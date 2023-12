El Centro Hogar Starling Hub 14.2 trae una mejora drástica en la calidad de HomeKit para las cámaras Nest de primera generación.

Starling Home Hub es el dispositivo perfecto para las personas que aman las cámaras de Google pero quieren aprovechar HomeKit. Lo he estado usando desde principios de 2020 y ha mejorado continuamente. La actualización de firmware más reciente, la 14.2, trae otra mejora agradable para los usuarios de Google Camera, incluida una calidad mejorada para las cámaras Nest de primera generación.

Si tienes una Nest Cam IQ, Nest Cam IQ Outdoor, Nest Hello / Nest Doorbell (1ra gen, cableado), o Google Nest Hub Max, la actualización de firmware 14.2 a Starling Home Hub traerá mejoras significativas en la calidad del video con el doble de velocidad de cuadro y la doble resolución a HomeKit. También tendrás un límite máximo de transmisión aumentado para estas cámaras de 1 a 10, lo que mejorará tu experiencia si usas la vista de cuadrícula en Apple TV para ver múltiples cámaras simultáneamente.

Las actualizaciones de firmware también mejoraron significativamente el tiempo de carga de la transmisión para todas las cámaras de primera generación, incluidas Nest Cam Indoor y Nest Cam Outdoor, por lo que iniciar una vista en vivo en HomeKit será mucho más rápido. Por último, la 14.2 trae una mejor calidad de audio para todos los modelos de cámara, incluidos los modelos de segunda generación de 2021+ de Google Cameras. El firmware 14.2 también admite cámaras Nest Cam Indoor y Nest Cam Outdoor de primera generación transferidas a la vista previa pública de la aplicación Google Home, incluido el soporte para HomeKit Secure Video.

¿Por qué Starling Home Hub?

Si no estás familiarizado con Starling Home Hub, es una herramienta para conectar todos tus productos de Google Nest a HomeKit. Especialmente para las cámaras, te permite disfrutar lo mejor de ambos mundos: la amplia variedad de cámaras de Google (me gustan las Flood cams) y usarlas dentro de HomeKit para automatizaciones mientras almacenas las grabaciones dentro de HomeKit Secure Video. También puedes tener acceso completo para ver tus cámaras en tu Apple TV. Funciona fantástico con Apple TV y la funcionalidad del timbre de HomeKit. Lo estoy usando con el Google Nest Doorbell y me encanta.

El Starling Home Hub es una compra única de $99 y es fácil de configurar y configurar usando la aplicación Starling.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.