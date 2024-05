El ascenso y caída del ‘Rey de las Criptomonedas’ de Canadá, Aiden Pleterski.

Inviertió solo el 1.6% de esa suma, mientras gastaba millones en autos de lujo, vuelos en jets privados y mansiones frente al lago, según documentos judiciales. El Sr. Pleterski aún estaba en la escuela secundaria cuando comenzó a experimentar con criptomonedas, usándolas para hacer compras en videojuegos como Call of Duty. Al mismo tiempo, comenzó a notar a personas “publicando autos de lujo, publicando estilos de vida lujosos” en las redes sociales, dijo durante una entrevista para su caso de quiebra. El Sr. Pleterski investigó y descubrió que muchos decían que habían ganado dinero con inversiones en criptomonedas. “Eso es lo que despertó mi interés”, dijo. Para 2020, el Sr. Pleterski comenzó a invertir, comenzando con unos pocos miles de dólares de familiares y algo de dinero de su trabajo como árbitro de béisbol. En diciembre de ese año, se mudó a su propia casa de alquiler, pagando C$9,000 cada mes con ingresos de sus operaciones más “unos mil dólares” de un beneficio de emergencia gubernamental para quienes sufrieron financieramente por la pandemia de Covid-19. Unos meses después, se mudó de nuevo, a una mansión de cinco habitaciones de varios millones de dólares en Burlington, a 50 km al sur de Toronto. Ese mismo año, sus propios padres querían invertir y le dieron una suma de C$50,000, según documentos judiciales. El Sr. Pleterski les dio a sus padres un retorno de su inversión, dijeron, además de regalos de lujo: un McLaren 60LT y un BMW M8 para su papá, un bolso Louis Vuitton y un abrigo Burberry para su mamá, y un Bentley Bentayga 2017 para el aniversario de bodas de la pareja. Dragan y Kathy Pleterski dijeron a abogados de Grant Thornton, una firma de contabilidad y el síndico designado en el caso de quiebra, que creían que su hijo estaba “operando un exitoso negocio de inversiones”. Al mismo tiempo, cultivaba el tipo de presencia en redes sociales que primero despertó su interés en invertir. El Sr. Pleterski publicaba fotos de sí mismo en jets privados, de vacaciones en Miami y las Bahamas, y de un camino lleno de autos de lujo. “¿A dónde me llevará la vida ahora?”, escribió en una leyenda. Pero para abril de 2022, comenzaron a aparecer grietas en la lujosa vida del Sr. Pleterski. Demandas de inversores comenzaron a acumularse, con acusaciones de que había malversado su dinero. A partir de ahí, fue un goteo lento. En julio, la Corte Superior de Ontario ordenó congelar los activos del Sr. Pleterski. En agosto, la corte lo declaró en quiebra a él y a su empresa. Luego, en diciembre, ocurrió el presunto secuestro. El verano pasado, la policía de Toronto arrestó a cinco sospechosos de secuestro por rescate y otros cargos, incluido un hombre que había invertido fondos con el Sr. Pleterski, según documentos judiciales. Los nuevos dueños de la mansión de Burlington del Sr. Pleterski también enfrentaron amenazas. La estrella de la NBA canadiense Shai Gilgeous-Alexander y su pareja Hailey Summers huyeron de la propiedad después de que un hombre se presentara y exigiera saber dónde estaba el Sr. Pleterski. Después de que la pareja reportó el incidente, la policía dijo que habían recibido informes anteriores de intentos de allanamientos en la propiedad. “La Sra. Summers y el Sr. Gilgeous-Alexander estaban lo suficientemente alarmados por esta noticia que se mudaron de su recién comprada casa de ensueño, para no volver nunca más”, dijo su abogado en documentos judiciales. La pareja luego ganó un litigio anulando la compra de la casa. Por su parte, el Sr. Pleterski hizo lo que parecía ser una de sus primeras referencias públicas a la saga el jueves, publicando una simple historia de Instagram dando las gracias a sus seguidores por apoyarlo. “Muchos de ustedes chicos son solidarios, todos ustedes son increíbles”, escribió.