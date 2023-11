Por qué la mayoría de las tiendas de comestibles en India son pequeñas tiendas familiares.

Si viajas a la India por primera vez, habrá mucho que asimilar, y uno de los mejores consejos que recibirás es dejar de lado todas tus expectativas. Pero, además de probar platos indios, los aficionados a la comida que viajan tendrán mucho que ganar si dan un paseo por una de las pequeñas tiendas de comestibles del país, también conocidas como kiranas.

Allí, encontrarás pasillos y estantes abarrotados de productos alimenticios que han sido cuidadosamente seleccionados para la comunidad por la comunidad. Suena como un sueño, pero esto es normal en la India, donde Statista informa que más del 95% del mercado de alimentos y comestibles está compuesto por pequeñas tiendas familiares.

A diferencia de los Estados Unidos, donde los estantes de los supermercados se consideran bienes raíces y se venden al mejor postor, la mayoría de las tiendas de comestibles que encontrarás en India no están llenas de las mismas marcas de alimentos conocidas. De hecho, es posible que no encuentres el mismo producto de una tienda a la siguiente. Esto se debe a que los propietarios son parte de la comunidad a la que sirven, y se aseguran de establecer una conexión personal con sus clientes. De esta manera, logran comprender claramente a sus clientes y sus preferencias, lo que les permite almacenar ingredientes y snacks que se ajustan a sus estilos de vida.

Historia de los tenderos a la antigua de la India

Como observó el CEO de Reliance Retail, Damodar Mall, en un artículo para Forbes India, los términos comercio electrónico y omnicanal son comúnmente utilizados como si estuvieran explicando un fenómeno reciente. Sin embargo, los propietarios de kirana indios han estado operando, y teniendo mucho éxito, dentro de estos modelos de negocio durante generaciones. El concepto del kirana fue en realidad una evolución de los tradicionales mercados al aire libre de la India, conocidos localmente como haat bazaars. Al igual que los mercados al aire libre de otras partes del mundo, las personas de las comunidades cercanas se reunían para intercambiar bienes con los vendedores. Muchos de los haats de la India siguen funcionando hasta el día de hoy, especialmente en Nueva Delhi, donde encontrarás el famoso Dilli Haat.

Luego, las familias comenzaron a abrir pequeñas tiendas conocidas como kiranas dentro de sus propios vecindarios. Al estar aún más cerca de las áreas donde vivían las personas, se consideraron una conveniencia adicional, y eso es en gran medida y principalmente cómo funcionan todavía. Los clientes pueden llamar a su tienda local y pedir un producto, no importa qué tan específico sea, y que se lo entreguen a su puerta, a veces dentro de horas. O, si es probable que pasen de todos modos, también puede bastar un papel al gerente o una solicitud cara a cara. También existe la conveniencia adicional de las cuentas de crédito, que permiten a los clientes pagar en un momento conveniente para ellos, y, por supuesto, la ventaja de la familiaridad personal entre el cliente y el operador.

Competencia en la actualidad

A medida que el mundo se ha vuelto cada vez más digital, podrías esperar que los kiranas de la India sufran, pero en lugar de sucumbir a la competencia, los kiranas se han mantenido firmemente en su lugar en el epicentro del negocio de comestibles de la India. Aún así, eso no significa que no necesitarán adaptarse en el futuro. La India tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, y no es ningún secreto que a los clientes más jóvenes les gusta la anonimidad y la eficiencia que permiten las aplicaciones de entrega de comestibles modernas como Instacart, GrubHub y DoorDash. Sin embargo, lo que estas aplicaciones no brindan, y lo que no han logrado replicar en el mercado indio específicamente, es algo que el propietario de kirana aprecia mucho: su servicio personalizado.

En un mundo ideal, las aplicaciones encontrarían la manera de trabajar directamente con los kiranas. Pero no es tan simple como suena. A diferencia del sector organizado, los kiranas operan bajo lo que se conoce como el sector no organizado del negocio de alimentos y comestibles. Integrarlos en el creciente mercado de comercio electrónico de la India requeriría que el humilde kirana asumiera un nivel completamente diferente de costos operativos. En cambio, los kiranas de la India parecen estar tomando la modernización a su propio ritmo. Muchos han comenzado a tomar pedidos a través de WhatsApp y a aceptar formas de pago en línea fuera del efectivo. En las grandes ciudades, algunos servicios independientes de entrega de comestibles en línea están ganando terreno, como Dunzo en Bangalore. Pero el mercado sigue siendo, y con 810.000 millones de dólares en juego, según Indian Retailer, la gran mayoría de los cuales es la participación actual de los kiranas, alguien seguramente encontrará la manera de integrar los dos.

