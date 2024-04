Punt y Dennis regresan de gira por primera vez en 10 años.

Los fans reconocerán al dúo como presentadores del programa de Radio 4 The Now Show. Antes de eso, fueron la mitad del programa de sketches de la BBC, The Mary Whitehouse Experience, junto a David Baddiel y Rob Newman, y luego tuvieron su propia serie en la BBC.

Steve Punt también es escritor, presentador, editor de guiones y actor de voz. Además de ser panelista en Mock The Week, Hugh Dennis ha actuado en programas como la exitosa sitcom Outnumbered y Fleabag. Apareció en el thriller de C4, The Couple Next Door, e interpretó a un científico en la película de James Bond No Time To Die.

Antes de que comience la gira, la pareja se tomó un tiempo para responder algunas preguntas.

¿Cómo surgió esta gira después de 10 años de ausencia?

Steve Punt: Se suponía que íbamos a hacer una gira en 2021, pero debido a la pandemia no sucedió. Y comienzas a mirar el calendario y pensar que si no lo hacemos ahora, probablemente nunca lo haremos.

También es porque The Now Show está terminando después de 25 años. Parecía una combinación perfecta de cosas. Es simplemente afirmar tu independencia. Es muy fácil pensar que la gente vive en la radio o en la televisión, pero en realidad las personas hacen radio y televisión como parte de lo que hacen, y siempre pienso que los shows en vivo son la esencia de todo.

Por favor, expliquen el título, We Are Not A Robot.

Steve: Uno de los temas constantes en The Now Show ha sido la relación de la sociedad con la tecnología. Así que seguramente tocaremos ese tema. Además, es un título divertido, me gusta la idea. Resume nuestra relación con todos los dispositivos tecnológicos que usamos en nuestra vida.

¿Será parecido a The Now Show?

Steve: Lo que hemos encontrado a lo largo de los años es que la comedia actual a menudo es un truco. Es comedia adjunta a temas de actualidad. A veces hay cosas que se han escrito como actuales, pero en realidad son simplemente piezas divertidas por sí mismas. Así que hemos tomado trozos que queríamos expandir y los vamos a teatralizar, aunque no creo que esa sea una palabra.

¿Volverán a interpretar a personajes clásicos de la televisión?

Hugh Dennis: Parece que la gente recuerda al Sr. Strange a pesar de que es de 1992. Todavía hay personas que me gritan su frase “Milky Milky” en la calle. Hay muchas cosas que no quiero que la gente me grite en la calle, por lo que “Milky Milky” está bien. No va a estar en los primeros cinco minutos, digamos…

Steve: Hay un personaje del programa de televisión, el experto en el Mundo del Vino, que funciona muy bien en un contexto en vivo. Podríamos decir de una manera muy pretenciosa que se trata de su viaje a través del cambiante panorama de los medios, pero básicamente la broma es que solía estar en BBC Two y ahora está en YouTube.

Hugh: Y el Ministro al que interpreto. Siempre quiere renunciar y luego dice que no va a renunciar y luego renuncia. Incluso si no lo conocías originalmente, es algo atemporal.

¿Alguna vez discuten sobre chistes?

Steve: Creo que tenemos discusiones creativas muy “educadas y bien pensadas”. Realmente no puedes trabajar como pareja de comedia a menos que haya un elemento de confianza. Si tengo dudas sobre algo y Hugh está totalmente seguro, sé por experiencia que vale la pena confiar.

Y, en última instancia, el público decide al final. Mock The Week se editó de tres horas a 28 minutos. Las partes que nunca viste eran personas que fallaban. Tenías que desarrollar una piel gruesa donde enviabas algo y si no funcionaba, seguías adelante. Es como cuando un delantero pierde un gol. Los realmente buenos simplemente continúan con el juego.

¿Qué piensan sobre el final de The Now Show?

Steve: Conflicto de alguna manera. Inmediatamente pensé “oh no, nos perderemos las elecciones”. Pero hay una gran parte de mí que espera ser liberada de que todo lo que escribo sea una visión hilarante de las noticias de la semana. Es muy limitante y también cada vez es más un problema porque los chistes actuales se publican inmediatamente en las redes sociales.

¿Creen que hubo un sentido de que The Now Show fue cancelado porque era demasiado crítico con el gobierno conservador?

Steve: No tenemos acceso a esas decisiones, pero ciertamente ha habido mucho más énfasis en el equilibrio desde 2010, desde que los conservadores volvieron al poder. El equilibrio es un requisito para las noticias, pero lo que parece haber sucedido cada vez más en la última década es que los programas de comedia se tratan como si fueran programas de noticias. Y te dicen: “oh, este programa tiene que ser políticamente equilibrado”.

Creo que en los últimos años ha habido más presión. Ahora tienes que ser equilibrado todo el tiempo, cuando las audiencias simplemente no están interesadas en la oposición de la misma manera. Y al final, la comedia no se trata solo de lo que el comediante quiere hablar. Es un diagrama de Venn donde se trata de lo que el comediante quiere hablar y de lo que la audiencia quiere hablar.

Van a tener una nueva serie próximamente, Routemasters…

Hugh: Tenemos 10 episodios que comienzan en octubre, en Radio 4 y BBC Sounds. Es un programa donde intentamos encontrar vínculos entre diferentes temas de manera entretenida. Así que la primera serie comenzará con el tema de la cerveza y al final llegaremos a la eternidad, simplemente para poder decir que es de la cerveza a la eternidad.

Hugh, en 2021 sorprendiste a todos al aparecer en No Time To Die como un científico asesinado en los primeros minutos. ¿Cómo fue estar en una película de Bond?

Hugh: Fue absolutamente genial. Solo estuve dos días y uno de ellos fue aprender a morir adecuadamente frente a varios disparos en diferentes lugares de mi cuerpo. Tuve que ir a esta cosa llamada el Fighting Shed donde me enseñaron cómo caer si me habían disparado en la cabeza o si me habían disparado en el pecho. Aunque en realidad en la película no se ve ninguno de los dos.

¿Volverá Outnumbered?

Hugh: Realmente no lo sabemos. Los niños no se van de casa hasta los 35 años ahora, así que cualquier cosa podría suceder. Siempre se habla de especiales de Navidad y cosas así. Así que estoy seguro de que volverá en algún momento, de alguna forma, pero no sé cuándo será.

¿Tienen planes especiales para su tiempo libre durante la gira?

Steve: Hugh estudió geografía, así que puede hablarnos sobre las formaciones rocosas que pasamos. podríamos ir a lugares como Barometer World. o al Museo del Lápiz en Keswick. Y después del concierto, un rápido café, un sándwich y a la cama. Somos como una pareja de mediana edad en un día de excursión.

Punt & Dennis estarán en The Lowry, Salford Quays, el lunes 13 de mayo. Detalles en www.thelowry.com