Shih Ming-teh, Activista Desafiante por una Taiwán Democrática, Muere a los 83 años

Shih Ming-teh, un luchador durante toda su vida por la democracia en Taiwán, quien pasó más de dos décadas en prisión por su causa y más tarde comenzó un movimiento de protesta contra un presidente de su antiguo partido, falleció el 15 de enero, su cumpleaños 83, en Taipei, la capital de la isla. La causa fue complicaciones de una operación para extirpar un tumor hepático, dijo su esposa, Chia-chiun Chen Shih. Mr. Shih ayudó a liderar una protesta pro-democracia en 1979 que fue brutalmente disuelta por la policía y que ahora se considera un punto de inflexión en el viaje de Taiwán del autoritarismo a la democracia. Cuando enfrentó juicio por la confrontación, sonrió desafiante a las cámaras, aunque sus dientes originales habían sido destrozados años antes bajo tortura policial, y presentó un argumento innovador a favor de la independencia de Taiwán de China, una idea prohibida bajo el gobierno de Chiang Kai-shek y luego de su hijo, Chiang Ching-kuo.

“Estuve encarcelado durante 25 años, y enfrenté la posibilidad de la pena de muerte dos veces, pero cada vez que salía, me sumergía de inmediato en el esfuerzo completo para derrocar la dictadura de la familia Chiang”, dijo Shih en una entrevista con The New York Times en 2022. “Soy alguien que nunca tuvo juventud.”

Comenzó una vida de protesta cuando era adolescente. Fue acusado por primera vez de actividades políticas ilegales a los 21 años. Sus dos estancias en prisión, incluyendo, calculó, 13 años en confinamiento solitario, parecían endurecer aún más su desafío. Shih fue honrado como un héroe cuando Taiwán emergió como una democracia en la década de 1990 y se convirtió en líder del Partido Progresista Democrático, el primer partido de oposición importante de la isla en la nueva era. Pero en 2006, lideró protestas masivas contra Chen Shui-bian, el presidente del Partido Progresista Democrático de Taiwán, a quien Shih había respaldado alguna vez. Shih murió dos días después de que Taiwán celebrara su octava elección democrática directa para un presidente. Después de su muerte, muchos taiwaneses, incluidos algunos que habían tenido desacuerdos con él, elogiaron su papel en la democratización de Taiwán. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien antes había tenido sus propias tensiones con él, lo visitó en el hospital el día anterior a su muerte. Shih “se dedicó al movimiento democrático en tiempos autoritarios y fue un pionero para la democracia y los derechos humanos taiwaneses, con un impacto de largo alcance”, escribió Tsai en un homenaje a Shih.

Shih Ming-teh nació el 15 de enero de 1941 en Kaohsiung, una ciudad portuaria del sur de Taiwán. Fue el cuarto de seis hijos de Shih Kuo-tsui, un médico, y Shih Chen Ying, quien supervisaba el hogar. La familia era acomodada, pero la infancia de Shih quedó ensombrecida por la guerra y la represión, y Shih dijo que esos recuerdos lo habían marcado a lo largo de su vida. Taiwán quedó atrapado en la guerra entre Japón, que había ocupado la isla como colonia durante más de medio siglo, y las fuerzas estadounidenses en avance. Finally, Shih recalled U.S. bombers striking Kaohsiung. Después de la derrota de Japón, las tropas nacionalistas chinas tomaron el control de Taiwán y erradicaron brutalmente la oposición. Shih recordó cómo las tropas nacionalistas fusilaron a estudiantes en la estación de tren de Kaohsiung.

Más tarde dijo que sus primeros años lo habían encaminado como un rebelde contra las oleadas de colonizadores que habían gobernado Taiwán durante siglos; contó la huida de los nacionalistas de China, derrotados por las fuerzas comunistas de Mao Zedong en 1949, como el más reciente en su rango.

Cuando Shih estaba en la escuela secundaria, los nacionalistas habían convertido a Taiwán en una fortaleza contra China de Mao. Se unió a una academia militar, diciéndole a su madre que lo había hecho solo para aprender a montar una insurrección armada contra los nacionalistas. Shih era un oficial en Little Kinmen — una isla controlada por los nacionalistas peligrosamente cerca de la costa china — cuando agentes policiales llegaron para arrestarlo en 1962. Los investigadores habían descubierto su papel en la sociedad por la independencia, y parecían convencidos de que el grupo formaba parte de un complot mucho más grande. Golpearon a Shih en busca de evidencia, y sus dientes quedaron destrozados o posteriormente extraídos.

Shih se sorprendió cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua por sedición, dijo, y no a la pena de muerte que esperaba. Cuando le concedieron la libertad condicional en 1977, volvió a dedicarse a las actividades de oposición, a pesar de los riesgos de ser encontrado en violación de las condiciones de libertad condicional y ser enviado de vuelta a prisión.

Al final de la década de 1970, el dominio de los nacionalistas sobre la sociedad taiwanesa comenzó a debilitarse, y los grupos de oposición comenzaron a difundirse. Shih y otros activistas fundaron un magazín, “Formosa,” como vehículo para su causa. Estableció oficinas en toda Taiwán, reclutó partidarios y realizó reuniones.

La decisión de Estados Unidos de cambiar el reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing en 1979 galvanizó a la oposición, y el gobierno nacionalista de Taiwán reprimió, lo que llevó al enfrentamiento en Kaohsiung en diciembre de ese año, donde cientos de agentes policiales disolvieron la marcha organizada por Shih y otros.

Muchos de sus colegas fueron arrestados rápidamente, pero Shih eludió a la policía durante casi un mes antes de ser capturado y juzgado con otras siete personas. Una foto de su arresto mostraba su mandíbula cubierta de vendajes, el resultado de un intento apresurado de cirugía estética para alterar su apariencia.

El juicio atrajo aún más atención a sus llamados por la democracia, especialmente porque el gobierno — ansioso por probar su caso al público taiwanés y al mundo— permitió a periodistas y observadores internacionales en el tribunal. Alto y enjuto, Shih sonreía a las cámaras, con las manos en los bolsillos, en lo que él dijo que era un esfuerzo por transmitir una confianza insolente. Utilizó el juicio para atacar la postura del gobierno nacionalista de que Taiwán era parte de China. En cambio, argumentó, Taiwán había estado separado de China durante décadas y eficazmente se había vuelto independiente, incluso si los gobernantes de Taiwán no aceptaban esa realidad. Ese argumento entraría en el ámbito político de la isla.

“En esos tiempos, tales afirmaciones parecían comunes, pero eso era una novedad”, escribió Shih en un relato del juicio publicado en 2021. “Mi sonrisa y mi contrataque político fueron la razón por la que los tiranos no se atrevieron a ejecutarme.”

Sentenciado a otra cadena perpetua por sedición, continuó su desafío desde la prisión, incluso cuando la sociedad de afuera comenzaba a abrirse. Realizó huelgas de hambre para protestar por el asesinato de figuras de la oposición y sus familiares, y fue alimentado a la fuerza unas 3,000 veces, de 1985 a 1990, dijo su asistente de toda la vida, Huang Hui-chun, en una entrevista.

En 1987, el presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, se ofreció a liberar a los llamados presos del Incidente de Kaohsiung, pero Shih se negó. Saldría de la prisión, dijo, solo si era completamente exonerado. Ese paso llegó en 1990, y Shih volvió a la sociedad taiwanesa en estado de fermentación.

Su larga lucha por la democracia le dio una gran influencia, y se convirtió en legislador y presidente del Partido Progresista Democrático, que emergió como la principal oposición a los nacionalistas. Pero después de décadas de prisión, Shih no siempre se sintió cómodo en la nueva política de Taiwán.

Cuando Chen Shui-bian, el candidato del Partido Progresista Democrático, ganó la elección presidencial de Taiwán en 2000, muchos partidarios de la autogobierno para Taiwán se alegraron por su victoria sorpresa. Pero Shih fue más cauteloso. Renunció al partido para enfatizar su independencia política y luego se volvió contra Chen, enojado por las crecientes acusaciones de corrupción.

En 2006, Shih organizó el movimiento de los “Camisas Rojas” que atrajo a cientos de miles de personas a protestas fuera del palacio presidencial en Taipei, pidiendo la destitución de Chen del cargo. (Chen renunció en 2008 y más tarde fue condenado por corrupción. Recuperó su libertad en 2015 con libertad médica.)

Shih parecía regocijarse al estar de nuevo en un ambiente político …