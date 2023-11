Blinken afirma que un alto el fuego en Gaza permitiría a Hamas reagruparse.

Nuevo vídeo cargado: Blinken afirma que un alto el fuego en Gaza permitiría que Hamas se reagrupe

Blinken afirma que un alto el fuego en Gaza permitiría que Hamas se reagrupe

Antony J. Blinken, el secretario de estado, rechazó las llamadas de sus homólogos en Egipto y Jordania para un alto el fuego inmediato en Gaza, diciendo que una pausa permitiría que Hamas repita su ataque contra Israel.

“Desde nuestra perspectiva, un alto el fuego ahora simplemente dejaría a Hamas en su lugar, capaz de reagruparse y repetir lo que hizo el 7 de octubre. Es importante reafirmar el derecho de Israel a defenderse, de hecho, su obligación de hacerlo, y tomar las medidas necesarias para que el 7 de octubre nunca vuelva a suceder. Pero también es muy importante la forma en que Israel lo hace”. “Nuestra posición es que un alto el fuego es imprescindible para hacer frente a las consecuencias, las consecuencias humanitarias de este conflicto. Y creemos que también se deben abordar los diversos componentes de esta crisis de manera apropiada. Sin embargo, es responsabilidad de la comunidad internacional siempre buscar el cese de las hostilidades y no fomentar la continuación de la violencia y la actividad militar que tiene un impacto muy grave en el bienestar de la población civil en un área muy restringida”. “Esto no es una guerra religiosa. No es una guerra entre musulmanes y judíos. Esto está definido en su contexto y todos nuestros valores, musulmanes, cristianos, judíos. Todos los demás valores humanos dictan que trabajemos por la paz y detengamos esta locura, y no permitamos la peligrosa deshumanización que vemos”.

