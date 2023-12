Rusia amenaza con ataques aéreos en Nochevieja tras segundo ataque aéreo consecutivo declarado en UcraniaORRusia amenaza con bombardeos aéreos en Nochevieja después de segundo ataque aéreo consecutivo en Ucrania

Otro despegue de varios aviones de combate MiG-31K rusos en Nochevieja desencadenó una segunda alerta de incursión aérea casi consecutiva en toda Ucrania, advirtió la Fuerza Aérea en Telegram el 31 de diciembre.

Los aviones, que despegaron de los campos de aviación de Savasleika y Mozdok, son capaces de llevar misiles Kh-47M2 Kinzhal, que son increíblemente difíciles de interceptar debido a su alta velocidad.

La primera alerta de incursión aérea en Nochevieja duró más de una hora, de 10:40 a 11:48 a.m.

Lee también:

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine