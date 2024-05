Bridger Aerospace informa ingresos récord en el primer trimestre de 2024 según Investing.com

“

Bridger Aerospace (ticker not provided) ha informado de unos ingresos récord en el primer trimestre de $5,5 millones para el ejercicio fiscal 2024, un aumento significativo respecto a los $365,000 en el mismo trimestre del año anterior. Este aumento se atribuyó al despliegue temprano de aviones Super Scooper y de vigilancia en Texas y Oklahoma. A pesar del crecimiento de los ingresos, la compañía reportó una pérdida neta de $20,1 millones pero mostró un EBITDA ajustado mejorado de negativo $6,9 millones. Bridger Aerospace anticipa una temporada de incendios forestales activa en 2024 y se mantiene en línea con su guía emitida previamente.

Aspectos clave

Ingresos récord en el primer trimestre de $5,5 millones, frente a los $365,000 en el primer trimestre de 2023.Pérdida neta reportada de $20,1 millones, una mejora respecto a una pérdida de $44,7 millones en el primer trimestre de 2023.EBITDA ajustado mejorado a negativo $6,9 millones, frente a negativo $10,7 millones en el primer trimestre de 2023.Despliegue estacional temprano de aviones debido a condiciones secas y áridas en Oklahoma y Texas.La compañía está expandiendo sus servicios a Canadá y Europa y anticipa un riesgo de incendios forestales por encima del promedio en Canadá.Bridger Aerospace recaudó aproximadamente $9,2 millones en ingresos netos de una oferta directa registrada en abril de 2024.

Perspectiva de la compañía

Bridger Aerospace predice una temporada de incendios forestales muy activa en los EE. UU. en 2024 debido a condiciones más secas y calurosas.La compañía está expandiendo sus servicios de lucha contra incendios a nuevas áreas y geografías críticas, incluyendo Canadá y Europa.La guía para 2024 proyecta un EBITDA ajustado de $35 millones a $51 millones sobre unos ingresos de $70 millones a $86 millones, excluyendo el impacto de los Super Scoopers españoles.

Aspectos bajistas

Aspectos alcistas

Ingresos récord en el primer trimestre debido al despliegue temprano por la temporada de incendios y contratos adicionales.Posición de efectivo mejorada con un balance total de efectivo y efectivo restringido de $26,5 millones al 30 de abril de 2024.Expansión a nuevos mercados con planes de operar en Europa y una presencia aumentada en Canadá.

Fallas

El costo de los ingresos aumentó un 27% a $9,2 millones en el primer trimestre de 2024, frente a $7,2 millones en el primer trimestre de 2023.Los gastos de venta, generales y administrativos, aunque menores que el año anterior, siguieron siendo sustanciales en $11,6 millones.

Aspectos destacados de la sesión de preguntas y respuestas

No se proporcionaron aspectos destacados de la sesión de preguntas y respuestas en el resumen del transcripción.

Bridger Aerospace ha iniciado el ejercicio fiscal 2024 con un comienzo récord, impulsado por despliegues tempranos de incendios forestales y expansiones estratégicas. Las medidas proactivas de la compañía en respuesta a la temporada de incendios prevista han resultado en los ingresos más altos en el primer trimestre en su historia. Con planes de expandir su presencia en Canadá y entrar en el mercado europeo, Bridger Aerospace está en posición de capitalizar la creciente demanda de servicios de lucha contra incendios desde el aire. A pesar de la naturaleza desafiante de la industria, caracterizada por la estacionalidad y los costos fijos, las métricas financieras mejoradas y las iniciativas estratégicas de la compañía ofrecen una perspectiva positiva para el resto del año.

Informes de InvestingPro

El notable crecimiento de los ingresos de Bridger Aerospace en el primer trimestre de 2024 es un testimonio de sus iniciativas estratégicas y ejecución operativa. El enfoque de la compañía en expandir sus servicios de lucha contra incendios desde el aire claramente ha comenzado a dar resultados, como lo demuestra el despliegue temprano de sus aviones y el posterior aumento de los ingresos.

Los datos de InvestingPro destacan un crecimiento significativo del 1407,23% en los ingresos trimestrales hasta el primer trimestre de 2024, subrayando los exitosos esfuerzos de expansión de la compañía. Con un margen de beneficio bruto del 39,74% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Bridger Aerospace demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en sus servicios principales, a pesar de la pérdida neta reportada. Sin embargo, un margen de beneficio operativo del -35,75% durante el mismo período indica que la compañía todavía enfrenta desafíos en la gestión de sus costos operativos de manera efectiva.

