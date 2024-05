El 2024 tiene talento: Profesora consigue el botón dorado

Los jueces revelaron previamente que se otorgarán nueve buzzers dorados en esta serie, rompiendo su límite habitual de uno por persona.

Taryn Charles, quien es una maestra que utiliza la música para ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, impresionó a los jueces con su interpretación de (You Make Me Feel Like) A Natural Woman de Aretha Franklin.

La mujer de 39 años de Egham en Surrey dejó atónita a la audiencia, recibiendo una ovación de pie de todos en la sala.

Saltando a un nuevo episodio de #BGT como…”

Prepárate para el nuevo Britain’s Got Talent TONIGHT a las 7:30 pm en @ITV1, @ITVX y @WeAreSTV. pic.twitter.com/yRm8BCaHwQ

— BGT (@BGT) 4 de mayo de 2024

Bruno Tonioli quedó particularmente impresionado y presionó el Buzzer Dorado para que cayera confeti dorado sobre Taryn en el escenario.

Muchos elogiaron el acto en X (anteriormente conocido como Twitter), con una persona escribiendo: “¡Es una cantante increíble! ¡Tantos cantantes talentosos en el programa de este año! #BGT”.

Otro escribió: “Taryn es muy valiente por cantar esta canción que fue perfeccionada por Aretha Franklin, pero la ha clavado. Excelente.”

Mientras tanto, otro escribió: “Impresionado. Voz maravillosa. #BritainsGotTalent”.

Actos con Buzzer Dorado de Britain’s Got Talent 2024



Algunos actos han tenido el Buzzer Dorado presionado para ellos en esta serie, lo que les garantiza el paso automático a la etapa de semifinales.

Los jueces Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli, además de los presentadores Ant & Dec, todos eligen un acto para enviar directamente.

Alesha Dixon presionó el Buzzer Dorado para el coro Dream Team de Ravi, el grupo de Taekwondo Ssaulabi ganó el favor de Ant & Dec, y la cantante Sydnie Christmas fue enviada por Amanda Holden.

Lectura recomendada:

Además, Simon Cowell quedó impresionado por el grupo de baile futurista CyberAgent Legit y presionó el Buzzer Dorado para ellos.

Aquellos que pasen las etapas de audición avanzarán a las semifinales y darán un paso más para ser coronados la próxima superestrella de Gran Bretaña.

El ganador de la serie se llevará el premio en efectivo de £250,000 y ganará un lugar en el espectáculo de la Royal Variety Performance.

Britain’s Got Talent se emite los sábados por la noche en ITV1 y ITVX.