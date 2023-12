¿Qué puedes conectar al iPhone 15 con USB-C? ¿A qué puedes conectar el iPhone 15 con USB-C?

En el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, Apple finalmente se deshizo del puerto Lightning y lo reemplazó con USB-C. Esto abre un mundo completamente nuevo de conveniencia para conectar accesorios y periféricos. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max van un paso más allá, ya que el puerto USB-C en los modelos profesionales admite velocidades USB-3, lo que permite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps. USB-C facilita la conexión de pantallas, almacenamiento externo, cámaras y carga usando el mismo cable que todos sus otros dispositivos. Aquí está lo que puedes hacer con tu nuevo iPhone y su reluciente puerto nuevo…

¿Por qué Apple cambió de Lightning? Apple estaba completamente invertido en el ecosistema del puerto Lightning en el iPhone. Sin embargo, comenzó a adoptar USB-C en los modelos de Mac y iPad desde 2015 como una forma de modernizar la conectividad de PC. USB-C es versátil, llevando energía y datos con el mismo conector. Y USB-4 / Thunderbolt ofrece velocidades de transferencia de datos aún mayores. Al mismo tiempo, USB-C se estaba volviendo cada vez más popular en el lado de Android del mercado de teléfonos inteligentes. Pero Apple se mantuvo fiel a Lightning en el iPhone, en parte porque todavía estaban afectados por la reacción negativa del cambio de 30 pines a Lightning que ocurrió hace más de una década. El factor que obligó a Apple fue la Comisión de la UE, que ha aprobado legislación para reducir los desechos electrónicos al hacer obligatorio el uso de USB-C como conector universal para teléfonos. Eso significaría que Apple tendría que al menos hacer un modelo especial de iPhone para el mercado europeo. Eso tiene sus propias complicaciones. En lugar de eso, Apple optó por adoptar USB-C en todos los modelos … y aparte de la frustración de los clientes al tener que cambiar todos sus cables Lightning ahora obsoletos, eso trae muchos beneficios…

Carga Universal USB-C

Ahora que tienes un iPhone 15, probablemente estés cerca de poder usar el mismo cable único para cargar todos tus dispositivos. Casi todos los iPads tienen un puerto USB-C, y todas las Mac llevan utilizando USB-C desde hace una década. Las Mac más nuevas vienen con el cargador MagSafe de Apple, pero también se pueden cargar conectándolas a uno de sus puertos USB-C. El Apple TV de última generación viene con un mando a distancia USB-C, y Apple acaba de lanzar unos nuevos AirPods Pro con un estuche de carga USB-C. También puedes comprar solo el estuche USB-C por separado en la tienda de Apple. Apple vende sus propios cables de carga USB-C, y el iPhone viene con un cable tejido de alta calidad en la caja. A diferencia de Lightning, USB-C no es patentado. Para cargar tu dispositivo Apple, puedes usar cualquier cable o accesorio de carga USB-C en el mercado. Eso incluye cables USB-C más baratos y cables USB-C de diferentes estilos y longitudes. Anker tiene un práctico adaptador de corriente dual USB-C de 47 vatios, por ejemplo. Para cargar tu iPhone a máxima velocidad, querrás usar un adaptador de corriente de 20 o 30 vatios. También puedes usar un adaptador de corriente de mayor potencia como el que viene con tu MacBook; el teléfono gestionará automáticamente la energía.

Aprende más sobre la carga rápida del iPhone 15 aquí.

Cargar otros dispositivos con la batería de tu iPhone 15

Otro ángulo genial de la historia de carga USB-C es que ahora puedes usar el iPhone para cargar otros accesorios. El iPhone 15 puede aceptar hasta 27 vatios a través del puerto USB-C, pero también puede emitir alrededor de 4.5 vatios. (Lightning solo podía manejar pírricos 0.3 vatios.) Esto significa que puedes usar tu batería de repuesto del iPhone para alimentar y cargar los accesorios conectados. Si tus AirPods están bajos de batería, en un apuro, puedes enchufarlos a tu teléfono y tu teléfono recargará la batería de tu estuche de AirPods. Incluso podrías cargar la batería de otro iPhone de otra persona, pero ten en cuenta que llevará un tiempo.

