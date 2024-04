El juego de culpar en el plan de Ruanda comienza por los últimos retrasos – con muchas más confrontaciones por venir para Rishi Sunak | Noticias políticas

Esta fue la semana en la que se suponía que todo se iba a hacer.

Después de obligar a la Cámara de los Comunes a rechazar las enmiendas de los Lores al proyecto de ley sobre inmigración ilegal estrella del primer ministro tres veces, los Lores normalmente se hubieran retirado de la batalla esta vez y hubieran aprobado el proyecto de ley de Ruanda.

En cambio, buscaron enmendar la legislación nuevamente.

El proyecto de ley de Ruanda se retrasa después de que el gobierno sufre derrotas sorpresa

Existe una clara frustración en el gobierno, con una figura importante que dice: “Queríamos hacerlo hoy, pero muestra el verdadero color del Partido Laborista”.

El proyecto de ley de Ruanda ahora vuelve a la Cámara de los Comunes la próxima semana, y finalmente podría ser aprobado el lunes.

Mientras tanto, el reloj está marcando el cumplimiento de la promesa del primer ministro de sacar los vuelos a finales de la primavera.

Con ese calendario ya en duda, al menos este ping pong puede ayudar a los ministros a culpar a los Lores en caso de que se pierda ese plazo.

Pero también hay una gran frustración entre algunos diputados con el Número 10.

‘Necesitamos sacarlo adelante’

Muchos se preguntan por qué el gobierno no simplemente programó sesiones nocturnas y obligó a los Lores a trabajar hasta altas horas de la noche para aprobar la legislación.

El diputado tory Rehman Chishti habló por muchos colegas cuando me dijo que no entendía por qué los whip no habían elegido este camino.

“Creo que el programa de tiempo podría haber asegurado que tuviéramos una votación mañana porque al final del día el público quiere que avancemos y lo hagamos. Laboristas han retrasado, dudado, retrasado. Tenemos un plan, pero necesitamos sacarlo”, dijo.

“Si me hubieras preguntado, lo habría agendado para mañana y habría una votación al respecto. Y así sacamos esos aviones y aseguramos que esta política cumpla con lo que debe cumplir, que es ser disuasorio”.

Otro ministro senior me dijo que para ellos estaba “claro” que eran “tácticas dilatorias porque saben que la versión de la política no funciona y quieren más tiempo y posponer el día del ajuste de cuentas”.

El proyecto de ley de Ruanda del Reino Unido ha sido retrasado nuevamente.

El Partido Laborista ‘aterrorizado de que funcione’

A medida que el Partido Laborista culpa al gobierno por negarse a comprometerse con enmiendas y “ir a casa” en lugar de volver a revisar el proyecto de ley esta noche, el gobierno culpa al Partido Laborista por retrasar la ley porque, citando al ministro Steve Baker, “están aterrorizados de que funcione”.

Se dice que si el gobierno hubiera aceptado la enmienda para eximir a los afganos que sirvieron junto a las fuerzas del Reino Unido de la deportación a Ruanda, los Lores podrían haber aprobado la ley.

El Partido Laborista recibió una garantía del Ministerio del Interior de que esta enmienda, presentada por el ex secretario de Defensa laborista Des Browne, iba a ser aceptada, solo para luego ser bloqueada.

A pesar de todo el drama e irritación, es probable que el primer ministro aún tenga su momento.

En algún momento, la Cámara de los Lores tendrá que ceder. Los pares no electos no pueden seguir ignorando la voluntad de los Comunes.

Pero la pregunta entonces es si podrá calmar la frustración de los votantes que ven cómo continúan llegando las pequeñas embarcaciones, con el mayor número de cruces en un solo día este año – 534 personas – sucediendo esta semana.

‘Otra cosa que prometieron y fallaron’

En nuestra ciudad objetivo de Cleethorpes de Sky News para las elecciones, que forma parte de un escaño crucial en las próximas elecciones generales, los votantes con los que hablamos son escépticos de que el gobierno vaya a lograr los vuelos en absoluto.

Un residente nos dijo: “Te dicen lo que creen que quieres escuchar, pero cuando llega el momento, no cumplen”.

Otro dijo: “Nadie ha ido a Ruanda. Suben al avión y los bajan. Así que es otra cosa que prometieron y fallaron”.

Y realmente, ahí está el problema: el primer ministro logrará que esta legislación se apruebe.

Entonces, el desafío es hacer que esos aviones despeguen. Cualquier cosa menos eso no será aceptable.

Pero incluso algunos de sus propios parlamentarios creen que la política no funcionará, una victoria parlamentaria es solo el fin del principio.

La pregunta siguiente es si él, si es necesario, no solo desafiará a los Lores, sino que se enfrentará a los tribunales europeos y a los de su propio gabinete, e incluso ignorará las decisiones judiciales para sacar los vuelos.

Todavía hay muchas confrontaciones por venir.