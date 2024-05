¿Qué sigue para el Thunder? OKC fue castigado por su paciencia contra los Mavericks, y ahora es el momento de ir a por todas

Los Thunder de Oklahoma City siempre han predicado paciencia. Es un principio fundamental de cómo han llevado a cabo esta reconstrucción en gran medida exitosa, y es un mensaje que el gerente general Sam Presti ha hecho todo lo posible por vender a una base de aficionados ansiosa. “No estoy tratando de descartar la emoción de todos, pero no somos un equipo de .500”, le dijo a Tim MacMahon de ESPN en noviembre. “Tenemos que terminar nuestro desayuno antes de empezar a actuar como si estuviéramos al borde de algo”. Era un giro irónico de frase considerando que la temporada terminó con los Dallas Mavericks más o menos robándole el dinero de su almuerzo. Los recién nombrados finalistas de la Conferencia Oeste dominaron a Oklahoma City físicamente, matándolos en los tableros y prácticamente manteniéndolos alejados de la pintura. Los dos centros que lideraron la carga para los Mavericks, Dereck Lively II y Daniel Gafford, llegaron a Dallas con un poco de ayuda de Presti. La selección número 12 que Dallas utilizó en Lively originalmente pertenecía a los Thunder antes de que intercambiaran en el número 10 y seleccionaran a Cason Wallace. Dallas le dio a los Thunder un intercambio de selecciones de primera ronda en 2028 a cambio de la selección de primera ronda que necesitaban enviar a Washington a cambio de Gafford. Estas no fueron en absoluto malas jugadas. Wallace tuvo una temporada de novato sensacional por derecho propio y jugó bien en los playoffs. Oklahoma City tiene un excedente de selecciones de primera ronda, por lo que convertir los repuestos en intercambios crea una ventaja adicional a la vez que soluciona problemas futuros de congestión en la plantilla. Casi cualquier movimiento que haga Presti es defendible en el contexto de su plan a largo plazo. Esta serie fue solo un recordatorio útil de los beneficios del riesgo ocasional. Los Mavericks mejoraron drásticamente su plantilla en la fecha límite al adquirir a Gafford y P.J. Washington. Los Thunder estaban contentos de desayunar antes de pensar en el almuerzo, así que los Mavericks les arrebataron esta serie directamente del refrigerador. Las lecciones de esta serie serán beneficiosas en última instancia para los Thunder. Querían ver cómo respondería su joven equipo a la presión de los playoffs. Aprendieron que nadie va a defender a Josh Giddey. Ahora saben que su grupo actual no puede superar su vulnerabilidad en el rebote tan fácilmente en los playoffs como lo hicieron en la temporada regular. Chet Holmgren y Jalen Williams no estaban listos en esta ocasión. Tal vez lo estén en un año. Todos estos datos son útiles, pero es hora de que los Thunder los apliquen de alguna manera significativa. Afortunadamente, Oklahoma City no necesita ser tan agresiva al respecto como lo fue Dallas. Los Thunder tienen mucho más capital de selección para negociar y muchas menos obligaciones financieras que los agobien. No necesitan reconstruir su equipo. Solo necesitan ajustarlo, y hay formas bastante directas de hacerlo. Los Thunder tienen una ventana financiera de dos años para hacer adiciones y evaluar ajustes junto a su núcleo antes de que las cosas comiencen a apretarse. Oklahoma City está mirando alrededor de 35 millones de dólares en espacio salarial esta temporada baja. Suponiendo que no tengan planeado volver a firmar a Giddey con una extensión costosa, podrían tener bastante cómodamente un espacio salarial significativo en el verano de 2025 también. Pero también es cuando Holmgren y Williams se vuelven elegibles para extensiones. Esas contrataciones, que podemos suponer estarán en o cerca del máximo, entrarán en vigencia para la temporada 2026-27. En otras palabras, los Thunder tienen dos años baratos antes de que se vuelvan caros. Eso hace que la construcción de un