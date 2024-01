Puedes jugar Horizon Forbidden West en PC a finales de marzo

Sony ha confirmado la fecha de lanzamiento de Horizon Forbidden West en PC, y se acerca muy pronto. Oficialmente podrás jugar el juego en PC a través de Steam el 21 de marzo. Esta será la Edición Completa del juego que vendrá con contenido adicional.

Una de las piezas principales de contenido adicional es la expansión Burning Shores, que se lanzó un poco más de un año después del juego principal. Horizon Forbidden West se lanzó en PS5 y PS4 el 18 de febrero de 2022, y la expansión Burning Shores se lanzó solo para PS5 el 19 de abril de 2023. Si ya tienes el juego en PS5, entonces no hay muchas razones para comprarlo también en PC. Especialmente si ya has jugado todo el contenido disponible.

Sin embargo, hay un argumento para volver a jugarlo con la versión de PC. Al igual que con la versión de PC de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West tendrá características exclusivas para PC. Principalmente un rendimiento y unas visuales mejoradas. Esto incluye, pero no se limita a, tasas de cuadro desbloqueadas, soporte para DLSS 3, soporte para AMD FSR e Intel XeSS, y soporte para NVIDIA DLAA. La versión de PC también admitirá relaciones de aspecto ultraanchas. Sony confirma que se admitirán relaciones de aspecto de 21:9, 32:9 e incluso 48:9 (configuraciones de tres monitores).

En resumen, esto te permitirá experimentar el juego de una manera completamente nueva. Sin embargo, necesitarás un hardware específico de PC para aprovechar algunas de estas características. Por ejemplo, NVIDIA DLSS 3 requiere una GPU de la serie RTX 40. Sin embargo, si estás usando una tarjeta de la serie RTX 30, aún deberías poder obtener los beneficios de DLSS 2.

Horizon Forbidden West en PC está disponible a través de Steam y la Epic Games Store

Si estás pensando en comprar el juego, puedes hacerlo a través de Steam y la Epic Games Store. Cuesta $59.99, y este es el mismo precio que la Edición Completa que puedes conseguir en PS5. Pero $10 más barato que si comprases la versión de PS5 del juego base ($50) y luego la expansión por separado por $20 cuando se lanzó por primera vez.

La versión de PC tendrá un amplio soporte de controladores, incluidas las funciones de remapeo de Steam. Pero aún así, debes jugarlo con un controlador DualSense si planeas usar un controlador en absoluto. La versión de PC del juego admite completamente las características avanzadas que obtienes con el DualSense en PS5, como los gatillos adaptables para acciones de juego más inmersivas. El juego también admite controles de teclado y ratón si prefieres esos en su lugar.

Aún más juegos de PlayStation llegarán a PC

A principios de esta semana, Sony confirmó que planea llevar más de sus experiencias de juego a PC. En ese momento no mencionó ningún juego en particular. Y la Edición Completa de Horizon Forbidden West aún no había recibido un anuncio oficial de fecha de lanzamiento. Ahora que la tiene, este no será el último juego en llegar a la plataforma de PC, pero no hay confirmación sobre lo que vendrá a continuación. Dado que Horizon Forbidden West se acerca a sus dos años desde el lanzamiento original, es seguro decir que cualquier exclusiva importante que Sony planea lanzar a los jugadores de PC probablemente será más antigua.

Sony también tiene títulos de primera parte más pequeños. Como Helldivers II, que se lanzará para PS5 y PC el 8 de febrero.