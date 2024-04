Sunbird vuelve a traer iMessage a Android — ¡y esta vez promete con el meñique que es seguro de usar!

Apple podría estar trabajando para agregar soporte de RCS al iPhone más adelante este año, pero para aquellos que realmente quieren poder usar iMessage en un teléfono Android, las cosas siguen siendo complicadas. Ha habido múltiples intentos de intentar encontrar una forma de acceder al servicio de iMessage de Apple y utilizar soluciones alternativas para permitir su uso a través de una aplicación de terceros en Android a lo largo de los años, con algunos siendo más exitosos que otros. Sunbird es una empresa que lo intentó y falló. Pero ahora está intentándolo de nuevo.

Decir que Sunbird falló podría no ser del todo preciso, sin embargo. La aplicación Sunbird Messaging realmente funcionaba, y las personas podían enviar y recibir iMessages usando sus teléfonos Android. Incluso hubo un acuerdo para integrar su servicio en los teléfonos Nothing a través de Nothing Chats, también. Y sí, hubo un video vergonzoso para respaldar la noticia. Pero en última instancia, todo resultó ser un desastre en términos de seguridad y privacidad, y el producto de Sunbird se puso en pausa mientras se resolvían los problemas.

Sea como sea, Sunbird está de vuelta. Y esta vez promete que va en serio. “Los últimos meses han sido muy esclarecedores para el equipo de Sunbird”, dice la empresa. Entonces, ¿qué ha cambiado?

Abordar el “acoso de los mensajes verdes”

Sunbird anunció su regreso a través de un comunicado de prensa que confirmaba la llegada de una nueva aplicación beta. “El relanzamiento es el resultado de mejoras integrales en la infraestructura backend de Sunbird luego de una evaluación exhaustiva”, comienza el comunicado. Y vaya evaluación que debe haber sido.

Poco después del lanzamiento de Nothing Chats de Sunbird se descubrió que los mensajes no estaban cifrados de extremo a extremo como se afirmó inicialmente. Y luego 9to5Google encontró que más de 630,000 archivos que se enviaron a través de Nothing Chats estaban esperando ser revisados. Pero no te preocupes, Sunbird ha cambiado.

En una explicación detallada de la situación en su sitio web, Sunbird detalla lo que ha estado haciendo en estos últimos meses. También confirmó las vulnerabilidades que debían ser abordadas, incluyendo:

El uso del protocolo HTTP no cifrado para una llamada de API.

El almacenamiento de mensajes en un estado no cifrado en un almacén en tiempo real de Firebase.

La posible accesibilidad de más de 600,000 archivos, algunos de los cuales eran vCards, dentro del host de archivos estáticos de Firebase.

El registro de mensajes por parte del frontend en un registro de Sentry.

A continuación se explica lo que se ha hecho para asegurar que estos problemas se hayan resuelto, incluido el lanzamiento de una nueva arquitectura, denominada AV2.

“Con la adopción de AV2, creemos que no solo hemos resuelto las vulnerabilidades de seguridad previamente identificadas, sino que también hemos proporcionado una base segura y orientada a la privacidad para la integración de iMessage de Sunbird en el futuro”, dice Sunbird. El tiempo dirá si esa afirmación es fundamentada.

Por ahora, Sunbird dice que comenzó a ofrecer sus servicios a las personas el 5 de agosto y continuará haciéndolo en pequeñas fases “como parte de la estrategia de la empresa para garantizar un proceso de incorporación de usuarios fluido y escalable”. La empresa puede estar segura de que los investigadores de seguridad revisarán detenidamente su trabajo para ver si todos sus problemas han sido abordados.

Sunbird esperará que sí lo estén, si tan solo porque parece ver como su misión abordar el problema prevalente del “acoso de los mensajes verdes”. Dice que hará eso al “permitir que los usuarios de Android participen sin problemas en conversaciones de iMessage” y ayudar a “reducir el estigma social asociado con las disparidades de las plataformas de mensajería”.

Con suerte, las personas no tendrán que elegir entre tener un globo azul y la privacidad.