Una sugerencia de InvestingPro a considerar es que la acción de la compañía ha tenido un mal desempeño en el último mes con un rendimiento total de precio de -18,15%. Esto podría ser motivo de preocupación para los inversores, ya que puede reflejar el escepticismo del mercado sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía. Además, el hecho de que la compañía esté cotizando a un múltiplo de valoración de ingresos alto puede sugerir que su acción está actualmente valorada de manera optimista en relación con sus ingresos.

Para los inversores que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece ideas y métricas adicionales. Hay 5 sugerencias más de InvestingPro disponibles para Bridger Aerospace, que podrían proporcionar una comprensión más completa de la posición financiera y el desempeño en el mercado de la compañía.

Transcripción completa – Jack Creek Investment (BAER) Q1 2024:

Operador: Saludos y bienvenidos a la Conferencia de Inversionistas del Primer Trimestre Fiscal 2024 de Bridger Aerospace. Como recordatorio, la llamada de hoy se está grabando. Ahora es un placer presentar a su anfitrión, el Sr. Eric Gerratt, Director Financiero. Sr. Gerratt, puede comenzar.

Eric Gerratt: Buenas tardes y gracias por unirse hoy. Acompañándome en la llamada de esta tarde está el Director Ejecutivo, Fundador y Director, Tim Sheehy. Antes de comenzar, tenga en cuenta que ciertas declaraciones contenidas en esta conferencia que no describen hechos históricos son declaraciones a futuro según se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Algunas declaraciones a futuro se basan en varias suposiciones, riesgos e incertidumbres que los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos por esas declaraciones. Los factores que podrían causar diferencias en los resultados incluyen, entre otros, los revelados en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluidas las expectativas respecto a los resultados financieros para 2024. La gerencia no puede controlar o predecir muchos de los factores que finalmente impactan los resultados futuros. Los oyentes no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro, que reflejan solo las opiniones de la gerencia hasta la fecha de hoy. Anticipamos que eventos y desarrollos subsiguientes cambiarán nuestras evaluaciones. Sin embargo, no asumimos ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración a futuro ni de hacer ninguna otra declaración a futuro. A lo largo de la publicación de resultados de esta tarde y nuestra llamada de hoy, hacemos referencia a la medida financiera no GAAP de EBITDA ajustado. La definición, cálculo y conciliación a los estados financieros de EBITDA ajustado se pueden encontrar en el Anexo A de nuestra publicación de resultados, que está disponible en nuestro sitio web. Creemos que el EBITDA ajustado es útil para evaluar nuestros resultados informados como un complemento y no un sustituto de los resultados informados según GAAP. Con eso, me gustaría pasar la llamada a Tim.

