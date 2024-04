PM Modi le dice a TOI: ‘India no se convierte en una autocracia electoral si Yuvraj no puede obtener poder’ | Noticias de la India

En una entrevista exclusiva con Diwakar, Akhilesh Singh y Sidhartha, el Primer Ministro Narendra Modi se tomó un tiempo de su frenética campaña electoral para hablar sobre una serie de temas candentes. Hablando después de la segunda vuelta de votaciones, un confiado PM dijo que la NDA estaba bien encaminada para superar la meta de 400+, con el BJP alcanzando la marca de 370; el objetivo que su partido estableció teniendo en cuenta las emociones vinculadas a la derogación del Artículo 370.

TOI: ¿Cuál es su evaluación después de dos vueltas de votaciones? ¿Sigue siendo optimista sobre superar la marca de 400?

PM Modi: He realizado más de 70 mítines y caravanas hasta ahora, después del anuncio de las elecciones. En todos los lugares a los que he ido, he visto una muestra sin precedentes de amor, cariño y apoyo. Es este apoyo del pueblo lo que nos da la confianza de que estamos en camino de superar la marca de 400. La gente ha visto lo que somos capaces de lograr y creemos que la gente quiere un mañana mejor, y saben que un voto por el BJP significa un voto hacia el desarrollo.

La oposición está derrotada después de dos fases de votación. En la primera fase, quedó fuera y después de la segunda fase, está fuera. Para nosotros, una de las principales razones por las que queremos ganar 400 es proteger los derechos de los dalits, tribales y OBCs en nuestro país. Queremos una mayoría aplastante para que los malos designios de la oposición de quitarles sus reservas y derechos, y dárselos a sus seguidores, sean frustrados.

¿Cómo evalúa sus perspectivas en el sur de la India? Ha realizado un gran esfuerzo en Tamil Nadu y Kerala.

Las perspectivas son muy buenas. No soy yo quien ha hecho un gran esfuerzo, es, de hecho, al revés. El pueblo del sur de la India ha hecho un gran esfuerzo para crear espacio para el BJP. Dondequiera que vayas en el sur, la aceptación y el afecto mostrado por la gente ha sido sin precedentes. La gente en el sur de India ha visto gobiernos solo de Congreso o partidos regionales. Han visto cómo estos partidos han perpetuado la corrupción, el nepotismo, la mala gobernabilidad, la división, la política de voto bancario y un enfoque muy regresivo para la gobernanza. La gente también ha visto su odio por la cultura e herencia indias. Como resultado de estas razones, la gente está cansada del Congreso y los partidos regionales.

Por otro lado, la gente ha visto nuestra gobernanza en el Centro y ha visto también el impacto de nuestros programas de bienestar llegando a ellos. Ven un rayo de esperanza en el BJP y ven al BJP como una alternativa creíble. El BJP fue el partido más grande en el sur de India en 2019 y esta vez será el partido más grande por un gran margen. Los resultados del sur verán romperse múltiples mitos esta vez. Nuestra participación en la mente ya ha aumentado y verás que nuestra participación en votos y escaños también aumentará de manera significativa.

El partido lo reflecta la gente. Es la voz colectiva de los ciudadanos quienes reconocen nuestros esfuerzos y desean ver un cambio aún mayor.

¿Te sientes preocupado por el actual debate sobre la redistribución de activos? Has dicho que el gobierno no debería expropiar riqueza y activos de las personas y que un plan para hacerlo es un reflejo de la visión maoísta que ha causado estragos en tantos países. ¿Ves esto como una amenaza real?

No deberíamos considerar plan siniestro del partido del Congreso como una amenaza ociosa; la amenaza es muy real y se arriesgará a dañar a nuestra nación de forma irreparable. Este es un claro ejemplo de pensamiento e ideología maoísta. Es triste ver al partido del Congreso y a su Yuvraj llevando adelante esta visión maoísta, que es un desastre. Nuestra constitución protege la propiedad de todas las minorías. Esto significa que cuando el Congreso habla de redistribución, no puede tocar las propiedades de las minorías, no puede considerar propiedades waqf para redistribución, pero sí mirará las propiedades de otras comunidades. Esto sembrará una discordia completa e irreversible.

La redistribución de riqueza, el impuesto a la riqueza, etc., nunca han sido exitosos: nunca se eliminó la pobreza, solo se distribuyó para que todos fueran igualmente pobres.

