Por qué Apple Fitness Plus podría tomar inspiración de CarPlay en lugar de PelotonAquí está por qué Apple Fitness Plus podría inspirarse en CarPlay en lugar de Peloton.

Ahí vamos de nuevo. Se rumorea que Peloton, una de las marcas de fitness más populares en el mundo que probablemente haya existido, será adquirida por Apple.

Deepwater Asset Management, una gran empresa de inversiones de Minneapolis, publicó sus predicciones anuales en enero y, entre ellas, indicó que el gigante tecnológico adquirirá la querida marca de fitness. La empresa escribió que “Apple buscará fortalecer su segmento de entrenamiento en 2024 agregando equipos de fitness para complementar el Watch y el software de seguimiento de fitness. Peloton tiene una base de suscriptores leales de aproximadamente 3 millones de usuarios que agregarán aproximadamente $1.7 billones a los ingresos por suscripciones de Apple, además, esto encaja bien en la inversión continua de Apple en la salud y el bienestar”.

Es difícil pensar en una marca mejor, quizás fuera de Nike, para adquirir una marca como Peloton. Con Apple Fitness Plus, Apple tiene la oportunidad de fortalecer su servicio de suscripción de entrenamiento con su propio equipo de fitness, algo en lo que Peloton ha estado trabajando durante años.

Por muy bueno que sea Apple para Peloton, no creo que esta sea la dirección correcta para las ambiciones de Apple en salud y fitness. En cambio, creo que la empresa debe apostar más por asociaciones como lo hizo cuando quería llevar el iPhone al automóvil. En lugar de construir equipo de gimnasio, Apple puede ir por el ruta de CarPlay.

CarPlay ya es una estrategia probada

(Crédito de la imagen: Apple)

Si bien una cinta de correr o una bicicleta de Apple suena atractiva para mí, no puedo imaginar ir a la tienda de Apple a comprar una de esas cosas. Tampoco puedo imaginar a los técnicos de reparación de Apple viniendo a mi casa a arreglar una cinta de correr si se descompone. Peloton ya se ocupa de todos estos problemas, y no son buenos.

En lugar de fabricar su propio automóvil cuando Apple quería llevar el iPhone al automóvil (algo que sabemos que la empresa está teniendo dificultades para lograr), creó CarPlay y se asoció con las empresas de automóviles. Esto permitió a las personas que tenían cualquier marca de automóvil participante, no solo el Carro de Apple (quién sabe si alguna vez sucederá), conectar su iPhone y disfrutar de su música, podcasts, mapas y más en una experiencia de software que era mucho mejor que las que intentaban los fabricantes de automóviles.

Esta estrategia ha sido un gran éxito, y CarPlay está disponible en casi todos los modelos de automóviles lanzados hoy. Hasta la fecha de redacción de este artículo, Apple dice que CarPlay ahora está disponible en más de 800 modelos de automóviles, y no es de extrañar. Una tonelada de investigaciones muestra que muchos consumidores esperan que CarPlay (y Android Auto para las personas de Google) sea una característica en su automóvil nuevo, hasta el punto de que se negarían a comprar un automóvil si no tuviera CarPlay.

Apple continúa apostando fuerte aquí con su próxima generación de CarPlay que está planeada para lanzarse primero en modelos seleccionados de Aston Martin y Porsche a finales de este año.

GymKit es el CarPlay del mundo del fitness

(Crédito de la imagen: Future / Apple)

Entonces, si CarPlay funcionó para Apple cuando quería llevar el iPhone al automóvil, ¿cómo trae Apple Fitness Plus y el Apple Watch al equipo de fitness? Afortunadamente, la empresa no necesita adquirir Peloton para hacerlo. De hecho, ya ha construido una tecnología que podría hacerlo: GymKit.

¿No has oído hablar de GymKit? No me sorprende. No hay mucha equipos de fitness por ahí que lo soporten todavía. Apple lanzó GymKit en 2017 como una nueva tecnología que permitía a los propietarios de Apple Watch conectar sus relojes con equipos de gimnasio compatibles como cintas de correr, elípticas y bicicletas estáticas para rastrear sus entrenamientos de manera más precisa.

Es una idea fantástica. En un documento de soporte, Apple dice que simplemente puedes “acercar tu Apple Watch a unos centímetros del lector sin contacto en el equipo de gimnasio” y listo, estás conectado. No necesitas una cinta de correr o bicicleta de marca Apple: puedes conectar tu reloj al equipo de gimnasio de CUALQUIER marca.

El problema hasta ahora es que no ha habido muchos avances para que las marcas de equipos de gimnasio construyan esta tecnología en sus productos. Llevamos siete años desde que GymKit es una tecnología disponible y, si has entrado en un Planet Fitness recién construido, es poco probable que encuentres una cinta de correr que se conecte con tu reloj inteligente, ya sea Apple Watch u otro.

Apple necesita apostar por GymKit

(Crédito de la imagen: Future / Apple)

El futuro de Apple Fitness Plus no es adquirir y remodelar Peloton. Apple no necesita dedicarse a vender cintas de correr y bicicletas que cuesten más de $3,000 (eso es dinero para el Vision Pro). En cambio, Apple necesita apostar por asociarse con la industria del fitness como lo hizo con la industria automotriz y hacer de GymKit un éxito como CarPlay.

Espero que se haga realidad este futuro. He estado en UN (repito UN) hotel que contaba con una sala de gimnasio que admitía GymKit en la cinta de correr y fue increíble. Imagina una experiencia en la que pudieras tocar tu Apple Watch en cualquier cinta de correr compatible.

No solo sincronizarías tu reloj con dicha cinta, sino que, si tuviera una pantalla, mostraría entrenamientos compatibles de Fitness Plus. Eso sería genial, pero en un mundo donde casi cada nueva tecnología presenta una pantalla, no parece tan loco soñar con ello.

Así que, por favor, Apple, y empresas de equipos de gimnasio: brinden esta experiencia para todos sin que nosotros tengamos que desembolsar miles de dólares.