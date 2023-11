Sierra Leona anuncia la detención de 14 personas por “intentar un golpe de estado”

No regresaré ninguna traducción y mantendré las etiquetas HTML:

El pequeño país de Sierra Leona, en África Occidental, anunció el martes que había arrestado a 13 funcionarios militares y a un civil en relación con un intento de golpe fallido el domingo, cuando murieron 20 personas y se liberaron más de 2.000 prisioneros.

“Lo que ocurrió el domingo, 26 de noviembre de 2023, fue un intento de golpe fallido”, dijo a los periodistas Chernor Bah, ministro de Información del país. Pero no identificó a ninguno de los 14 arrestados.

Los residentes en la capital, Freetown, seguían en vilo, donde había una fuerte presencia militar en las calles y un mayor número de controles de seguridad. La mayoría de las escuelas estaban cerradas.

El presidente del país, Julius Maada Bio, de 59 años, un ex oficial militar que participó en dos golpes durante la guerra civil en Sierra Leona en la década de 1990, fue reelegido en una votación ajustada en junio. Pero los resultados de la votación han sido rechazados por su principal oponente, lo que contribuye a un clima político tenso, y la elección fue considerada como no transparente por muchos observadores internacionales.

La violencia en Sierra Leona ha exacerbado los nervios en toda la región, que en los últimos años ha sufrido una serie de golpes militares, la mayoría de ellos exitosos. En Guinea, vecina de Sierra Leona, al igual que en Níger, los juntas gobiernan a pesar de las protestas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el bloque regional conocido como la CEDEAO, del cual los tres países son miembros, y de los esfuerzos internacionales para restablecer gobiernos civiles.

“La CEDEAO dijo que tenía una política de no golpes”, dijo Adedayo Ademuwagun, analista con sede en Lagos en la firma de evaluación de riesgos Songhai Advisory. Pero al final, los golpes en Níger y Guinea no fueron revertidos, agregó: “así que los ejércitos en los países vecinos se preguntan: ¿Por qué no nosotros?”

De Sierra Leona, dijo: “Con un ejército fracturado, un gobierno impopular y una administración vulnerable, el riesgo político sigue siendo elevado.”

El Sr. Bio ha sido elogiado por una política que ha ampliado enormemente el acceso a la educación. Pero ha sido criticado en Freetown, bastión de la oposición, y en la parte norte del país por su estilo de vida lujoso y por no cumplir con las promesas de mejorar las condiciones de vida.

Fue reelegido a pesar de haber supervisado la represión violenta de las protestas, incluida la del verano de 2022, cuando más de dos docenas de personas murieron en choques durante las manifestaciones por el aumento de los precios.

Sierra Leona se encuentra entre los países más pobres del mundo, ocupando el puesto 182 de 189, según el índice de desarrollo humano de la ONU. Casi el 60 por ciento de la población en Sierra Leona sufre inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos.

El Sr. Bio trató de tranquilizar al país el domingo por la noche, diciendo que “se ha restablecido la calma” tras “una violación de la seguridad” en diferentes sitios, incluidos los principales cuarteles militares, el arsenal y la prisión de Pademba Road en Freetown.

Las 20 personas asesinadas en los enfrentamientos entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad incluyeron a 13 soldados, tres atacantes, policías, un civil y un oficial de seguridad privada, dijo el ministro de Información, Sr. Bah. Un total de 2.133 prisioneros huyeron de tres prisiones diferentes como resultado de los allanamientos del domingo, dijo, y solo 178 han regresado.

Más temprano el martes, la policía dijo que arrestó a una persona adicional cerca de los cuarteles militares, y que “se produjeron algunos disparos en el proceso”. Aunque no hubo bajas, la noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, causando pánico entre los residentes. Aquellos que viven cerca de los cuarteles militares, donde ocurrió el arresto, fueron vistos abandonando sus hogares apresuradamente para buscar refugio en otro lugar.

La Alianza de Todos los Partidos, el principal partido de la oposición, emitió un comunicado el martes condenando “los actos de violencia” y agregando que “condenaba categóricamente” “cualquier intento de asociar a nuestro partido con cualquier forma de violencia”.

“Como partido político responsable”, agregó el comunicado, “creemos firmemente en el ejercicio del poder a través de la votación y no a través del cañón de un arma.”