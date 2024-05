Taiwán ahora está exportando e invirtiendo más en los EE. UU. que China en un cambio importante alejándose de Beijing.

“

Ya sea perlas de tapioca o chips de computadora, Taiwán se está acercando a los Estados Unidos y alejándose de China, la segunda economía del mundo que amenaza con tomar la isla de gobierno democrático por la fuerza si es necesario.

Esto se ha traducido en el mayor fabricante de chips de computadora del mundo, que alimenta todo, desde equipos médicos hasta teléfonos celulares, anunciando inversiones más grandes en los EE. UU. el mes pasado después de un impulso de la administración Biden. Poco después, una empresa taiwanesa de semiconductores anunció que estaba poniendo fin a su carrera de dos décadas en China continental en medio de una carrera global por obtener la ventaja en la industria de alta tecnología.

Estos cambios en un momento de creciente rivalidad entre China y EE. UU. reflejan los esfuerzos de Taiwán por reducir su dependencia de Pekín y protegerse de la presión china mientras forja lazos económicos y comerciales más estrechos con los Estados Unidos, su aliado más fuerte. El cambio también se está produciendo a medida que el crecimiento económico de China ha sido débil y las empresas globales buscan diversificar tras las interrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia.

En una clara ilustración del cambio, los EE. UU. desplazaron a China continental como el principal destino de las exportaciones de Taiwán en el primer trimestre del año por primera vez desde principios de 2016, cuando se disponen de datos comparables. La isla exportó bienes por valor de $24.6 mil millones a los EE. UU. en los primeros tres meses, en comparación con $22.4 mil millones a China continental, según datos oficiales de Taiwán.

Mientras tanto, las inversiones de la isla en China continental han caído al nivel más bajo en más de 20 años, disminuyendo casi un 40% a $3 mil millones el año pasado en comparación con el año anterior, según el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. Sin embargo, las inversiones de Taiwán en los EE. UU. se dispararon nueve veces a $9.6 mil millones en 2023.

Washington y Taipéi firmaron un acuerdo comercial el año pasado y ahora están negociando la siguiente fase. Los legisladores estadounidenses también han presentado un proyecto de ley para poner fin a los impuestos dobles para las empresas y trabajadores taiwaneses en los EE. UU.

“Todo está motivado por … el deseo de construir la capacidad disuasoria y la resiliencia de Taiwán, todo en apoyo de mantener el status quo y disuadir a China de verse tentada a tomar … acciones contra Taiwán,” dijo el Subsecretario de Estado Daniel Kritenbrink.

El mayor fabricante de chips de computadora del mundo, TSMC, anunció el mes pasado que ampliaría sus inversiones en los EE. UU. a $65 mil millones. Esto se produjo después de que la administración Biden se comprometiera a proporcionar hasta $6.6 mil millones en incentivos que pondrían las instalaciones de la empresa en Arizona en camino de producir aproximadamente una quinta parte de los chips más avanzados del mundo para 2030.

Además de sus inversiones en los EE. UU., TSMC está invirtiendo en Japón, un ferviente partidario de los EE. UU. en la región. Foxconn, un conglomerado taiwanés conocido por ser el principal contratista de Apple, está construyendo capacidad de fabricación en la India, mientras que Pegatron, otro negocio de Taiwán que fabrica piezas de iPhones y computadoras, está invirtiendo en Vietnam.

King Yuan Electronics Corp., una empresa taiwanesa especializada en pruebas y empaquetado de semiconductores, anunció el mes pasado que vendería su participación de $670 millones en una empresa conjunta en la ciudad china oriental de Suzhou. KYEC citó la geopolítica, la prohibición de exportación de chips avanzados de EE. UU. a China y la política de Pekín de buscar la autosuficiencia en la tecnología.

“El entorno ecológico de la fabricación de semiconductores en China ha cambiado y la competencia en el mercado se ha vuelto cada vez más severa,” dijo KYEC en un comunicado.

Las exportaciones de semiconductores, componentes electrónicos y equipamiento informático de Taiwán a los EE. UU. se triplicaron desde 2018 para alcanzar casi $37 mil millones el año pasado. No es solo tecnología: la isla triplicó las exportaciones de tapioca y su sustituto, ingredientes clave en el té de leche boba, a los EE. UU. entre 2018 y 2023 y está enviando más frutas, frutos secos y pescado de piscifactoría.

Los datos comerciales recientes reflejan “la estrategia tanto de Taiwán como de los EE. UU. para reorientar ese comercio en un esfuerzo por reducir el riesgo de China,” dijo Hung Tran, un miembro no residente sénior del Centro GeoEconómico del Consejo Atlántico.

La participación de las exportaciones de Taiwán a China continental y Hong Kong cayó de alrededor del 44% en 2020 a menos de un tercio en el primer trimestre de 2024. Eso fue “un movimiento muy grande,” dijo Tran. “Y creo que la participación (de exportaciones a China continental y Hong Kong) probablemente seguirá disminuyendo.”

Desde la década de 1990, Pekín ha intentado equilibrar su reclamo sobre la isla con políticas económicas y comerciales favorables, con el objetivo de fomentar lazos más estrechos que podrían dificultar que Taiwán se aleje.

Cuando el independiente Partido Progresista Democrático llegó al poder en Taiwán en 2016, el nuevo gobierno presentó una política para distanciar la isla del continente y fortalecer los lazos económicos con otros países de la región, especialmente en el sudeste asiático. Pekín infeliz recurrió a su influencia económica para intentar que Taiwán se sometiera.

Ha restringido los viajes de turistas continentales a la isla y suspendido las importaciones de mariscos, frutas y aperitivos taiwaneses. En 2021, China prohibió las piñas cultivadas en Taiwán por preocupaciones de bioseguridad, devastando a los agricultores taiwaneses cuya fruta exportada casi en su totalidad iba al continente.

Ralph Cossa, presidente emérito del instituto de investigación de política exterior con sede en Honolulu, Pacific Forum, dijo que las acciones de Pekín han ayudado a alejar a la isla.

El presidente chino, “Xi Jinping es tácticamente inteligente pero estratégicamente insensato en muchas de las decisiones que ha tomado; sus pruebas de lealtad a los empresarios taiwaneses y otras prácticas y decisiones empresariales impuestas de manera contundente han sido un importante contribuyente al éxito de la política de Taiwán para distanciarse de China,” dijo.

Y esa política continuará con Lai Ching-te, el nuevo presidente de la isla, dijo Cossa.

Subscríbete al boletín informativo CFO Daily para estar al tanto de las tendencias, problemas y ejecutivos que están dando forma a las finanzas corporativas. ¡Regístrate gratis!” – rewrite to a total of 500-750 words. Then translate to B1 Spanish and retrieve only the Indonesian text. Keep HTML tags. Don’t return the English version, Don’t echo me back. Don’t echo the sent text. Only provide Spanish text.