Conéctate fácilmente a pantallas externas

Con Lightning, solo podías conectarte a pantallas externas a través de un engorroso adaptador. Con USB-C en el iPhone 15, puedes conectar directamente a una pantalla. Usa un cable USB-C a HDMI y muestra la pantalla de tu iPhone en un televisor o monitor 4K, con duplicación de pantalla. Si estás viendo una película en una aplicación de streaming de video, la película se llenará automáticamente de las dimensiones del televisor con controles de reproducción en la pantalla táctil. Fácilmente muestra tu biblioteca de fotos o realiza una presentación con Keynote simplemente conectando tu teléfono directamente a un proyector. Uno de los casos de uso que Apple está promocionando es posicionar el iPhone como una consola de juegos portátil. Usando la potencia del chip A17 Pro en el interior, el iPhone 15 Pro puede ejecutar algunos juegos de alta gama con una alta fidelidad gráfica. Empareja un controlador de juegos Xbox o PlayStation, conecta tu teléfono a un televisor y comienza a jugar. El adaptador AV digital USB-C de Apple es una buena elección para este caso de uso, ya que permite HDMI, salida de energía para una carga continua y passthrough USB-C en un solo dongle conveniente.

Expande tu almacenamiento local con unidades portátiles USB-C y tarjetas SD

Conecta un disco duro USB-C o un lector de tarjetas SD y navega por los archivos directamente usando la aplicación Archivos en el iPhone. Si vas de vacaciones y llevas una cámara dedicada contigo, puedes importar fotos directamente desde la tarjeta SD a la biblioteca de fotos de tu iPhone. Luego, vacía la tarjeta SD y sigue disparando mientras editas y subes las imágenes que has tomado en la gran pantalla táctil de tu teléfono. La aplicación de la cámara del iPhone 15 Pro te permite grabar video ProRes 4K a 60 FPS directamente en almacenamiento USB-3. ProRes no está comprimido y los tamaños de archivo son enormes, consumiendo gigabytes por minuto de grabación. Pero emparejando tu iPhone con un SSD portátil de 1 TB, puedes grabar durante un tiempo antes de quedarte sin espacio. Esto requiere un cable USB-3 (no simplemente un cable de carga) para aprovechar las rápidas velocidades de transferencia de 10 Gbps posibles a través del puerto del iPhone 15 Pro.

Conecta teclados de hardware e internet por cable

A veces, lo inalámbrico no es suficiente, y simplemente necesitas conectar algo. USB-C en el iPhone admite casi cualquier accesorio básico que puedas imaginar, sin necesidad de controladores especiales o configuraciones adicionales. Es simplemente enchufar y listo. Eso significa que puedes conectar un teclado de hardware que simplemente funcionará. O si estás grabando un podcast en la carretera, puedes grabar usando un micrófono mini USB-C. Otra posibilidad es el internet por cable, utilizando un adaptador de USB-C a Ethernet. Y si tienes un teclado MIDI, puedes componer una canción sobre la marcha con una aplicación como GarageBand.

Auriculares con cable que funcionan con tu teléfono y computadora

Desde que Apple eliminó el conector de auriculares, gran parte del mundo ha pasado a usar auriculares inalámbricos Bluetooth como AirPods. Pero si aún prefieres conectar un cable, usar auriculares con cable con el iPhone ha sido un asunto incómodo. Los auriculares con conector Lightning funcionaban con tu teléfono, pero no con nada más. Ahora, es todo mucho más simple. El iPhone 15 funciona con cualquier auricular USB-C, incluidos los nuevos EarPods USB-C de Apple. Estos auriculares funcionarán con cualquier computadora con un puerto USB-C, por lo que finalmente puedes usar los mismos auriculares con cable en tu teléfono, iPad y Mac. Un número creciente de auriculares y altavoces de alta gama también dependen de la conectividad USB-C en estos días.

Conecta concentradores de múltiples puertos

USB-C es muy flexible y permite que los datos y la energía viajen por el mismo puerto. Esto significa que puedes llevar un solo dongle, que es un concentrador de múltiples puertos que incluye todo tipo de E / S. Estos son súper convenientes como accesorios de iPad y Mac, y ahora también funcionan con el iPhone. Por ejemplo, este concentrador 5-en-1 de Anker por $25 funcionará con el puerto USB-3 USB-C en el iPhone 15 Pro y te permitirá conectarte a pantallas externas, conectarte a la energía, enchufar accesorios USB y una pantalla externa al mismo tiempo. Lo único que debes tener en cuenta es que el iPhone puede emitir energía al concentrador a 4.5 vatios. El iPad y la Mac pueden ofrecer una potencia mucho más alta alimentada por el bus, por lo que si los estás usando con el iPhone, es posible que también necesites conectar una fuente de alimentación externa.

Algunas de estas capacidades eran posibles anteriormente con Lightning pero requerían grandes, engorrosos y adaptadores especiales para cada caso de uso. USB-C se basa en estándares, lo que significa que cualquier cosa que compres también funcionará con otros dispositivos. No necesitas llevar un lector de tarjetas SD especial…