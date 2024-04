Error de cálculo provoca escalada en el enfrentamiento entre Israel e Irán

El pasado 1 de abril, Israel estuvo a punto de realizar un ataque aéreo que mató a varios comandantes iraníes de alto rango en el complejo de la embajada de Irán en Siria, cuando informó a Estados Unidos lo que estaba a punto de suceder. El aliado más cercano de Israel había sido completamente tomado por sorpresa. Rápidamente, los asistentes alertaron a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden; Jon Finer, viceasesor de seguridad nacional; Brett McGurk, coordinador de Oriente Medio de Biden; y otros, quienes vieron que el ataque podría tener serias consecuencias, dijo un funcionario estadounidense. Públicamente, funcionarios de Estados Unidos expresaron su respaldo a Israel, pero en privado mostraron enojo por su acción agresiva contra Irán sin consultar a Washington.

Los acontecimientos dejaron claro que las reglas no escritas de combate en el conflicto de larga data entre Israel e Irán han cambiado drásticamente en los últimos meses, haciendo más difícil que nunca para cada lado medir las intenciones y reacciones del otro.

Desde el ataque a Israel realizado por Hamás, un aliado de Irán, el 7 de octubre, seguido del bombardeo subsiguiente de la Franja de Gaza por parte de Israel, ha habido una escalada tras otra y cálculo erróneo tras cálculo erróneo, aumentando los temores de un ciclo de represalias que podría convertirse en una guerra total.

Incluso después de quedar claro que Irán retaliaría, los funcionarios de Estados Unidos e Israel inicialmente pensaron que la magnitud de la respuesta sería bastante limitada, antes de apresurarse a revisar su evaluación una y otra vez. Ahora el foco está en lo que hará Israel a continuación, y cómo podría responder Irán.

En resumen, la situación es cada vez más volátil y se espera que pueda desarrollarse en cualquier momento en una escalada más grave que podría afectar a toda la región y al mundo entero.

Este relato de las tensas semanas es producto de entrevistas realizadas con funcionarios de Estados Unidos, así como con funcionarios de Israel, Irán y otros estados del Medio Oriente. Todos ellos hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados para los que no estaban autorizados a revelar públicamente.

La planificación del ataque israelí en Siria comenzó dos meses antes, según dijeron dos funcionarios israelíes. El objetivo era Mohammad Reza Zahedi, comandante para Siria y Líbano de la Fuerza Quds de élite de Irán, una rama de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Una semana antes, el 22 de marzo, el gabinete de guerra israelí aprobó la operación, según registros internos de defensa israelíes que resumieron las preparaciones para el ataque y que fueron vistos por The New York Times. Las Fuerzas de Defensa de Israel no comentaron la evaluación interna.

Es importante señalar que Israel tuvo malas interpretaciones, creyendo que Irán no reaccionaría fuertemente, según múltiples funcionarios estadounidenses involucrados en discusiones de alto nivel después del ataque, opinión compartida por un alto funcionario israelí. El sábado, Irán lanzó un aluvión retaliatorio de más de 300 drones y misiles contra Israel, una respuesta a gran escala, aunque con un daño mínimo.

Desde entonces, la relación entre la administración Biden e Israel ha estado bajo creciente tensión, ya que Washington criticó el asalto israelí en Gaza como innecesariamente mortal y destructivo.

Entre otros esfuerzos, el gobierno estadounidense —trabajando en estrecha colaboración con aliados claves en la región— ha tratado de contener primero el contraataque esperado de Irán y ahora la tentación de Israel de responder de la misma forma.

La pregunta ahora es cómo responderá Israel para evitar que Irán redefina las reglas del juego sin provocar un nuevo ciclo de violencia entre estados, según Dana Stroul, ex alto funcionario de política de Oriente Medio del Pentágono.

En medio de esta dinámica de tensión, no hay duda de que se pone en juego la estrategia regional y la paz en Medio Oriente.

Es fundamental que las conversaciones diplomáticas y los esfuerzos de preservación de la paz continúen para evitar una escalada aún mayor en la región.