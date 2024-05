¿Puede el nuevo iPad competir con mi tablet preferida?

Cuatro ventanas

Mi historia con el iPad comenzó en 2011 con el iPad 2. Estaba listo para dejar atrás la Mac y centrarme completamente en las tabletas. Sin embargo, esto se desmoronó cuando necesité quemar un CD para mi estéreo del coche. Realmente era una era diferente.

Una cosa que no ha cambiado, sin embargo, es el deseo de hacer más computación en el iPad. Un perfil delgado, una gran pantalla táctil y conectividad celular son características realmente agradables.

El mayor atractivo para mí ha sido siempre lo versátil que puede ser la forma. Puede pasar de ser una tableta pura a una computadora portátil o de escritorio sin cambiar de máquina.

Esto es más cierto ahora que nunca con Stage Manager y un soporte adecuado para pantallas externas. Desafortunadamente, hay cosas básicas que las Mac hacen que el iPad no puede hacer tan fácilmente. Reproducir flujos de audio simultáneos o utilizar herramientas como Audio Hijack son algunos ejemplos.

Por esa razón, el papel del iPad en mi vida es el de ofrecer a mis hijos una ventana al mundo de los videojuegos y la comunicación. Solo lo cojo para limpiarlo.

En cambio, actualmente interactúo con cuatro ventanas para el trabajo y la computación personal:

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple M2 MacBook Air

Meta Quest 3

Amazon Kindle Scribe

Tendré más que decir sobre mi uso de Quest 3 en las próximas semanas. Hoy quiero concentrarme en el Kindle Scribe.

Mi cuaderno para todo

Admito que originalmente compré el Kindle Scribe para leer más libros. A medida que me acerco al primer año de propiedad, no puedo decir que haya completado un solo libro usando el Kindle.

En cambio, he comenzado algunos libros electrónicos antes de regresar a mi método preferido de consumo, ¡que es Audible! Me encanta escuchar libros, especialmente en la voz del autor, así que los audiolibros son para mí. Son como libros, pero en forma de podcast, más o menos.

De todos modos, volviendo al Kindle Scribe. A pesar de no ser un converso de libros electrónicos, realmente estoy usando la tableta a diario.

El Kindle Scribe se ha convertido en mi cuaderno para todo. Me ha llevado de vuelta a los días en que tomaba notas con lápiz y papel, ejercitando una parte de mi cerebro que estaba dormida durante un tiempo. Todo esto me dice que aprendo mejor cuando escucho algo y lo escribo.

Mi cuaderno Kindle Scribe se ha utilizado para capturar metas diarias, ideas para historias, presupuestos de gastos, fechas y plazos, e incluso para dejar fluir pensamientos sobre experiencias específicas.

Si estoy en una llamada telefónica, estoy tomando notas de las cosas que quiero decir en respuesta, así como ideas que surgen de la conversación.

Recientemente, me sentí abrumado por un proyecto en particular del que antes estaba entusiasmado. Después de revisar mi cuaderno y encontrar los diagramas escritos a mano de las formas de dividir el proyecto, me sentí rejuvenecido y listo para actuar.

Como creativo, encuentro mucha libertad en poder escribir en los márgenes y dejar que fluyan tus ideas sin rumbo. Toda la categoría de tabletas de tinta electrónica ha capturado mi atención. Si alguna vez puedo poner mis manos en el reMarkable 2, te diré lo que pienso.

Simplemente usa un iPad

En teoría, tiene más sentido usar un iPad como mi tableta.

En mi experiencia, sin embargo, el iPhone y la Mac ya hacen la mayoría de lo que un iPad añadiría para mí. También soy consciente de las distracciones que proporciona el iPad; un producto de un solo propósito no requiere la disciplina y la gestión del uso de aplicaciones.

Más importante aún, el iPad no es suficientemente parecido a escribir en papel. Puedes llegar bastante lejos, pero el Kindle Scribe no necesita ser un dispositivo para todo como el iPad.

El Scribe ofrece una pantalla E ink de 10,2 pulgadas con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Utilizo el Premium Pen que tiene un borrador y un botón de acceso directo que crea una experiencia real de lápiz sobre papel en uso.

El uso de una pantalla E ink retroiluminada significa que la tableta es tan usable en entornos brillantes como en la oscuridad. También es delgada como los iPads modernos y pesa menos que un iPad de 10,2 pulgadas, con 433 gramos frente a 487 gramos.

Estaría muy interesado en probar un iPad que utilice una pantalla mate antirreflectante que no sea una capa adhesiva, y el rumorado Apple Pencil (¿Pro?), que podría añadir funcionalidad de borrador.

Aun así, es difícil comparar la duración de la batería cuando el iPad históricamente tiene 10 horas y el Kindle Scribe (que tiene carga USB-C) dura varias semanas con una carga.

Por último, como cuaderno digital, el Kindle Scribe y el Premium Pen tienen mucho sentido para mí por menos de $300.

A menos que pudiera sacar más valor de un iPad de lo que mi iPhone y Mac ya están proporcionando, no estoy seguro de que incluso la combinación de iPad Air y Apple Pencil ofrezca una mejor experiencia para mí.

La experiencia multiplataforma no es como la que se experimenta al estar completamente en el ecosistema de Apple, pero Kindle tiene una aplicación para iPhone y Mac donde se pueden ver las notas capturadas en el Scribe. (Esta es una de las razones por las que estoy considerando el reMarkable 2 como una mejor experiencia).

Conclusión

Así que no, no espero que un nuevo iPad satisfaga mis necesidades específicas sin costar más e introducir compromisos en la visibilidad y la duración de la batería.

Sin embargo, si no fuera usuario de Mac, fácilmente me imaginaría usando el iPad y el Kindle Scribe de la misma manera que uso la Mac y el Scribe. De hecho, si no usara la Mac, quizás estaría motivado a aceptar la menor duración de la batería y la sensación de escritura del iPad con el fin de utilizar un solo dispositivo.

Desafortunadamente, el hardware de la Mac sigue progresando mientras que macOS ha sido desde hace tiempo más capaz para mis necesidades que iPadOS.