Resumen del Lunes: Los houthis se mantienen firmes después de los ataques.

Las árabes huzíes se mantienen firmes tras los ataques estadounidenses

Después de los ataques liderados por Estados Unidos contra sitios controlados por los huzíes en Yemen el jueves y el viernes, funcionarios estadounidenses dijeron que la milicia había retenido alrededor de tres cuartas partes de su capacidad para atacar buques que navegan por el Mar Rojo.

Los ataques dañaron o destruyeron alrededor del 90 por ciento de sus objetivos. Pero gran parte de la capacidad ofensiva de los huzíes está montada en plataformas móviles y puede ser fácilmente trasladada u oculta.

Y encontrar objetivos es más desafiante de lo que se anticipaba. Las agencias de inteligencia occidentales no han dedicado tiempo ni recursos significativos en los últimos años a recopilar datos sobre la ubicación de las defensas aéreas de los huzíes, centros de mando, depósitos de municiones e instalaciones para drones y misiles, dijeron los funcionarios.

Las deficiencias revelan los desafíos a los que se enfrentan Estados Unidos y sus aliados al tratar de disuadir a los huzíes, respaldados por Irán, de retaliar, asegurar rutas de envío críticas entre Europa y Asia y contener la propagación del conflicto regional. Los huzíes han dicho que continuarán atacando buques en solidaridad con los palestinos hasta que Israel se retire de Gaza.

Lo que sigue: La milicia lanzó un solo misil al Mar Rojo en respuesta. Los funcionarios estadounidenses se están preparando para más, pero dijeron que los huzíes parecen estar divididos sobre cómo responder.

Análisis: Desde los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre, el presidente Biden se ha esforzado por evitar una guerra más amplia en el Medio Oriente. Ahora, la pregunta parece ser: ¿Qué tan amplia será?

Antecedentes: Aquí hay una introducción a los huzíes, su relación con Hamás y los ataques en el Mar Rojo.

El presidente electo de Taiwán representa un revés para China

Lai Ching-te, el vicepresidente de Taiwán, fue elegido el sábado como el próximo presidente. Su victoria es un revés para Pekín: Lai ha prometido continuar la política de su partido de proteger la soberanía de Taiwán y ha sido vilipendiado por el Partido Comunista de China como un peligroso enemigo.

Cómo maneja Taiwán a un Pekín cada vez más agresivo fue el enfoque central de la elección. Lai será el presidente de Taiwán durante un período en el que, algunos funcionarios estadounidenses han advertido, China estará cada vez más lista para intentar apoderarse o someter a Taiwán por la fuerza.

Lai, quien asumirá el cargo en mayo, hizo campaña para asegurar la continuidad con su predecesora, la Presidenta Tsai Ing-wen. Ella ha tratado de mantener a Pekín a distancia mientras intenta evitar el conflicto. Al mismo tiempo, ha fortalecido los lazos con Estados Unidos y otras democracias y ha tratado de fortalecer las defensas militares de Taiwán.

Lai enfrenta el desafío de navegar por las sutilezas peligrosas de tratar con Pekín. Personas que lo conocen dicen que puede tener que controlar su tendencia a hacer comentarios improvisados, que Pekín podría explotar y convertir en crisis.

Antecedentes: Lai, hijo de un minero de carbón que murió por envenenamiento con monóxido de carbono en el trabajo, es un ex médico y alcalde y es sensible a problemas como el aumento de los costos de la vivienda y la escasez de oportunidades laborales, dicen sus simpatizantes.

El sistema judicial sobrecargado de la India

Más de 50 millones de casos penales y civiles están pendientes en la India, y alrededor del 77 por ciento de los prisioneros están esperando juicio, en comparación con uno de cada tres en todo el mundo. La gente espera décadas por justicia, y eliminar el atraso podría llevar más de 300 años.

El país tiene una de las ratios más bajas de jueces por población del mundo. No ha habido aumentos significativos en la financiación para los tribunales; las reglas arcaicas heredadas de los británicos enredan el proceso; los abogados no optan por la brevedad. “¿Cuánto tiempo llevará obtener una decisión en su caso?” dijo un juez. “Si tiene suerte, quizás en su tiempo de vida.”

Netflix cede a quejas hindúes

Netflix retiró “Annapoorani: The Goddess of Food” dos semanas después de su estreno después de que un activista presentara una queja a la policía argumentando que la película fue “lanzada intencionalmente para herir los sentimientos hindúes”. El activista, un autodenominado “nacionalista hindú indio muy orgulloso”, dijo que la película se burlaba del hinduismo al “representar a nuestros dioses consumiendo alimentos no vegetarianos”.

La película, un drama soleado, trata de una chef que supera el prejuicio de casta. (Su padre, un brahmán, no quiere que cocine carne, un tabú en su linaje. Incluso se insinúa un subtrama romántico hindú-musulmán.)

El estudio de producción envió una carta a un grupo de extrema derecha vinculado al gobierno del primer ministro Narendra Modi, disculpándose por haber “herido los sentimientos religiosos de la comunidad hindú y los brahmanes”. La película fue retirada de Netflix tanto en India como en todo el mundo a solicitud del licenciante, dijeron los funcionarios de Netflix en Mumbai.

Netflix y otras compañías en su posición se han vuelto cada vez más familiares con las campañas de extrema derecha contra películas consideradas dañinas para los sentimientos de las comunidades hindúes. La quema de neumáticos y el lanzamiento de piedras en los cines son la nueva norma.

