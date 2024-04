Revisión de NordVPN para Mac | Macworld

A simple vistaClasificación del experto

NordVPN es una opción de VPN completamente equipada que es segura, fácil de usar e increíblemente rápida en comparación con sus competidores. Nuestra única preocupación es su estructura de precios, y aunque los contratos de dos años no son lo peor del mundo, existe la posibilidad de que aumenten después de ese tiempo. Aparte de eso, NordVPN es una VPN fácil de recomendar, especialmente para novatos.

Las VPNs pueden haberse sentido alguna vez como una especie de saludo secreto entre aficionados a la tecnología, pero NordVPN es tan conocido como la tecnología ha llegado a ser. Parte de eso se debe, sin duda, a una publicidad agresiva en los últimos años, pero tampoco duele que el producto subyacente sea excelente.

Si buscas una excelente VPN que ofrezca muchos servidores para conectarte en una amplia variedad de países, y con un mínimo de complicaciones, entonces NordVPN podría ser la elección para ti. ¿Te preguntas si o por qué querrías una VPN, o “Red Privada Virtual”? De ser así, hacer esas preguntas puede hacer que NordVPN sea la mejor opción para ti, ya que es ideal para novatos.

En el nivel más básico, las VPNs te permiten utilizar un servidor en otro país. Hacerlo tiene algunos beneficios, pero dos de los más grandes son el enfoque en la privacidad y evitar las restricciones de contenido geolocalizado. Lo primero es simple: puedes conectarte a la dudosa Wi-Fi de tu cafetería local y usar una VPN para mantener tu información oculta de miradas curiosas al cifrar los datos que se envían hacia y desde tu dispositivo.

Cuando se trata de contenido bloqueado geográficamente, usar una VPN para decirle a tu aplicación de Netflix que estás en el Reino Unido mientras estás en Estados Unidos o viceversa abrirá una paleta de opciones de contenido para ti. También puedes encontrar descuentos en algunos productos o comprar en sitios web completamente nuevos.

El inconveniente de todo esto es que hay una ligera disminución en la velocidad, ya que ahora tus datos viajan por todo el mundo antes de regresar a ti, pero NordVPN es en realidad la opción más rápida que hemos encontrado, con una caída de velocidad de alrededor del 12% que es mucho mejor que otras opciones.

Características y Aplicaciones de NordVPN

Organizar una fiesta virtual de LAN, o enrutar el tráfico a través de otro dispositivo, con las características avanzadas.

NordVPN se puede instalar en casi cualquier cosa: tiene aplicaciones nativas para iPhone, Mac e iPad, así como Windows y Android. Incluso funcionará en tu Apple TV. Puedes usarlo en seis dispositivos a la vez, por lo que es una gran opción para familias.

La protección contra malware está incluida en todos los planes, escaneando archivos descargados y advirtiéndote sobre posibles sitios no seguros, además puedes desactivar anuncios y rastreadores en todos los dispositivos, aunque Safari ya hace mucho de esto por sí solo (si ese es tu navegador).

Nord también ofrece algunas opciones adicionales para sus niveles más costosos. El nivel Plus añade un administrador de contraseñas multiplataforma, pero si ya estás usando algo como iCloud Keychain o 1Password quizás no lo necesites. Más útil es el Escáner de Brechas de Datos, que supervisa posibles brechas de datos como tu correo electrónico o contraseña que aparezcan donde no deberían.

El siguiente nivel, Ultimate, añade una unidad de almacenamiento en la nube de 1 TB que se sincroniza en todos tus dispositivos. Si estás en el Reino Unido, también agrega £5k en cobertura tanto para seguro de pérdida por estafa como para recuperación de fraudes de compras en línea, para que tengas tranquilidad. Mientras que en Estados Unidos puedes obtener $1 millón para recuperación de robo de identidad y $100k para protección contra extorsión cibernética, al parecer.

Cambiar tu ubicación es increíblemente fácil con un par de clics.

Sea cual sea el nivel que elijas, la aplicación es sumamente fácil de usar. Una vez que inicias sesión y descargas la aplicación en tu plataforma de elección, puedes seleccionar tu servidor en un mapa práctico, o simplemente usar el icono de la barra de menús en Mac para conectarte en segundos. Es realmente tan simple, y eso hace a NordVPN una opción atractiva para cualquier persona nueva en el uso de VPNs.

Eso no quiere decir que no haya mucho aquí para usuarios avanzados también. Si bien los juegos son menos populares en Mac que en Windows, me gustó la forma en que puedes configurar una fiesta virtual de LAN con amigos para jugar juegos multijugador como si estuvieran en la misma habitación, configurando partidas privadas. Esto se logra a través de lo que Nord llama ‘Meshnet’, que te permite configurar conexiones de alta calidad a través de la aplicación.

Si necesitas ayuda, hay una opción de chat de soporte en vivo, pero puede llevar tiempo llegar a una persona y no solo a un chatbot. El chat está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, pero para una respuesta instantánea de un ser humano real, queda un poco atrás de ExpressVPN.

Rendimiento de NordVPN

NordVPN ofrece una gran cantidad de servidores en todo el mundo.

Como mencioné anteriormente, las VPNs vienen con el costo de una parte de la velocidad de carga y descarga de tu internet, pero han avanzado mucho desde los días en que consumían la mitad de tu ancho de banda.

Con esa historia en mente, que Nord pierda poco más del 12% de velocidad es todo un logro, poniéndolo ligeramente por encima de rivales como ExpressVPN en cuanto a velocidad. Aquí se ofrecen dos protocolos, siendo el primero, NordLynx, exclusivo de NordVPN.

Esto es lo que Nord recomendaría como el predeterminado porque supuestamente es más seguro, pero puedes cambiar a OpenVPN para un poco más de velocidad en Mac. Sea cual sea el que elijas, podrás cambiar relativamente rápido dentro de la aplicación, y tendrás mucha velocidad a tu disposición: mi conexión de banda ancha no es exactamente la más rápida, pero ambos protocolos fueron geniales para streaming y descargas para mí.

De hecho, pude sortear prácticamente cualquier bloqueo geográfico para disfrutar de Netflix desde cualquier país compatible. Los servidores de Nord están en 59 países diferentes, repartidos por todo el mundo. Ya sea que quieras iniciar sesión en servidores en Malta, México o Moldavia, NordVPN tiene una ubicación para ti.

Sin embargo, noté que Google se dio cuenta de que cambiaba mi ubicación al acceder a Youtube, lo que significa que cambiar a algunos países no ofrecía ninguna diferencia, pero eso probablemente se detenga a personas de comprar suscripciones más baratas a YouTube Premium.

Privacidad y Seguridad de NordVPN

El Monitor de Dark Web ayuda a asegurar que tus logins se mantengan seguros.

Además de ver lo que hay en Netflix de Macedonia del Norte, las VPN también son tan buenas como la privacidad que ofrecen, y para el 99% de las personas NordVPN hace un gran trabajo en este aspecto: la conexión está cifrada de extremo a extremo, hay una variedad de herramientas de seguridad incluidas y es fácil de activar, lo que elimina la pregunta de “qué tan malo puede ser si no uso una VPN”.

El Monitor de Dark Web funciona un poco como la ‘Watchtower’ de 1Password, monitoreando tu información y verificando si esta (o algo similar) aparece en otro lugar para que puedas cambiarla.

La empresa está ubicada en Panamá, lo que significa que está fuera de la jurisdicción de las asociaciones de inteligencia Fourteen Eyes y Five Eyes. Puede parecer un poco exagerado para ponerse al día con programas de televisión, pero nunca está de más saber quién está manejando tus datos, o si están manejando algo en absoluto.

De hecho, NordVPN dice que opera con una política de “no logs”, lo que significa que no está rastreando tu información, pero eso también es un poco difícil de probar, aunque auditorías independientes no han encontrado evidencia de ningún “registro”.

NordVPN está buscando ser más transparente con los usuarios cuando recibe solicitudes oficiales de las fuerzas del orden y los gobiernos, con nuevos informes de transparencia que ofrecen “actualizaciones mensuales sobre el número de consultas gubernamentales y solicitudes DMCA” que la empresa recibe, según un blog reciente.

Precios y Planes de NordVPN

Aquí es donde las cosas se complican un poco, porque aunque NordVPN es un excelente servicio, su estructura de precios realmente se siente un poco confusa, al punto de preguntarse si está destinado a confundir a los usuarios.

Los planes mensuales comienzan en $12.99/£10.39, y puedes obtener características Plus (escáner de brechas de datos y administrador de contraseñas) por $13.99/£11.19. Luego, el nivel Ultimate de $15.99/£13.39 agrega almacenamiento en la nube y opciones de seguros. Eso está más o menos en línea con lo que encontrarás con otros proveedores, pero naturalmente ahorrarás mucho comprando un plan de uno o dos años.

El plan de dos años reduce el precio básico a $3.09/£2.49 al mes, mientras que el plan Ultimate es de $5.99/£5.19. Empaquetar para un precio más barato no es nada nuevo, por supuesto, pero el panorama de las VPN puede cambiar rápidamente si un proveedor sufre un hackeo, los servidores se desconectan o entra en vigencia una nueva legislación. Seguimos los precios, que parecen cambiar todo el tiempo, en nuestra recopilación de las mejores ofertas de VPN.

Atarte por dos años es un riesgo por esa razón, mientras que NordVPN también puede renovarse a un costo más alto si revisas la letra pequeña. Por esa razón, es posible que prefieras optar por una opción que cueste más el primer año, pero te libere después de un año para que puedas buscar una oferta mejor en lugar de continuar a un precio más alto. En ese sentido, recomendamos que anotes cuándo finalizará el contrato, ya que te cambiarán al precio mensual más alto en ese momento.

Veredicto

Dejando de lado los problemas de precios, NordVPN es un servicio fantástico para casi cualquier persona. Sus características avanzadas, como la opción de LAN en línea para gamers, son geniales, pero es la facilidad de uso lo que lo hace tan fácil de recomendar.

Poder cambiar de ubicación con un par de clics, y saber que no estás sacrificando demasiada velocidad de tu conexión, es un gran resultado para cualquiera que esté buscando comenzar a usar su primer VPN, y la adición de características como la protección contra malware, los bloqueadores de anuncios y el Monitor de Dark Web significa que puedes sentirte seguro sabiendo que está trabajando para mantener seguro tanto a ti como a los datos de tu familia.