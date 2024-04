¡Sorpresa! Podcaster afirma que Apple prioriza los programas pagados sobre los gratuitos.

En un jardín amurallado perfecto, todo bien y servicio digital estaría en un campo de juego nivelado y los creadores tendrían igualdad de oportunidades para tener éxito. En el mundo real, eso simplemente no es el caso.

Según un informe de Semafor, un podcaster que busca ser destacado en uno de los principales espacios en la pestaña de Explorar de la aplicación Podcast debería comenzar uniéndose a Apple Podcasts Subscriptions, que ofrece a los oyentes “beneficios premium como escuchar sin anuncios, acceso temprano y episodios adicionales” por una tarifa mensual. Los podcasters necesitan unirse al Programa de Podcasters de Apple por $20 al año. Y por supuesto, Apple toma su corte estándar del 30 por ciento de cualquier ingreso por suscripción.

Semafor informa que cuando “un ejecutivo de un podcast independiente” contactó a Apple para obtener un lugar destacado en la aplicación Podcast, se “sugirió que el programa participe en el nuevo programa de suscripción de la plataforma”. Un segundo el podcaster le dijo a la publicación que el plan de suscripción “valía la pena participar para el beneficio de la ubicación del feed del podcast”.

Por supuesto, no es que los podcasters que no están en el programa no tengan ninguna posibilidad de obtener un codiciado lugar en el carrusel. Un escaneo rápido de los programas actuales en la parte superior de la pantalla muestra una mezcla de podcasts de suscripción y no suscripción, aunque la mayoría son de nombres importantes, incluidos NASA y Serial. El informe de Semafor indica que los podcasts más pequeños podrían tener muchas más dificultades para conseguir un lugar codiciado en el carrusel si no forman parte del Programa de Podcasters de Apple.