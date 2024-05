¿Cuál es nuestra culpa si el novio huye antes de la boda: MP CM sobre la retirada del candidato del Congreso en Indore | Noticias de la India

INDORE: Tomando un pico en el Congreso por su candidato a la sede del Lok Sabha de Indore retirándose en el último momento, el jefe de gobierno de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, dijo que no fue culpa de su partido si el “novio huyó antes de la boda”. El Congreso recibió un golpe en Indore después de que su candidato Akshay Kanti Bam retirara su nominación el 29 de abril, el último día de retiro, y luego se unió al Partido Bharatiya Janata (BJP).

“El Congreso afirmó que el BJP hizo algo mal en Indore. ¿Cuál fue nuestra culpa? Es como invitar a todo el pueblo al banquete de bodas y el novio huye antes de la ceremonia de matrimonio”, dijo Yadav en el mitín de campaña del BJP en Betma cerca de aquí el sábado.

El partido de oposición, que no tiene candidato en la contienda para las elecciones del 13 de mayo en Indore, está insultando a la democracia al apelar a los votantes locales para que presionen el botón de NO VOTAR (Ninguno de los anteriores), dijo el jefe de gobierno.

“Si el hijo de alguien se escapa de casa, ¿de quién es la culpa? Son tus hijos, deberías cuidarlos”, dijo.

Yadav también participó en una caravana en la ciudad de Indore en apoyo del candidato del BJP y actual diputado Shankar Lalwani.

Calificando a la oposición INDIA como una alianza “Ghamandiya”, Yadav evocó el épico Ramayana y la ciudad de Lanka, la capital de su archivillano Ravan.

“Estas personas arrogantes nacieron en Lanka hace 17 lakh años durante la época del Señor Ram. Debido a la bancarrota de su intelecto, se hicieron pasar por monjes falsamente vestidos de azafrán para secuestrar a Sita”, dijo el jefe de gobierno durante la caravana.

Haciendo un llamado a los votantes para rechazar el llamado del Congreso de optar por el NO VOTAR, dijo: “La madre Sita cometió el error de cruzar la ‘Línea de Lakshman’, pero la gente de Indore debería resolver que no cruzarán la Línea de Lakshman bajo ninguna circunstancia.”

Burlándose del presidente del Congreso estatal Jitu Patwari, quien es de Indore, Yadav dijo que después de sufrir una derrota a manos de la candidata del BJP, Madhu Verma, en el distrito de Rau en las elecciones legislativas del año pasado, Patwari tenía miedo de presentarse a las elecciones al Lok Sabha.

Por otro lado, incluso algunos líderes del Congreso de 80 años estaban concursando en las elecciones, agregó.

Refiriéndose a que el Congreso dejó la circunscripción electoral de Khajuraho al Partido Samajwadi como parte de un acuerdo de reparto de escaños, Yadav afirmó que demostraba que el Congreso tenía miedo de las elecciones.