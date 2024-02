Publicaciones engañosas sobre empleo para sobrevivientes de la masacre de 1980 en Corea del Sur.

Los supervivientes de un levantamiento pro democracia en Corea del Sur y sus familiares directos no están exentos del servicio militar y no están “ocupando todos los trabajos en el servicio civil y el sector privado” en el país del este asiático, al contrario de lo compartido repetidamente en publicaciones de redes sociales en Facebook. Las publicaciones criticaron a los supervivientes del levantamiento, quienes tienen derecho a ciertos beneficios estatales en el empleo, la educación y el bienestar. Si bien no hay un desglose oficial del número de supervivientes que están empleados en estos sectores, las últimas cifras del gobierno indican que la proporción de empleados tanto en el sector público como en el privado que reciben dichos beneficios estatales era inferior al uno por ciento.

Las afirmaciones engañosas sobre los supervivientes de la revuelta de Gwangju de 1980, quienes tienen derecho a ciertos beneficios o “méritos” del estado junto con sus cónyuges e hijos, fueron compartidas en una publicación en coreano en Facebook el 30 de enero de 2024 (enlace archivado).

“El estilo de vida aristocrático de los beneficiarios del mérito del 18 de mayo”, dijo el cartel en referencia a la fecha de 1980 cuando los manifestantes protestaron contra la declaración de ley marcial del dictador surcoreano Chun Doo-hwan y se enfrentaron a sus tropas en Gwangju. Según las cifras oficiales, alrededor de 200 personas murieron o desaparecieron durante el levantamiento, pero los activistas dicen que la cifra podría haber sido tres veces mayor.

El cartel afirmó que los supervivientes del levantamiento estaban “ocupando todos los trabajos desde el servicio civil hasta las grandes corporaciones”.

Tachándolos de “traidores de izquierda”, continuó afirmando de manera engañosa que los supervivientes de la revuelta de 1980 estaban todos “exentos del servicio militar obligatorio” y podían optar en su lugar por hacer una forma alternativa de trabajo por seis meses.

“No soporto ver a esta gente”, dice la leyenda en coreano junto al cartel.

Captura de pantalla de la publicación de Facebook, tomada el 5 de febrero de 2024

En 2023, el gobierno de la ciudad de Gwangju advirtió sobre acciones legales contra quienes difundieron la afirmación “infundada” (enlace archivado).

Claim sobre el servicio militar

Los hombres capacitados en Corea del Sur pueden ser exentos del servicio militar obligatorio si cumplen ciertos criterios legales, como ser el único proveedor de su familia; ganar una medalla en los Juegos Olímpicos; y ganar un oro en los Juegos Asiáticos (enlaces archivados aquí, aquí y aquí).

Aquellos que reciben una exención en cambio deben realizar 26 meses de servicio público en la comunidad o pueden optar por reducir en seis meses el servicio activo, que puede variar hasta 21 meses.

Esta regla también se extiende a un hijo o hermano de cada soldado surcoreano muerto o gravemente herido en servicio; o un policía que murió o sufrió una lesión grave en la guerra.

Sin embargo, según el Ministerio de Patriotas y Asuntos de Veteranos de Corea del Sur, no todos los beneficiarios de mérito reciben una exención especial del servicio militar (enlace archivado).

Los hijos de los supervivientes de Gwangju también no son elegibles para exenciones especiales, dice el blog oficial del ministerio.

Límite de empleo

Desde 2005, ha habido un límite legal en la proporción de beneficiarios de mérito nacional, que califican para “puntos adicionales” en apoyo de las solicitudes de empleo, que pueden ser contratados para trabajos tanto en el sector público como en el privado (enlaces archivados aquí y aquí).

Actualmente se encuentra en el 30 por ciento, y está diseñada para evitar que los beneficiarios de mérito dominen las oportunidades de empleo, según lo establecido por la ley que se muestra a continuación:

Artículo 31 de “La Ley sobre el Trato Honorable y el Apoyo a las Personas de Distinguido Servicio al Estado”

Ministerio de Legislación del Gobierno de Corea

No hay cifras oficiales sobre el número de supervivientes de la revuelta de 1980, o sus hijos, que están empleados en el sector público o privado.

Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno muestran que solo una pequeña proporción de nuevos empleados en los años 2018 a 2022 eran personas que recibían méritos estatales.

En 2022, se registró que 83,142 de ellos habían obtenido empleo en el sector público y privado. Esto representó alrededor del 0.3 por ciento de los 28,089,000 empleados en el país ese año (enlaces archivados aquí y aquí).

Según el análisis de AFP de las cifras de la agencia gubernamental Estadísticas de Corea y el Ministerio de Patriotas y Asuntos de Veteranos, la proporción de puestos asegurados por beneficiarios de méritos ha permanecido consistentemente en el rango de 0.30 a 0.31 por ciento (enlace archivado).

Cifras de empleo de Corea del Sur para 2018-2022

Estadísticas de Corea

Datos adicionales del gobierno de la ciudad de Gwangju mostraron que los supervivientes de la revuelta que ingresaron a la fuerza laboral en 2022 representaron solo alrededor del 1.2 por ciento de todos los beneficiarios de mérito empleados en el país ese año (enlace archivado).