Tim Sheehy: Gracias, Eric. Buenas tardes y gracias por unirse a la llamada hoy. Nuestro primer trimestre, aunque más intensivo en capital, es crítico para permitirnos terminar el mantenimiento invernal de nuestra flota y completar la formación de vuelo y la certificación de agencias para estar listos para movilizarnos cuando empiece la temporada de incendios forestales en América del Norte, históricamente a finales de mayo o principios de junio. Cada temporada de incendios tiene su propia complejidad y fluctuaciones regionales. Mientras que el año pasado vimos un comienzo tardío debido a la acumulación de nieve y la temporada de incendios más lenta en 20 años, este año con el clima seco y árido en Oklahoma y Texas, experimentamos el despliegue más temprano en la temporada en la historia de la compañía con muchas prediciendo una temporada de incendios más activa en 2024. En febrero, desplegamos uno de nuestros aviones multi-misión Pilatus PC-12 o MMA en Oklahoma para proporcionar inteligencia aérea para incendios forestales de temporada temprana, con un segundo PC-12 desplegado en abril. Nuestro programa de MMA, un componente crítico de la planificación de incidentes, toma de decisiones y lucha táctica contra incendios, aprovecha la arquitectura de nuestra plataforma de datos patentada y capacidades líderes en sensores y mapeo. Nuestros dos aviones multi-misión operan bajo un contrato de cinco años con el Departamento del Interior y la Oficina de Asuntos Indígenas, y ambos siguen en servicio hoy. A principios de marzo, recibimos una Orden de Tarea para 2 aviones CL-415EAF Super Scoopers del Servicio Forestal de los Estados Unidos a petición del Estado de Texas, que está luchando contra el incendio forestal más grande en la historia del estado. Este es el despliegue más temprano en la temporada en nuestra historia, con nuestros Super Scoopers desplegados en Texas durante seis semanas antes de regresar recientemente a Montana. Esta actividad temprana de incendios forestales y actividad operativa llevó a los ingresos más altos en el primer trimestre en la historia de la compañía con $5,5 millones. Mirando a 2024, las indicaciones tempranas para los EE. UU. debido a las condiciones más secas y cálidas, la temporada de incendios en ’24 debería ser muy activa, continuando la tendencia general de incendios forestales más grandes y temporadas de incendios más largas, impulsando la demanda continua a largo plazo de nuestros servicios de vigilancia y supresión aérea. Una parte importante de nuestra estrategia es compensar las fluctuaciones en la actividad de incendios forestales mediante la expansión de nuestros servicios de lucha contra incendios desde el aire a nuevas áreas y geografías críticas. Nuestro despliegue en Canadá el año pasado se tradujo en el territorio más extenso cubierto en la historia de la compañía y, después de pasar por el proceso regulatorio en Canadá el año pasado, esperamos que Bridger pueda colaborar en Canadá como parte de las operaciones normales en el futuro. De hecho, se prevé un riesgo de incendios forestales por encima del promedio en Canadá en el ’24, según la evaluación y perspectiva estacionales de incendios en América del Norte, con incendios que estallaron durante el fin de semana en Vancouver, Colombia, Phoenix, [indiscernible], Minnesota y Wisconsin. También complicando la situación por encima de la frontera están los incendios zombis, incendios que han seguido ardiendo subterráneamente a lo largo del invierno. Estos incendios de 2023 siguen ardiendo y se han añadido nuevos incendios. Más allá de América del Norte, estamos en camino con planes de expandirnos a Europa, nuestra asociación con Marathon Asset Management y Avenue Sustainable Solutions Fund, completó la compra de cuatro Super Scoopers del gobierno español el otoño pasado y nos posiciona para expandir significativamente nuestra flota en los próximos años. Como parte de esta futura expansión en Europa, nuestra subsidiaria panel, Albacete Aero, supervisa el trabajo de devolución al servicio de los cuatro Super Scoopers, que me complace decir que está en agenda con el primer Scooper disponible para finales de la temporada de incendios de 2025. Mencionando nuestra subsidiaria Ignis Technologies, seguimos construyendo y desarrollando nuestra plataforma móvil y web pionera que eleva la conciencia situacional de los bomberos y produce datos en tiempo real de alto valor para gestionar mejor el riesgo de incendios forestales. A medida que nos acercamos al inicio estacional de la temporada de incendios, estamos terminando nuestro mantenimiento, formación y otras actividades y con nuestro amplio espectro de recursos de aviación. Estamos en una posición única para ayudar a nuestros clientes estatales, federales e internacionales a proteger las vidas y propiedades de una creciente amenaza de incendios forestales. Ahora le devuelvo la palabra a Eric, quien hablará sobre nuestro desempeño.

Eric Gerratt: Gracias, Tim. Revisando nuestros resultados para el primer trimestre de 2024, los ingresos fueron un récord de $5,5 millones en comparación con $365,000 en el primer trimestre de 2023. Los ingresos del primer trimestre se beneficiaron este año del despliegue temprano de los aviones Super Scooper y de vigilancia en Texas y Oklahoma. Típicamente, los ingresos del primer trimestre eran mínimos debido a la estacionalidad, mientras completamos nuestras actividades anuales de mantenimiento de la flota en preparación para el comienzo de la temporada de incendios forestales en los EE. UU. Este año, los ingresos del primer trimestre también incluyeron aproximadamente $1 millón relacionado con el trabajo de devolución al servicio realizado en los Super Scoopers españoles por nuestra subsidiaria española, Albacete Aero, como parte de nuestro acuerdo de asociación con Marathon Asset Management y Avenue Sustainable Solutions Fund. Esperamos realizar cantidades similares en trimestres futuros. El costo de los ingresos fue de $9,2 millones en el primer trimestre de 2024, un aumento del 27% sobre los $7,2 millones en el primer trimestre del año pasado. El costo de los ingresos para el primer trimestre de 2024 se compuso de gastos de operación de vuelo de $5 millones y gastos de mantenimiento de $4,2 millones. Esto se compara con $3,7 millones de gastos de operación de vuelo y $3,5 millones de gastos de mantenimiento en el primer trimestre de 2023. El aumento se relaciona con mayores gastos de operación de vuelo relacionados con el despliegue anterior al típico de la flota, así como mayores gastos laborales y otros gastos asociados con un avión Super Scooper adicional que se puso en servicio en febrero de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron de $11,6 millones en el primer trimestre de 2024 en comparación con $33,2 millones en el primer trimestre de 2023. La disminución se debió principalmente a un menor gasto no monetario en compensación basada en acciones en el primer trimestre de 2024 en comparación con el primer trimestre de 2023 como resultado de las unidades de acciones restringidas emitidas en relación con la combinación comercial de enero de 2023 con Jack Creek Investment Corp. La disminución también se debió parcialmente a honor