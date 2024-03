Reparar la red telefónica de Gaza es una tarea peligrosa e importante.

Cuando Mohammed Sweirky se preparaba para salir en un viaje de trabajo en enero para reparar la infraestructura de telecomunicaciones que había sido destruida en el norte de Gaza, su esposa e hijos le rogaron que no se fuera.

La lucha entre las tropas israelíes y los miembros de Hamas seguía intensa en la zona, dijo el Sr. Sweirky, que es técnico de Paltel, la compañía de telecomunicaciones más grande de Gaza, y su familia temía que tal vez no regresara. Pero él dijo que se sentía que no tenía opción dada la desesperada necesidad que tenían los residentes de allí de restaurar sus servicios telefónicos.

“Fue doloroso decir adiós,” dijo el Sr. Sweirky, de 50 años, quien huyó de la Ciudad de Gaza al comienzo de la guerra y ahora se refugia con seis miembros de su familia en un garaje en Rafah, la ciudad más al sur del territorio. “Ellos estaban llorando, pero no podía abandonar nuestra misión.”

Desde el inicio de la guerra, el trabajo del Sr. Sweirky se ha vuelto uno de los más peligrosos en Gaza y también uno de los más importantes. La campaña de bombardeos de Israel contra Hamas ha golpeado la infraestructura de telecomunicaciones en Gaza, destruyendo cables de fibra subterráneos, dañando centros de datos y haciendo explotar torres de celulares.

Desde el comienzo de la guerra, unos 50 ingenieros y técnicos de Paltel, uno de los dos proveedores de servicios celulares palestinos en Gaza, han recorrido el enclave para restablecer el servicio en vecindarios que han estado sumidos en apagones por días e incluso semanas.

Paltel —que depende de tres líneas de telecomunicaciones que atraviesan Israel— opera infraestructura en Gaza. Tratar de reparar esa infraestructura ha acarreado enormes riesgos para los técnicos de Paltel, quienes a menudo tienen que trabajar cerca de combates y dicen que también han sido blanco de disparos.

Al menos dos empleados de Paltel han muerto en el trabajo, según la compañía y el ministerio de telecomunicaciones de la Autoridad Palestina. Un total de 16 han fallecido desde que comenzó la guerra, dijo Paltel.

Los apagones en toda Gaza han dificultado severamente la capacidad de los palestinos para pedir ayuda, informar sobre eventos en curso, coordinar la entrega de ayuda y comunicarse con amigos y familiares en el extranjero. Las llamadas suelen ir directamente al buzón de voz y, cuando se conectan, la conexión suele ser débil.

Algunos palestinos en Gaza han encontrado formas de evitar los apagones utilizando tarjetas compatibles con redes israelíes o egipcias y conectándose a infraestructura de respaldo conocida como enlace por microondas.

“Durante una guerra, la diferencia entre la vida y la muerte puede ser una llamada telefónica,” dijo Tariq Bakhit, de 33 años, trabajador médico de emergencias. “Apenas podemos hacer nada sin la capacidad de comunicarnos.”

Un ejecutivo de Paltel y el ministerio de telecomunicaciones de la Autoridad Palestina culpan la mayor parte de la mala conectividad a los ataques aéreos y a las carreteras destruidas, causando daño a la infraestructura sobre y bajo tierra.

Pero el ejecutivo, Mamoon Fares, jefe del comité de emergencia de Paltel en Gaza, dijo que Israel también había cerrado las comunicaciones en Gaza tres veces. Dijo que Paltel había llegado a esa conclusión porque la red fue restaurada posteriormente sin su intervención en esas ocasiones. El ejército israelí se negó a hacer comentarios.

El Sr. Fares dijo que decenas de millas de cables de fibra de Paltel habían sido destruidas, dos de sus cuatro principales centros de datos desconectados y más de 100 de sus torres de celulares destrozadas en los combates.

Antes de que los empleados de Paltel ingresen a áreas controladas por Israel, la compañía dice que envía los nombres, números de identificación y la información de las placas de los técnicos a organizaciones internacionales o funcionarios palestinos, quienes transfieren los datos a las autoridades de seguridad israelíes. Después de recibir la autorización de Israel para emprender un proyecto, los empleados siguen las instrucciones de los funcionarios israelíes, incluidas las rutas específicas que marcan en los mapas, dijo la compañía.

Pero aun así ha habido varios incidentes cercanos y uno mortal, según Paltel.

A mediados de diciembre, los miembros de un equipo de Paltel se encontraron en medio del combate. Estaban tratando de volver a conectar un cable sumergido en un cráter lleno de agua en la ciudad sureña de Khan Younis cuando estallaron enfrentamientos entre el ejército israelí y los militantes, dijo Kamel Amsy, de 52 años, ingeniero del equipo. Atormentados por el miedo, se tendieron en el suelo mientras las balas pasaban por encima de sus cabezas.

“Los tanques cercanos enloquecieron,” dijo. “La situación era aterradora.”

