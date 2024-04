Richard Gould – ‘Consenso sólido’ sobre la inversión privada en equipos de cien

Richard Gould, el director ejecutivo de la ECB, dice que existe un “fuerte consenso” dentro del cricket inglés de que The Hundred debería abrirse a la inversión privada y que los propietarios de equipos deportivos estadounidenses y británicos, así como de franquicias de la IPL, han manifestado su interés.

La ECB ha consultado con los condados de primera clase desde el final de la tercera temporada de The Hundred en agosto, discutiendo el modelo de propiedad de los ocho clubes de la competencia que cada uno incluye un equipo masculino y femenino. Se han planteado varias opciones, con los condados anfitriones probablemente recibirán participaciones en las acciones de los equipos que juegan en su sede local.

Los condados luego tendrían la libertad de vender esas participaciones a inversores interesados, o retenerlas si así lo desean. El organismo rector mantendría la propiedad de la competencia en su conjunto, que según se informa está valorada en más de £1 mil millones, pero podría vender su propia participación en los equipos.

Las discusiones continuarán pero los comentarios de Gould fueron la indicación más clara hasta el momento de que la inversión privada es inminente. “El futuro de The Hundred es muy sólido en términos de venta de entradas, interés de transmisión y ahora interés de franquicia en términos de inversores de terceros que están interesados en ello”, dijo en un evento de lanzamiento de la temporada 2024 en The Oval.

“Estamos teniendo discusiones muy productivas con el juego. Existe un fuerte consenso en que nos gustaría ver inversión privada entrar en The Hundred. Hay un consenso muy sólido en que eso debería ser a través de la inversión en los equipos en lugar de la competencia central, y ahora estamos trabajando en las opciones de cómo podría lucir potencialmente eso, en términos de cómo se comparten el control, los ingresos y el capital.”

Gould no espera que el cricket inglés siga el ejemplo de Sudáfrica al vender los ocho equipos de The Hundred a propietarios de equipos de la IPL. “Nuestro interés no solo será con las franquicias de la IPL”, dijo. “Tenemos muchos propietarios de equipos deportivos interesados de los Estados Unidos y de este país. Así que estaremos examinando todas esas opciones.”