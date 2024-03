Revisión del Dock Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 con MagSafe

A simple vista

Entra a una tienda de diseño moderno y encontrarás cientos de variedades de abrelatas, molinillos de sal y pimienta, y hervidores Alessi. Hay cojines inútiles hasta no poder más, billeteras de cuero que apenas sostienen dos tarjetas de crédito y un billete, y copas de champán que se caerían en cuanto una burbuja se acercara a ellas.

Raramente, sin embargo, encuentras gadgets tecnológicos útiles para nuestros teléfonos y laptops diarios, aparte del ocasional cable Lightning sobrevalorado atado a una piedra. Siempre me pregunto por qué no hay más gadgets móviles y de computadora en esas tiendas. La tecnología está en todas partes en nuestros hogares, sin embargo, no encontrarás una sección sobre dispositivos electrónicos en revistas de diseño interior, como Elle Decoration.

Steve Jobs y Jony Ive sabían que la tecnología debería aspirar a un diseño atemporal, y no es sorprendente que Apple haya elegido stockear el cargador Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 Dock MagSafe en sus tiendas.

El Dock Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 sigue la tradición de nombres demasiado largos de esta compañía de accesorios tecnológicos centrados en Apple, pero es el diseño minimalista lo que acelera el pulso estético.

Soporte de carga del diseñador

Compacto y de baja altura en una elegante forma orgánica, el soporte de carga en forma de bombilla está hecho de al menos 60% de plástico reciclado postconsumo (PCR) y tiene bordes suavemente agradables y una textura que te hace acariciarlo un poco demasiado ansiosamente. Los materiales sostenibles son admirablemente complementados por un empaque externo totalmente libre de plástico y hecho con papel certificado por bosques.

El aspecto orgánico del dock se ve complementado por dos colores neutros pero naturalistas disponibles: Carbón y Arena. La mayoría de los cargadores vienen solo en blanco, negro o gris, y pueden distorsionar horriblemente la decoración empática de tu hogar. Estas dos opciones decoran tu escritorio como un trozo de carbón suave o una piedra lavada por el océano.

La almohadilla de carga inalámbrica en la parte superior puede inclinarse hasta 70 grados, por lo que puedes colocar tu iPhone en modo StandBy horizontal donde pueda actuar como un marco de fotos digital o un reloj de diseñador mientras se carga en segundo plano.

La almohadilla de carga Watch cromada sobresale desde la parte posterior del soporte, y no se puede doblar cuando no está en uso, como es posible con algunos cargadores compactos de varios dispositivos como el Anker 3-en-1 Cube. Sin embargo, doblar el cargador del Watch arruinaría la apariencia del soporte; de todas formas, está oculto en la parte trasera.

El BoostCharge Pro se parece bastante a un pisapapeles, y mide 4.1 pulgadas (10.5 cm) de alto, 3.1 pulgadas (7.8 cm) de largo y 2.75 pulgadas (7 cm) de ancho. Pesa 15.9 onzas (540 g).

Potencia de carga inalámbrica

Bastante del bonito diseño. ¿Cómo califica el Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 Dock con MagSafe como cargador inalámbrico?

Es un cargador 2-en-1 porque puede cargar un iPhone y un Apple Watch al mismo tiempo. Con la almohadilla MagSafe plana también podrías cargar la caja de carga inalámbrica de tus AirPods en lugar del iPhone.

El Dock BoostCharge Pro 2-en-1 está completamente certificado por Apple, por lo que puede cargar un iPhone a 15W y cargar rápidamente tu Apple Watch (Series 7 y posterior). La carga MagSafe funciona con el iPhone 12 y posteriores (13/14/15).

Viene con su propia fuente de alimentación USB-C de 30W del mismo color y cuenta con un cable USB-C trenzado de 5 pies (1.5 m) incorporado.

Precio y alternativas

El Dock BoostCharge Pro 2-en-1 con MagSafe cuesta $129.99 / £109.99 en Belkin o Apple.

Aunque es caro para un cargador básico, es más barato que el cargador 3-en-1 Cube con MagSafe de $149.95/£149.95 de Anker, que es otro cargador multi-dispositivo amigable con el diseño. El Belkin es más suave y evidentemente más curvo que el Cube pero carece de la capacidad de cargar tres dispositivos a la vez.

Otra belleza de diseño es el Cargador Twelve South ButterFly 2-en-1 MagSafe de $129.95/£129.95, que carga de una manera similar pero es menos un soporte y más un impresionante cargador portátil. Yo tendría el Belkin en casa y el Twelve South en mi mochila Mac de diseñador.

Otro cargador que podría mezclarse con la decoración de tu hogar es la Estación de Carga Inalámbrica Plegable SWIV 3-en-1 Journey, que es plegable pero carga más lentamente a 7.5W.

Otra opción es el más potente Ugreen Nexode 100W 2-en-1 GaN Desktop Charger, que, con una potencia de 100W, puede cargar una MacBook grande al mismo tiempo que carga tu iPhone de forma inalámbrica. Con su almohadilla de carga MagSafe inclinable, se parece al Belkin pero es más austero y un tanto amenazante. Sin embargo, cuenta con tres puertos de carga USB en su parte frontal: dos USB-C y uno USB-A. Esto lo convierte en una gran opción en tu escritorio de trabajo, pero más desordenado cuando está completamente conectado.

Veredicto

Dotado de un diseño moderno orgánico, el Dock Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 con MagSafe es más probable que la mayoría de los cargadores se adapte a la estética de tu hogar en tu mesa de noche, escritorio o mesa que cualquier otro cargador, a menos que vivas en un departamento de soltero de los años 1980. Se ve y se siente genial y cargará de forma inalámbrica tu iPhone y Watch a la máxima velocidad posible.

Merece un lugar en los estantes de la tienda de diseño más cercana, así como en exhibición en casa junto a tu hervidor Alessi y tostadora Dualit.