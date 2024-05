Descuentos de Apple en el pase de temporada de la MLS.

Hoy, Apple redujo el precio del Pase de Temporada de la MLS para el resto de la temporada 2024 de la Major League Soccer, que se encuentra aproximadamente a un tercio de su duración.

MLS en los EE. UU. ahora cuesta $69, en comparación con los $99 cuando comenzó la temporada en febrero. Para los suscriptores de Apple TV+, el pase ahora cuesta solo $59.

El Pase de Temporada de la MLS ofrece acceso a cada partido en vivo de la Major League Soccer, incluidos los partidos de la Leagues Cup y el All-Star. Apple ofreció un descuento similar el año pasado, pero llegó más tarde en la temporada en septiembre.

La temporada 2024 de la Major League Soccer se extenderá hasta el 19 de octubre, y el Pase de Temporada de la MLS también incluye cobertura en vivo de los playoffs que se espera que comiencen a mediados de octubre. El Pase de Temporada de la MLS está disponible en la aplicación TV en dispositivos Apple y en Apple TV 4K.

