¿Qué Puedes Hacer con un Einstein?

A lo largo del año, ha habido un sin fin de einsteins. En marzo, un grupo de matemáticos anunció que habían descubierto una “monotile aperiódica”, una forma que puede encajar en una superficie plana infinita en un patrón que no se repite. “Einstein” es el término geométrico que se le asigna a esto. David Smith, un aficionado a las formas en Inglaterra, fue quien hizo el descubrimiento original e investigó esto con tres colaboradores con experiencia matemática y computacional, a quien él apodó “the hat” (El sombrero). (El emboque en forma de sombrero permite reflejos: la forma en la figura de sombrero y su imagen especular.)

Ahora los resultados han salido de un concurso organizado por el Museo Nacional de Matemáticas en Nueva York y la Trust de Matemáticas del Reino Unido en Londres. Ellos pidieron a miembros del público que hicieran sus versiones más creativas de un einstein. Un panel de jueces evaluó 245 presentaciones de 32 países. Tres ganadores fueron elegidos y el martes habrá una ceremonia en la Casa de los Comunes en Londres. (Cada ganador recibirá un premio de 5,000 libras esterlinas; nueve finalistas recibirán 1,000 libras esterlinas.)

Entre los jueces estaba el Sr. Smith, quien dijo en un correo que estaba “fascinado por la diversidad y el alto nivel de los participantes”.

¿Qué harías tú con una tesela de einstein?

Juega con ella

Para el finalista William Fry, de 12 años, de Nueva York, la respuesta fue: ¡Jugar Tetris, por supuesto! Él nombró su variante de Montris del juego. (Otro concursante tuvo una idea similar, llamada Hatris.) Su hermana Leslie Fry, de 14 años, recibió una mención de honor por un collage inspirado en el popular personaje Paddington Bear y su famoso sombrero rojo.

Cómelo

Evan Brock, de 31 años, diseñador de exhibiciones en Toronto, ganó uno de los tres premios principales con sus ravioles en forma de sombrero. Preparados con moldes de madera a medida, se promete “una experiencia gastronómica más geométrica”, señala su presentación.

Llenos de relleno de papa y cebolla, los ravioles de Mr. Brock están hechos de masas amarillas (cúrcuma), naranjas (zanahoria) y rojas (remolacha) para fichas en forma de sombrero no reflejadas; y masa verde (espinaca) para fichas reflejadas. Otras presentaciones comestibles incluyeron pasteles de sombrero y galletas de sombrero, sándwiches de sombrero y dosas de sombrero. “Pero estos ravioles nos hicieron reír”, dijo en un correo Chaim Goodman-Strauss, uno de los colaboradores de Mr. Smith, juez y matemático de divulgación en el Museo Nacional de Matemáticas. “También se ven deliciosos”.

Gástalo

La finalista Sy Chen, de 61 años, artista de origami en Rockville, Maryland, dobló teselas de sombrero de origami a partir de billetes de dólar sin cortar. Como observó el Dr. Goodman-Strauss: “Esta construcción de origami muestra teselas de sombrero no reflejadas y las teselas reflejadas por su ausencia”.

Disparalo

Otro enfoque clásico involucró más de 1,500 teselas de cerámica hechas a mano, ensambladas en un friso de 24 pies para decorar la fachada de un taller de cerámica. Fue diseñado por la finalista Garnet Frost, de 70 años, de Londres, un artista visual que tiene interés en el ornamentación arquitectónica (es el sujeto del documental “Garnet’s Gold”) y el Proyecto de Teselación de la Alhambra, una organización educativa sin ánimo de lucro en el Reino Unido, con el ceramista Matthew Taylor y voluntarios comunitarios.

Cóselo

Un tejido a mano de retazos acolchado, de 25 pulgadas de alto y 27 pulgadas de ancho, de Emma Laughton, de 65 años, dueña de una galería retirada y finalista de Colyton, Devon, Reino Unido.

Como la Sra. Laughton explicó en su presentación: “El diseño tiene como objetivo complacer al ojo con una combinación de elementos de repetición y aparente (cercana) simetría, que contrasta con la aperiodicidad global impredecible”.

No lo voltees

Shiying Dong, de 41 años, de Greenwich, Connecticut, ama de casa con un doctorado en física y una maestría en matemáticas, dobló una obra de arte tridimensional de papel, otro ganador. “Paso la mayor parte del tiempo pensando y haciendo cosas tridimensionales inspiradas en las matemáticas”, dijo en un correo.

La creación de la Dra. Dong utilizó la tesela quiral (1,1), un miembro de la familia de teselas de sombrero que no necesita ser reflejada para cuadrar el plano

“La tesela se hace quiral al tener una pirámide en la parte superior”, señaló la Dra. Dong en su presentación. La pirámide físicamente evita que uno de vuelta la tesela, forzando así un cuadriculado sin reflejos.

Vuela

En la categoría escolar, la ganadora Devi Kuscer de Londres, de 17 años, una estudiante en el UWC Atlantic College en St Donat’s en Gales, fabricó una cometa de gran tamaño con forma de tesela de sombrero. Como lo describió el Dr. Goodman-Strauss, la cometa está hecha de un sombrero, que está hecho de cometas que están hechas de sombreros – “así es realmente lo que es”.

Vístelo

Para su inventiva, el sombrero de racimo de sombreros, realmente más bien un tocado, de Nancy Clark, de 11 años, de Londres, recibió una mención de honor y una admiración especial del Sr. Smith.

Una obra de arte de sombrero de papel por el finalista Pierre Broca, de 33 años, diseñador gráfico y maestro de Marsella, Francia.

En general, el Dr. Goodman-Strauss, quien también es profesor en la Universidad de Arkansas, encontró satisfactorio presenciar “ideas que animan la carrera de uno, despegar de esta manera en la imaginación popular”. La gente se tomó en serio la competencia, dijo: “y hicieron suyo el sombrero, el descubrimiento de Dave vivirá y vivirá en el futuro”.

Los finalistas restantes

La apertura de un tratamiento ambiental generado por algoritmo, por Tadeas Martinat, de 16 años, de St. Mellons, Cardiff, Gales.

Personajes de galletas, por Mia Fan-Chiang, de 14 años, de Abingdon, Oxfordshire, Reino Unido. De su presentación dijo: “Elegí hacer algunos de estos personajes como galletas ya que, al igual que la comida forma parte de nuestras vidas diarias, también lo es las matemáticas”. Y añadió en un correo: “Además, quería usar un formato divertido para demostrar lo creativas que pueden ser las matemáticas”.

Verity Langley, de 16 años, de Harpsden, Oxfordshire, Reino Unido, fabricó una caja de luz nublada. “Muestra el diseño de tesela de sombrero en su pared en muchos colores relajantes diferentes,” explicó.

Julien Weiner, de 17 años, de Nueva Orleans, convocó a un cacto einsteiniano generado por computadora. “Los humanos ‘inventan’ una nueva forma de la misma manera que Sir Isaac Newton ‘inventó’ la gravedad,” dijo. “Una tesela aperiódica de sombrero siempre ha estado ahí. Mi presentación, titulada The Einstein Bulb, imagina cómo, así como no saber de la gravedad no nos impidió apreciar, la majestuosidad del sol naciente en el cielo nocturno, el sombrero podría existir en la naturaleza al acecho para ser descubierto y explorado”.

Mr. Weiner agregó:” El concurso de einstein realmente reavivó un amor por las matemáticas que no he sentido en años y me recordó que las matemáticas no comienzan ni terminan en el aula”.