Cuando el Sr. Fares llamó a funcionarios palestinos para solicitar que informaran a sus contrapartes israelíes que sus empleados estaban en peligro, según el protocolo establecido, los israelíes les dijeron a los técnicos que se mantuvieran en su lugar, recordó el ejecutivo de Paltel.

Media hora después, un soldado salió de un tanque y les ordenó a los técnicos evacuar hacia el este, pero no podían pasar por el cráter con sus vehículos, dijo Amsy. Preocupados por sus vidas, condujeron hacia el oeste hasta escapar del combate, dijo.

Al día siguiente, los técnicos completaron el trabajo, que tenía como objetivo devolver la conectividad al sur de Gaza después de un apagón de varios días.

Preguntado más tarde sobre el evento, el ejército israelí dijo que había dado permiso a los técnicos de Paltel para trabajar en la zona, pero luego les dijo que no se acercaran por “actividad operativa” en el área. Dijo que el ejército no estaba al tanto de que se hubieran disparado tanques a los técnicos, quienes no eran un objetivo.

En otro incidente en diciembre, Nader Abu Hajjaj, de 49 años, un técnico de Khan Younis, estaba arreglando cables y reemplazando baterías en un edificio de su ciudad natal cuando dijo que fue impactado por ataques aéreos. “Fue un desastre,” dijo Abu Hajjaj durante una entrevista en enero. “Coordinamos nuestros movimientos, pero igual dispararon hacia nosotros.”

El ejército israelí dijo que estaba apuntando a una posición de lanzacohetes antitanque en el techo del edificio y que detuvo el fuego una vez que se enteró de que los empleados de Paltel estaban presentes.

Dos semanas después, el Sr. Abu Hajjaj no tuvo tanta suerte. Mientras regresaba de un proyecto en Khan Younis, su automóvil fue alcanzado por fuego de tanques, matando a él y a Bahaa al-Rayes, su colega, según Paltel. El Sr. Fares dijo que un empleado que resultó herido en el episodio informó que fue causado por un tanque que abrió fuego.

El ejército israelí dijo que está investigando el incidente. COGAT, la agencia israelí responsable de la coordinación con los palestinos, confirmó que Paltel había coordinado los movimientos del Sr. Abu Hajjaj y el Sr. Rayes con ellos.

Aunque Paltel aún no sabe la extensión exacta del daño a sus activos en Gaza, el Sr. Fares dijo que el 80 por ciento de su red estaba desconectada, incluida una parte considerable que necesitaba ser reemplazada. Predijo que tomaría años arreglar toda la red y que la reparación dependería del ritmo del proceso de reconstrucción más amplio.

Un desafío importante para reconstruir la red, dijo el Sr. Fares, es el bloqueo de Israel de equipos hacia Gaza como antenas, cables de fibra y platos de microondas.

Eyhab Esbaih, un funcionario superior del ministerio de telecomunicaciones, dijo que las discusiones continúan con Israel a través de interlocutores internacionales sobre la entrada de equipos a Gaza. Al igual que el Sr. Fares, dijo que Israel aún no ha permitido tales artículos.

COGAT dijo que está permitiendo la entrada a Gaza de piezas de repuesto para infraestructura de comunicaciones, pero se negó a especificar qué se ha permitido. Los funcionarios israelíes han sido reacios desde hace mucho tiempo a permitir lo que consideran artículos de uso dual en Gaza, equipos que pueden ser utilizados para fines militares y civiles.

Los técnicos dicen que también se han frustrado al tener enfrentamientos con las fuerzas israelíes. En diciembre, el Sr. Amsy y el Sr. Sweirky dijeron que a ellos y a varios técnicos los retuvieron a punta de pistola durante un viaje al norte de Gaza para arreglar cables dañados.

El Sr. Amsy dijo que los soldados lo vendó los ojos y le ataron las manos antes de acusarlo a él y a otros técnicos de tomar imágenes del área. Dijo que los liberaron solo después de convencerlos de que estaban en una misión de reparación aprobada por el ejército.

“Fue increíblemente humillante,” dijo el Sr. Amsy. “Estás tratando de hacer tu trabajo, pero no recibes ningún respeto.”

Preguntado sobre el episodio, el ejército israelí no comentó específicamente sobre la descripción de las acciones de los soldados del Sr. Amsy o confirmó el incidente. En cambio, dijo que todos los detenidos deben ser “tratados con respeto y dignidad”.

Después de ser liberados, la mayoría de los técnicos querían cancelar el proyecto, pero el Sr. Amsy dijo que necesitaban hacer todo lo posible para mejorar las comunicaciones en el norte y siguieron adelante.

Pero cuando estaban cerca de su destino, un tanque comenzó a disparar cerca, dijeron. “En ese momento, nos dimos cuenta de que estábamos en una misión imposible,” dijo el Sr. Amsy. “No nos quedó otra opción que regresar a casa.” El Sr. Fares, el oficial de Paltel, dijo que estaba en el teléfono con los técnicos cuando ocurrió el episodio y escuchó los disparos.

El ejército israelí dijo que no pudo identificar el incidente con los detalles proporcionados.