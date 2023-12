Plan de Zelenskyy para aumentar el apoyo internacional a Ucrania a principios de 2024 El presidente Zelenskyy revela un plan para impulsar el apoyo internacional a Ucrania a principios de 2024.

Ucrania tiene un “plan de acción específico” para principios de 2024 para construir apoyo internacional en la guerra contra Rusia, declaró el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso nocturno el 18 de diciembre.

Zelenskyy informó que había llevado a cabo varias reuniones sobre asuntos internacionales e internos este invierno.

“Desde los primeros días de enero, comenzaremos a dirigir el nuevo año en los intereses de proteger el derecho internacional, en los intereses de seguir apoyando a Ucrania en esta guerra”, dijo Zelenskyy.

“El 2023 mostró que los programas bilaterales de apoyo a largo plazo ayudan efectivamente a Ucrania y envían una clara señal de apoyo firme. Continuaremos trabajando en dichos programas. Y agradezco a cada estado, a cada líder que ya ha adoptado los formatos de trabajo apropiados.”

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine