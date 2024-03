Puedes navegar desde Nueva Orleans a España la próxima primavera

Carnival’s 16-day journey will stop at the Bahamas, the Azores, and parts of Portugal and Spain.

¿Quieres adelantarte y planificar tus vacaciones soñadas para el 2025? Acabamos de enterarnos de que Carnival Cruise Line ha comenzado a vender boletos para un viaje transatlántico de 16 días desde el Puerto de Nueva Orleans hasta Barcelona, España, la próxima primavera.

El itinerario épico comienza en la Ciudad del Creciente, zarpando el 24 de abril de 2025. (Si quieres pasar unos días en NOLA antes, echa un vistazo a nuestra lista de las 45 Mejores Cosas Para Hacer en Nueva Orleans.)

Mientras estás en el mar, puedes aprovechar el entretenimiento del barco, desde espectáculos en el escenario y fiestas en la cubierta hasta clubes, piscinas y jacuzzis. Los adultos pueden visitar el Serenity Adult-Only Retreat, mientras que los niños pueden pasar un tiempo en Camp Ocean.

Después de un par de días en el agua, los pasajeros llegarán a Nassau en las Bahamas para disfrutar de unos cuantos tragos con sombrilla y tiempo de playa. Luego, el barco navegará por el Atlántico hasta la Isla de São Miguel en las Azores, donde un volcán extinto, ballenas saltando y aguas termales esperan.

Próxima parada: Madeira en Portugal, la “Isla Jardín” donde se hace el famoso vino fortificado. El viaje termina con tres días en España, haciendo paradas en la antigua ciudad de Málaga, el balneario de Alicante y finalmente, la altamente culta Barcelona.

Las tarifas para el crucero comienzan en $860 por persona y van aumentando desde allí, por supuesto pagarás más por una vista al mar o un balcón. O, ¡ve por todo y reserva la Suite del Capitán, que Carnival dice que es “la mejor habitación que puedes conseguir… sin compartirla con el propio tipo”. Es un sueño de vacaciones, ¿verdad?