plan de temporada baja sea relativamente sencillo: pueden firmar agentes libres por uno o dos años, o pueden negociar por jugadores que tengan dos o menos años restantes en sus contratos. Lo más probable, sin embargo, es que no estén buscando agregar dinero que se superponga con los nuevos acuerdos de Holmgren y Williams. Pueden decidir mantener a quien añadan ahora, pero ¿por qué encerrarse en esa decisión dos años después? Dadas las cuestiones de la fisicalidad que planteó Dallas, la idea aquí será encontrar tamaño con un pago corto y puntual en lugar de un contrato largo y abultado. Hay un objetivo muy atractivo disponible bajo esos términos: el pívot de los New York Knicks, Isaiah Hartenstein. Los Knicks están limitados a una oferta que comienza en aproximadamente $16.2 millones por sus derechos de pájaro tempranero. Los Thunder, obviamente, tienen la capacidad para ofrecer mucho más que eso, y al hacerlo, podrían convencer a Hartenstein de aceptar un contrato más corto. Es un ajuste teórico mejor que práctico a menos que los Thunder hagan otros cambios. La preferencia de Oklahoma City ha sido maximizar el tiro en todas las configuraciones de alineación. Hartenstein no tira de 3. ¿Podrían los Thunder comprometerse con tal adición si se deshacen de Giddey, y por lo tanto ya no tienen que compensar por su mal tiro? El juego de flotador de Hartenstein representa un arma que a los Thunder les habría encantado haber desplegado contra Dallas. Su capacidad de rebote habla por sí sola y su capacidad de pasar y bloquear al menos puede ayudar a otros tiradores. Ha estado cómodo como suplente en el pasado, una nota útil para un equipo de los Thunder que probablemente no quiera mover a Holmgren completamente fuera de su puesto de pívot titular. Clint Capela aporta cosas similares. No tiene el flotador o el pase de Hartenstein, pero es un corredor mucho más fuerte hacia el aro en un contrato que expira. Los Hawks están actualmente programados para elegir en el puesto número 1 en el Draft de la NBA, y se espera que elijan al centro francés Alex Sarr. Eso haría que Capela fuera redundante, pero sigue siendo un pívot de calidad titular que sería un cambio de ritmo importante para los Thunder en un papel más pequeño. Jarrett Allen sería una adición más costosa. Es un ex All-Star que seguramente costaría un paquete importante de selecciones de draft. Tendría que empezar, mientras que Capela y Hartenstein serían más fáciles de vender en roles de reserva. Pero solo gana $20 millones por año durante las próximas dos temporadas, y si algún equipo tiene el capital para derrochar así, ¿no serían los Thunder? En el peor de los casos, es eminentemente vendible. Ni siquiera necesariamente tiene que ser un pívot. ¿Está su versión de P.J. Washington, un alero de gran cuerpo que ha rendido por debajo de lo esperado en un equipo malo, por ahí en alguna parte? ¿Podría ser Kyle Kuzma? ¿De’Andre Hunter? Ambos tienen contratos a largo plazo con los que lidiar. Si los Thunder quieren buscar en un contenedor más barato, siempre podrían ir por la ruta de redención e intentar arreglar a Tobias Harris. Antes de reírse, recuerden, lograron hacer ese truco con Chris Paul y Al Horford. Los detalles pueden determinarse según cómo se desarrolle el mercado. El punto es que, por mucho que los Thunder se hayan construido sobre la sostenibilidad, llega un momento en el ciclo de vida de cada contendiente joven en el que tiene que hacer algo para realmente ir a por todas. Los campeonatos no se ganan por accidente, y las ventanas se cierran más rápido de lo que nadie puede prever. Los Thunder lo saben por experiencia. La ventana de Kevin Durant y Russell Westbrook no se mantuvo abierta para siempre. Dallas se llevó esta serie en febrero tanto como lo hizo en mayo. Julio es el momento de Oklahoma City para responder. La semilla número 1 más joven en la historia de la NBA no está exactamente lejos. El desayuno ha sido servido. Ahora es el momento de que preparen el almuerzo y la cena.