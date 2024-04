Reacción de ganancias de meta, gigante automotriz se disparará más del 20%

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y rumores de Wall Street del jueves. Por favor, actualice cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones.) Meta Platforms y General Motors encabezaron las llamadas de analistas del jueves. Varios analistas redujeron sus objetivos de precios en la empresa matriz de Facebook después de su último informe trimestral. Mientras tanto, Bernstein dijo que GM puede sumar a sus ganancias sólidas del año hasta la fecha. Echa un vistazo a las últimas llamadas y rumores a continuación. Todas las horas del este. 6:02 a.m.: JPMorgan pasa a la línea lateral en Monster debido a los problemas de aluminio y clientes Las acciones de Monster Beverage podrían tener problemas en sus ganancias a medida que suben los precios del aluminio y los consumidores se enfrentan a presiones, dijo JPMorgan. La analista Andrea Teixeira rebajó el fabricante de bebidas energéticas a neutral desde sobrepeso y redujo su objetivo de precio en $7 a $59. El nuevo nivel de objetivo de Teixeira implica que las acciones pueden sumar solo un 8.6%. La llamada de Teixeira se da antes de la publicación financiera trimestral del productor de bebidas a principios del próximo mes. Aunque la acción ya ha caído en el último mes, mencionó la falta de entusiasmo en torno a los aumentos de precios, los costos elevados relacionados con el aluminio y los desafíos para el cliente de bajos ingresos como principales razones de precaución. “Monster sigue siendo una de las mejores historias de crecimiento en nuestro universo de cobertura con un sólido historial de ofrecer una TCAC de ganancias superior al promedio en los últimos 10 años”, dijo a los clientes. Pero, “creemos que las acciones reflejan justamente una perspectiva más desafiante con un rendimiento más débil en EE. UU. en medio de un consumidor de bajos ingresos más estirado y una posible mitigación de la historia de recuperación del margen dado el reflación del aluminio”. También señaló la creciente competencia dentro de la categoría más amplia de bebidas energéticas y con cafeína, incluso cuando la industria en su conjunto continúa expandiéndose. Las acciones de Monster cayeron un 1.5% antes de la apertura en jueves. Las acciones han caído más de un 8% en abril, lo que lleva su pérdida en 2024 a más del 5%. MNST YTD mountain MNST año hasta la fecha — Alex Harring 5:47 a.m.: Ford debería comerciar al alza después del informe de ganancias, dice Wells Fargo Las acciones de Ford deberían dar un paso al alza después de que las ganancias antes de intereses e impuestos quedaran por delante de las expectativas, según Wells Fargo. El fabricante de automóviles vio cómo el EBIT ajustado disminuía aproximadamente un 18% año tras año a $2.76 mil millones. Eso sigue siendo mejor que la proyección de la firma de $2.5 mil millones, según el analista Colin Langan, lo que puede dar impulso a las acciones. Ford también mantuvo su orientación para 2024 para la medida entre los $10 mil millones y $12 mil millones, pero Langan dijo que debería “inclinarse” hacia el extremo superior del rango. “Esperamos que las acciones suban por la superación de la Q1 y una guía más optimista para 2024”, dijo. Langan atribuyó el éxito de EBIT al negocio de Ford Pro. Las acciones de la empresa con sede en Michigan sumaron un 2.6% en las operaciones previas a la apertura del jueves y han subido más de un 6% en 2024. Aunque Langan es optimista sobre cómo se desempeñarán las acciones el jueves, tiene una calificación de infraponderar y un precio objetivo de $10. Eso implica una caída del 22.8% desde el nivel de cierre del miércoles. En otros lugares, la compañía superó las expectativas de los analistas encuestados por LSEG para las ganancias por acción, mientras que los ingresos automotrices no cumplieron con la previsión consensuada. — Alex Harring 5:38 a.m.: Wall Street reacciona a las ganancias de Meta Meta Platforms decepcionó a los inversores con su débil orientación de ingresos, lo que envió las acciones a la baja aproximadamente un 13% en las operaciones previas a la apertura. Incluso en medio de la venta, muchos bancos mantuvieron sus calificaciones alcistas en la empresa matriz de Facebook. Esto es lo que pensaban los analistas de algunas de las firmas de inversión más grandes: Eric Sheridan, Goldman Sachs (Compra, PT en $500) “Con la gerencia mencionando ciclos de inversión/producto pasados como Stories y Reels … esperamos que las acciones sigan siendo volátiles en los próximos trimestres (especialmente si la inversión adicional se encuentra con revisiones a la baja de los ingresos desde nuevos niveles). Dicho esto, notamos que históricamente la gerencia ha podido navegar efectivamente a través de estos ciclos de inversión y ejecutar para posicionar la plataforma para el éxito a largo plazo en torno a cambios en productos/computación.” Brian Nowak, Morgan Stanley (Sobrepeso, PT en $550): “META tiene la intención de continuar invirtiendo … para impulsar más compromiso y monetización, pero somos compradores de META en debilidad, ya que actualmente cotiza a 18X nuestro nuevo flujo de caja libre de ’25 (rendimiento del 5.5%) en las operaciones después del horario. También implica 17X ganancias de ’25 (un descuento del 15% al promedio de 5 años de FY2).” Doug Anmuth, JPMorgan (Sobrepeso, PT baja a $480 desde $535): “Nos complace que el éxito de Meta con Llama 3 y Meta AI ha aumentado la confianza de la gerencia en liderar en IA, y sabemos que construir nuevos productos lleva tiempo, pero las comparaciones con los períodos de escala de Reels, Stories y Feed en móvil preocuparán a muchos inversores, incluso cuando podemos ver esos beneficios a largo plazo. … A pesar de las fuertes inversiones, seguimos proyectando un crecimiento de ingresos y EPS de dos dígitos en ’25 y ’26, y Meta tiene un sólido historial de generar retornos con un gasto creciente.” Ronald Josey, Citi (Calificación de compra, PT baja a $550 desde $590): “El debate clave que surge de las ganancias probablemente gire en torno al tamaño y escala de Meta en su ciclo de inversión GenAI de varios años. Pero a diferencia de ciclos anteriores (Móvil, Stories, Reels), creemos que sus inversiones GenAI se realizan desde una posición de fuerza donde Meta es líder. Más a corto plazo, el debate probablemente gire en torno a la velocidad de la desaceleración de los ingresos dada la guía del 2T y el aumento de la inversión en Capex. Pero … creemos que Meta sigue teniendo múltiples vientos a favor, incluidos de Llama 3, Meta AI y Business AI (Agents).” — Alex Harring 5:38 a.m.: Bernstein inicia a GM como sobrepeso Las ganancias de 2024 de General Motors son solo el comienzo de un período fuerte para el gigante automotriz, según Bernstein. El analista Daniel Roeska inició GM con una calificación de sobreponderación. Su objetivo de precio de $55 implica un alza del 22% en los próximos 12 meses. Roeska señaló que GM está “encontrando de nuevo su ritmo”, añadiendo: “La empresa está pasando de objetivos a largo plazo elevados a más retornos tangibles para los accionistas.” “Esperamos que el desempeño de 2024 impulse las acciones al alza, mientras que la gerencia tiene cuatro oportunidades distintas para capturar aún más valor”, dijo el analista. “Estamos alentados por los flujos de efectivo más sólidos y esperamos que la empresa devuelva > $4.5 mil millones a los accionistas por año.” La nota llegó después de que General Motors anunciara a principios de esta semana ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. La compañía también elevó su orientación para 2024. Las acciones de GM han subido más de un 25% año hasta la fecha. GM YTD mountain GM año hasta la fecha — Fred Imbert