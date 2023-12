“Rusia y Ucrania lanzan numerosos ataques con drones dirigidos a una base aérea rusa y la costa del Mar Negro”English to Spanish translation: Rusia y Ucrania lanzan numerosos ataques con drones dirigidos a una base aérea rusa y la costa del Mar Negro

KYIV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania lanzaron más de una docena de drones al territorio del otro por segundo día consecutivo el domingo, uno de los cuales aparentemente apuntó a un aeropuerto militar ruso mientras un civil ucraniano murió después de que los restos de un dron chocaron contra su casa cerca del Mar Negro.

Al menos 35 drones ucranianos fueron derribados durante la noche en tres regiones del suroeste de Rusia, dijo el Ministerio de Defensa ruso en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

Una base aérea rusa que alberga aviones bombarderos utilizados en Ucrania fue uno de los objetivos, según un canal ruso de Telegram crítico con el Kremlin. El canal publicó videos cortos de drones volando sobre viviendas de baja altura en lo que afirmaba era la ciudad rusa de Morozovsk, cuya base aérea alberga el Regimiento de Aviación de Bombardeo 559 de Rusia.

Vasily Golubev, el gobernador de la provincia de Rostov de Rusia, informó por separado sobre “ataques masivos con drones” cerca de Morozovsk y otra ciudad más al oeste, pero no mencionó la base aérea. Golubev dijo que la mayoría de los drones fueron derribados y no hubo víctimas. No comentó sobre daños.

También el domingo por la mañana, la fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 20 drones Shahed de fabricación iraní lanzados durante la noche por tropas rusas en el sur y oeste de Ucrania, así como un misil de crucero X-59 lanzado desde el sur ocupado por el país.

Un civil murió durante la noche cerca de Odesa, un puerto clave en la costa sur del Mar Negro de Ucrania, después de que los restos de un dron destruido cayeran sobre su casa, dijo el ejército de Ucrania.

Los ataques con drones intensificados en el último mes se producen cuando ambas partes están ansiosas por demostrar que no están en un punto muerto al acercarse el segundo aniversario de la guerra. El viernes por la tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus unidades antiaéreas destruyeron 32 drones ucranianos sobre la península de Crimea, que Moscú anexó de Ucrania en 2014. La fuerza aérea de Ucrania dijo el sábado que derribó 30 de 31 drones lanzados por Rusia contra 11 regiones ucranianas la noche anterior.

Ninguna de las partes ha ganado mucho terreno a pesar de una contraofensiva ucraniana que comenzó en junio

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dio la bienvenida a lo que calificó de cambio radical en el enfoque de Alemania hacia la solicitud de membresía en la UE de Kyiv.

En una entrevista con el periódico alemán Bild, Dmytro Kuleba dijo que el canciller alemán Olaf Scholz ha ganado “admiración sincera y bien merecida” entre los ucranianos por su papel en la reciente decisión de la UE de abrir conversaciones de adhesión para Kyiv.

Ucrania ha enfrentado una fuerte oposición en sus intentos de unirse al grupo de 27 miembros del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien ha hablado en repetidas ocasiones de su deseo de mantener estrechos lazos con Rusia.

Scholz dijo que en una cumbre de la UE la semana pasada propuso que Orban saliera de la sala para permitir que la cumbre lanzara conversaciones de adhesión con Ucrania, algo a lo que el líder húngaro accedió.

“Lo que el canciller alemán Olaf Scholz hizo en la cumbre para eliminar el veto amenazado de Hungría pasará a la historia como un acto de liderazgo alemán en interés de Europa. El canciller ha ganado esta semana mucha admiración sincera y bien merecida en el corazón de los ucranianos”, dijo Kuleba a Bild.

También expresó la esperanza de que las acciones de Scholz marquen un “cambio más amplio e irreversible” en el enfoque de Berlín hacia las negociaciones de la UE con Kyiv.

“Cuando hice campaña en Berlín en mayo pasado para otorgar a Ucrania el estatus de candidato a la UE, mis llamamientos a Alemania para que liderara en este proceso en su mayoría cayeron en oídos sordos. Los expertos y políticos en Berlín me dijeron ‘Alemania no quiere liderar’. Me alegro de que las decisiones políticas alemanas hayan cambiado desde entonces”, dijo Kuleba.

———

La escritora de Associated Press en Varsovia, Polonia, Vanessa Gera, contribuyó a este informe.

___

Siga la cobertura de AP de la guerra en Ucrania: https://apnews.com/hub/rusia-ucrania