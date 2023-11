Rishi Sunak planea un nuevo tratado con Ruanda después del fallo de la Corte Suprema.

“`html

Rishi Sunak Plans New Treaty With Rwanda After Supreme Court Ruling

El tribunal más alto de Gran Bretaña dictaminó que una política del gobierno para deportar solicitantes de asilo a Ruanda era ilegal. Hoy, el Tribunal Supremo ha juzgado que la política de Ruanda requiere una serie de cambios para ser legal. No estoy de acuerdo con esta decisión, pero la respeto y la acepto. El estado de derecho es fundamental para nuestra democracia. Nos hemos preparado para todos los resultados de este caso. Hemos estado trabajando en un nuevo tratado internacional con Ruanda. Esto proporcionará una garantía legal de que aquellos que sean trasladados del Reino Unido a Ruanda estarán protegidos contra la expulsión de Ruanda, y dejará claro que traeremos de vuelta a cualquier persona si así lo ordena un tribunal. También anuncio hoy que daremos el paso extraordinario de introducir legislación de emergencia. Se asegurará de que las personas no puedan retrasar aún más los vuelos presentando desafíos sistémicos en nuestros tribunales nacionales, y detendrá que nuestra política sea bloqueada repetidamente.

