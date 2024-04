Jeff Bezos, su prometida Lauren Sánchez y sus 3 hijos están “viviendo un sueño” en su viaje de primavera a Japón: FOTOS

La piloto de helicóptero comprometida escribió en Instagram: “Gracias, Japón, por los recuerdos, los amaneceres más hermosos y esas bromas internas”.

Paul Morigi/Getty Images; Lauren Sanchez/Instagram

Lauren Sanchez y Jeff Bezos (izquierda) y Lauren Sanchez con sus hijos en Japón (derecha).

Lauren Sánchez está compartiendo un vistazo al viaje en familia a Japón con su prometido Jeff Bezos.

En una serie de fotos publicadas en Instagram el 7 de abril, la autora de The Fly Who Flew to Space, de 54 años, compartió una mirada a las actividades que disfrutó con sus hijos y el fundador de Amazon, de 60 años, durante sus vacaciones.

Sánchez comparte a su hijo Nikko, de 23 años, con su ex, el exjugador de la NFL Tony Gonzalez; y a su hijo Evan, de 17, y a su hija Ella, de 16, con su ex esposo, el empresario Patrick Whitesell.

Desde maravillarse con los cerezos en flor hasta disfrutar de las deslumbrantes luces de la Torre de Tokio, la familia se aseguró de ver tantos lugares como pudieron.

Una foto del grupo muestra a Sánchez sentada cruzando las piernas junto a sus hijos mientras miran por una gran ventana en una habitación abierta. La galardonada periodista capturó otra escena de ella haciendo ejercicio en el gimnasio con sus hijos en una imagen diferente.

Lauren Sanchez/Instagram

El grupo caminando por las calles de Japón

También incluyó una foto del grupo caminando por las calles abrazados mientras los cerezos en flor los rodean.

Aunque celebra momentos especiales y hitos con sus hijos más pequeños, tiende a mantenerlos alejados de la atención y rara vez muestra sus caras en las redes sociales. Sin embargo, su hijo mayor Nikko ha hecho múltiples apariciones en su cuenta de Instagram e incluso hizo su debut en la pasarela en Milán en enero pasado.

Lauren Sanchez/Instagram

Sánchez posa con sus hijos en el gimnasio

Además de los hijos de Sánchez, parece haber otros niños en el viaje. No está claro si algunos de ellos son los cuatro hijos de Bezos, a quienes comparte con su ex esposa MacKenzie Scott. La pareja estuvo casada durante 25 años antes de anunciar su divorcio en enero de 2019.

El CEO ha trabajado arduamente para proteger la identidad de sus hijos, ya que solo se conoce el nombre de su hijo mayor, Preston. Aunque su edad no está confirmada, se cree que tiene alrededor de 22 años.

Lauren Sanchez/Instagram

Jeff Bezos y Lauren Sanchez durante su viaje a Japón en abril de 2024

Sánchez y Bezos, quienes se comprometieron en mayo de 2023, también disfrutaron de tiempo de calidad como pareja en Japón. Incluida está una foto de Bezos mirando hacia el deslumbrante horizonte mientras tiene su brazo rodeando a su prometida. Sánchez tiene ambas manos apoyadas en los hombros de Bezos mientras se estira para darle un beso en la mejilla.

Lauren Sanchez/Instagram

Jeff Bezos en Japón

También disfrutaron de algunas actividades por separado. Sánchez aparece dibujando en una mesa en una foto, y Bezos salta sobre losas de roca a través de un río en otra.

La piloto de helicóptero tituló su publicación: “Japón, has robado nuestros corazones 🌸. Esos paseos tempraneros bajo los cerezos en flor, explorando templos antiguos y sí, el mejor sushi en cinta transportadora que hemos probado. Se sintió como vivir un sueño del que nunca quisimos despertar”

“Gracias, Japón, por los recuerdos, los amaneceres más hermosos y esas bromas internas 🌀🤍 〰️ que permanecerán con nosotros para siempre. Ya estamos soñando con volver”, continuó.

