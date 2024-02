¿Qué significa Apple con ‘Tomado con iPhone’?

“`html



iPhone Photography Week 2024

Crédito de la imagen: Future

Toma mejores fotos con la cámara de tu bolsillo. La Semana de Fotografía del iPhone de iMore 2024 está llena de contenido excelente que llevará tu capacidad para tomar fotos con tu iPhone al siguiente nivel.

Cada vez que Apple lanza algún tipo de comercial o anuncio para un iPhone, es probable que veas las palabras ‘Tomada con un iPhone’ en alguna parte hacia el final o el principio. Más recientemente, fue durante el evento Scary Fast, mostrando los últimos chips M3 y MacBooks.

Al parecer, las impresionantes tomas del evento fueron filmadas enteramente con un iPhone 15 Pro Max y su combinación de lente principal de 48MP y un ultra gran angular de 12MP, pero cuando realmente te sientas a pensar al respecto, debe haber algunas salvedades en todo esto. Apple, por ley, no puede decir que grabó el video con un iPhone si no lo hizo (no vaya a ser que los especialistas en normas publicitarias del otro lado del charco se involucren, y nadie quiere eso), pero eso no significa que no pueda usar otras cosas para que el metraje se vea realmente, realmente bien.

Pero ¿cómo logra Apple tomar tomas tan increíbles con el mismo teléfono que tengo guardado en mi bolsillo cuando me cuesta conseguir una toma decente de un bello paisaje cuando la luz del sol está en el lugar equivocado?

¿Tomada con un iPhone? Sí.

Nuevamente, Apple no puede decir lo contrario. Sin embargo, lo que aprendemos de un video detrás de escena muy revelador, es que el iPhone es solo un elemento muy importante en un proceso de grabación mucho más amplio.

Hay mucho más en la grabación que Tim Cook parado frente a Craig con el buen peinado y una cámara, mientras el hombre a cargo presenta las últimas novedades de Apple. Hay enormes estabilizadores gimbal, sets enormes y maravillosamente iluminados, y un equipo de filmación que rivaliza incluso con los equipos de cine más dedicados.

Solo mira lo que sucede a lo largo del detrás de escena. Iluminación impecable, creada por personas que realmente saben lo que están haciendo. iPhones en estuches locos que solo cabrían en pantalones cargo con los bolsillos más grandes que hayas visto jamás —sí, el video completo fue filmado con un iPhone, pero hay mucho más en eso.

¿Puedes o yo lograr los mismos resultados? No.

Pero eso no es lo que Apple está tratando de decir aquí, ni remotamente. Estos anuncios, películas y programas están diseñados para mostrarte de lo que es capaz el iPhone. Toma, por ejemplo, una cámara de cine. Miles de dólares en equipo de cámara que aún necesita enormes cantidades de experiencia técnica, equipamiento de iluminación y más para que se vea realmente bien. Ponga una de esas en manos de alguien como yo, un verdadero torpe en fotografía y videografía, y conseguirás algunas de las peores tomas que se hayan visto jamás.

El iPhone es una cámara para todos, una que vive en tu bolsillo, y puede tomar videos y fotos que son buenos a excelentes. Fotos que puedes imprimir y colocar en la repisa en un marco y mirarlas cuando quieras recordar ese viaje a Yellowstone donde dejaste caer tu sándwich de atún en un géiser. Tú sabes cuál.

Puede, cuando está en las manos correctas, hacer tomas increíbles y Apple quiere mostrarte lo que la sorprendentemente eficaz cámara en tu bolsillo puede hacer.

En manos de las personas

Crédito de la imagen: iMore

Cada año, Apple organiza el concurso ‘Tomada con un iPhone’, un evento de fotografía que ve a fotógrafos profesionales y aficionados enviar sus mejores fotos con iPhone para ser juzgadas. Para mí, esto sirve como una forma de demostrarme lo inútil que soy con una cámara, pero para una audiencia más amplia sirve no solo como un estímulo para salir y tomar algunas fotos con tu iPhone, sino también como una muestra de que el iPhone es una cámara alternativa adecuada en el momento para profesionales.

En primer lugar, solo mira algunas de las tomas tomadas en el concurso de 2022. Son, sin un mejor término, impresionantes, y en su mayor parte, todas están tomadas por personas como tú o como yo. Personas que pueden saber un poco más sobre fotografía, sí, pero personas que simplemente tienen sus iPhones en sus bolsillos en el momento adecuado.

Seña el mundo, además de los eventos de Apple de ‘Tomada con un iPhone’, que el iPhone es una cámara adecuada y que merece ser tomado en cuenta.

Características de cámara profesionales en el iPhone 15 Pro

Crédito de la imagen: Future | Alex Walker-Todd

Apple quiere que la parte Pro del iPhone 15 Pro y Pro Max signifique algo más allá de ‘este es el iPhone más grande y caro’. Quiere que el término ‘Pro’ signifique que puedes confiar en tu iPhone para tomar fotos y videos de nivel profesional, que es una máquina de trabajo adecuada.

Es por esto que puedes filmar videos en formatos masivos Raw y grabarlos directamente en una SSD externa basada en USB-C. Es por eso que la protuberancia de la cámara tiene tres módulos de cámara diferentes, y por qué Apple ha puesto tanto esfuerzo en la aplicación de la cámara en las versiones recientes de iOS. Los fotógrafos y videógrafos pueden tener un teléfono que no necesariamente reemplaza su equipo de cámara principal, pero lo mejora cuando están fuera. Nunca se quedarán cortos cuando vean una oportunidad realmente buena para una toma sólida.

Eso, por supuesto, palidece en comparación con la razón principal por la que Apple le cuenta a todos que su último evento fue ‘Tomado con un iPhone’, por supuesto: Ventas.

El efecto Olivia Rodrigo

Apple pagó a Olivia Rodrigo para filmar el video de su canción ‘¡Get Him Back!’. Al igual que el evento Scary Fast, la compañía luego lanzó un video ‘detrás de escenas’ en YouTube no mucho después de que se lanzara el video, mostrándonos cómo Olivia creó el video musical. Este es un video mucho menos involucrado y profundo que la filmación de Scary Fast —equipo más pequeño, menos impresionantes gimbals y equipo de estabilización.

Este es el tipo de video que bandas pequeñas que quieren un video musical podrían ver en sí mismas filmando. Y al conseguir a Olivia a bordo, Apple les dice que la mejor manera de hacerlo es con un iPhone.

‘¡Compra un iPhone, mira todas estas fotos y videos que otras personas han hecho con ellos!’ es el mensaje, y es uno que parece estar funcionando a medida que Apple sube la escalera de ventas en comparación con sus competidores. Claro, Apple quiere darte las herramientas para tomar grandes fotos y videos, pero también quiere que los compres. ¿Y qué mejor manera de hacer que te desapartes de tus merecidos dólares que mostrar lo que tu próximo smartphone potencial es capaz de hacer?

