Se espera que se revoque la prohibición del aborto de Arizona en 1864 después de votación en el Senado – Nacional

Los demócratas aseguraron suficientes votos en el Senado de Arizona el miércoles para derogar una prohibición de abortos de la era de la Guerra Civil que el tribunal más alto del estado recientemente permitió que entrara en vigencia.

Catorce demócratas en el Senado contaron con dos votos republicanos a favor de derogar el proyecto de ley, que pasó por poco la Cámara de Representantes de Arizona la semana pasada y se espera que sea firmado por la gobernadora demócrata Katie Hobbs.

La casi total prohibición, que precede a la estadidad de Arizona, permite abortos solo para salvar la vida del paciente y no ofrece excepciones para sobrevivientes de violación o incesto. En una sentencia el mes pasado, la Corte Suprema de Arizona sugirió que los médicos podrían ser procesados ​​bajo la ley de 1864, que establece que cualquiera que asista en un aborto podría ser sentenciado a dos a cinco años de prisión.

Si se firma el proyecto de derogación, una ley de 2022 que prohíbe el procedimiento después de 15 semanas de embarazo se convertiría en la ley de aborto prevalente en Arizona.

Sin embargo, es probable que haya un período en el que casi todos los abortos estén prohibidos, porque la derogación no entrará en vigencia hasta 90 días después del final de la sesión legislativa, probablemente en junio o julio.

Varios senadores hablaron sobre sus motivaciones para votar a favor del proyecto de derogación mientras se contabilizaban los votos.

“Esto es una clara declaración de que la Legislatura no desea que la prohibición territorial sea ejecutable”, dijo la senadora estatal demócrata Priya Sundareshan, que votó sí para derogar.

La fiscal general del estado de Arizona, Kris Mayes, llamó a la votación “una victoria para la libertad en nuestro estado”, pero expresó su preocupación de que, sin una cláusula de emergencia, los arizonenses seguirían estando sujetos a la casi total prohibición del aborto por algún tiempo.

“Tengan la seguridad de que mi oficina está explorando todas las opciones disponibles para evitar que esta escandalosa ley de 160 años entre en vigencia”, dijo.

Hubo numerosas interrupciones de personas en la galería del Senado, mientras la senadora estatal republicana Shawnna Bolick explicaba su voto a favor de la derogación, uniéndose a los demócratas.

El senador estatal republicano Jake Hoffman criticó a sus colegas republicanos por unirse a los colegas demócratas, calificándolo como un ultraje a los principios de su partido.

“Es repugnante que este sea el estado del Partido Republicano hoy”, dijo Hoffman.

Defensores de ambos lados del tema del aborto se congregaron afuera del Senado de Arizona el miércoles para enfatizar sus puntos de vista. Incluyeron personas afiliadas a Planned Parenthood y grupos religiosos opuestos al aborto.

Una niña en edad escolar se arrodilló en oración frente a una mesa que sostenía una gran estatua de la Virgen María, mientras un hombre con un megáfono gritaba a los transeúntes que se arrepintieran.

“Espero que se derogue, pero estoy orando para que no lo haga”, dijo Karen Frigon, que estaba repartiendo folletos de Arizona Right to Life.

Arizona es uno de los pocos estados en disputa que decidirán el próximo presidente. El expresidente Donald Trump, que ha advertido que el tema podría llevar a pérdidas para los republicanos, ha evitado respaldar una prohibición nacional del aborto, pero dijo que está orgulloso de haber designado a los jueces de la Corte Suprema que permitieron a los estados prohibirlo.

La ley había sido bloqueada desde 1973, cuando la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos garantizó el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Cuando Roe v. Wade fue anulado en junio de 2022, el entonces fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, republicano, persuadió a un juez estatal de que la prohibición de 1864 podía aplicarse nuevamente. Sin embargo, la ley no se aplicó mientras el caso avanzaba por los tribunales. Mayes, que sucedió a Brnovich, instó a la máxima corte del estado a no revivir la ley.

Planned Parenthood se comprometió a seguir proporcionando abortos durante el corto tiempo que aún son legales y dijo que reforzarán las redes que ayudan a los pacientes a viajar fuera del estado a lugares como Nuevo México y California para acceder al aborto.

Los defensores están recolectando firmas para una iniciativa electoral que permita abortos hasta que un feto pueda sobrevivir fuera del útero, típicamente alrededor de las 24 semanas, con excepciones para salvar la vida de los padres o para proteger su salud física o mental.

Por su parte, los legisladores republicanos están considerando poner una o más propuestas de aborto en competencia en la boleta electoral de noviembre.

Un documento de planificación filtrado describió los enfoques que están siendo considerados por los republicanos de la Cámara, como codificar las regulaciones existentes del aborto, proponer una prohibición de 14 semanas que estaría “disfrazada como una ley de 15 semanas” porque permitiría abortos hasta el comienzo de la semana 15, y una medida que prohibiría abortos después de seis semanas de embarazo, antes de que muchas personas sepan que están embarazadas.

Los republicanos de la Cámara aún no han publicado públicamente dichas propuestas de boleta.

