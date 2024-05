El robo de faltas está arruinando la emoción al final del juego. Es hora de que la NBA haga un cambio.

El lunes por la noche, el centro de Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, anotó dos tiros libres con 9.4 segundos restantes en el Juego 4 contra los Dallas Mavericks. Fueron tiros enormes, acercando al Thunder a igualar la serie.

Los Mavericks no tenían tiempos fuera. Tuvieron que apresurarse para volver al juego. En ese momento, los fanáticos deberían haberse preguntado si estaban a punto de presenciar un momento icónico de los playoffs. ¿Luka Dončić sacudiría una noche difícil y levantaría a su equipo? ¿Kyrie Irving agregaría otro momento impresionante a su destacado repertorio de playoffs? ¿Shai Gilgeous-Alexander robaría a alguien en el fondo, envolviendo una gran noche para él? ¿Holmgren saldría corriendo hacia el arco de 3 puntos y enviaría un tiro a la noche de Dallas?

En cambio, mientras los Mavericks movían el balón para crear un buen tiro, Gilgeous-Alexander hizo falta intencional a P. J. Washington. Los Thunder lideraban por tres puntos. Fue la decisión correcta. Ceder un máximo de dos puntos cuando se lidera por tres tenía sentido con tan poco tiempo restante. El alero de Dallas dividió un par de tiros libres con 3.2 segundos restantes, Gilgeous-Alexander encestó ambos en el otro extremo y así fue. Thunder gana.

Bastante poco climático, ¿verdad?

Los espectadores casuales de la NBA a menudo critican los finales de los juegos por tardar demasiado. Esas quejas están justificadas, y la liga las ha abordado en parte. Antes de la temporada 2017-18, la NBA cambió sus reglas para limitar a los equipos a dos tiempos fuera en los últimos tres minutos de los juegos en lugar de tres tiempos fuera en los dos últimos minutos, como había sido anteriormente.

Bueno, aquí hay otro problema: En la situación que enfrentó el Thunder el lunes por la noche, no se alienta a los equipos a defender sin hacer falta. Los tiros libres están entre las partes menos interesantes y que consumen más tiempo del baloncesto, y la naturaleza de la regla está llevando a más de ellos, no a menos. Lo peor de todo es que está privando a los espectadores de momentos potencialmente icónicos.

Cambiemos las reglas, entonces. Aquí hay dos propuestas.

1. Si tu oponente está en bonus y estás ganando por tres puntos o más y haces falta a tu oponente más allá del arco de 3 puntos, tu oponente recibe tres tiros libres.

2. En el mismo escenario, hay una extensión de la regla actual de “hacer falta intencionalmente”, con el equipo rezagado/fouled obteniendo un tiro libre automático y posesión. Esta es mi opción preferida.

Parecería contraintuitivo usar la amenaza de más tiros libres para reducir la cantidad de tiros libres al final de un juego, pero el tiro libre es el tiro más eficiente del juego. En la primera propuesta, un equipo le daría al oponente la oportunidad de empatar el juego en la línea de tiros libres. En la segunda, podría configurar un escenario en el que el oponente podría ganar con un tiro libre convertido seguido de un triple (o empatar con un tiro libre convertido y un 2). Ningún equipo perseguirá esas opciones a propósito.

Hay posibles lagunas, a las que llegaré en un momento. Las reglas actuales alientan a los jugadores y entrenadores a considerar tres escenarios que desafían todos el espíritu del juego.

Priorizar hacer faltas sobre jugar defensa sin hacer faltas. Esto genera un debate filosófico interesante, pero cualquier cosa que se aleje de resolver el juego mientras el reloj está corriendo no es óptimo. Si el equipo rezagado piensa que un oponente está intentando hacer falta, sus jugadores podrían intentar un tiro antinatural mientras el equipo líder intenta implementar la estrategia. Esa es solo otra forma de intentar provocar a los árbitros para una falta con intentos de tiro antinaturales, una actividad que la liga está intentando activamente reducir. Si, cuando va perdiendo por tres puntos en los últimos segundos, un jugador acierta el primer tiro libre, entonces se le anima a intentar perder a propósito el siguiente de tal manera que maximice la posibilidad de un rebote ofensivo que produzca otro intento de campo. ¿Por qué tenemos un sistema que promueve perder un tiro a propósito? (El lunes, Washington falló el primer tiro libre. En lugar de intentar errar el segundo para generar un rebote ofensivo y un intento potencial de triple para empatar el juego, lo anotó).

Hay contraataques aquí, y no afirmo que ninguna de las propuestas anteriores sería una solución perfecta. Notablemente, los equipos tienen 47 minutos y 36 segundos para evitar ir perdiendo por tres puntos con el reloj detenido. Hablando de tiros libres, los Mavericks fallaron 11 de sus 23 intentos el lunes. La falta que hizo Thunder a Washington no fue la razón principal por la que Dallas perdió.

Además, ¿qué hay del equipo que va ganando? Ese equipo es hecho falta intencionalmente más a menudo que el equipo rezagado para extender la parte competitiva del juego. Bueno, la segunda parte de esa oración es crucial, ¿no es así? No tengo problema con una regla que se aplique a un equipo pero no al otro dada la especificidad del escenario.

Finalmente, tal regla podría fomentar otro tipo de trampas: un jugador del equipo rezagado creando contacto antinatural para obtener la ventaja otorgada por otra regla diseñada para ayudar al equipo con el balón. Eso sería simplemente intercambiar una forma de trampa por otra, sin embargo. No es una ganancia neta en decepción hacia los árbitros.

Naturalmente, habría otras consecuencias no deseadas de cualquier cambio de regla. Estoy a favor de descubrirlas e intentar hacer la mejor regla posible. Lo que sí sé: Cada aficionado al baloncesto tiene algunos tiros en el último segundo o en el último instante que nunca olvidará. Si alguien tiene una lista similar de “mejores usos de una falta intencionalpara mantener una ventaja”, aún no he conocido a esa persona. Tampoco quiero conocerla realmente.