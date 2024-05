Proximic de Comscore reconocido en la lista de los 50 principales jugadores de poder programático de AdExchanger de 2024 por Investing.com.

“

NUEVA YORK, 06 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Proximic by Comscore, una división de Comscore Inc. (NASDAQ: SCOR) y un proveedor líder de soluciones de audiencia y segmentación de contenido para activación programática, anunció hoy que ha sido incluido en la prestigiosa lista de los Programmatic Power Players 2024 de AdExchanger. Compilada por una de las principales autoridades de medios publicitarios de la industria, la lista destaca a las principales agencias y socios tecnológicos estratégicos en la industria de la publicidad digital. Proximic by Comscore ha sido reconocido por segundo año consecutivo por su tecnología contextual de IA líder en la industria y sus Audiencias Predictivas libres de identificación y resistentes a la privacidad.

“Es gratificante ser reconocido como uno de los principales jugadores en la lista de Programmatic Power Players 2024 de AdExchanger por segundo año consecutivo”, dijo Rachel Gantz, Directora General de Proximic by Comscore. “A medida que la industria continúa lidiando con la pérdida de señales y las regulaciones de privacidad que se acumulan, Proximic by Comscore está liderando el panorama programático con soluciones innovadoras de segmentación que respetan la privacidad, permitiendo a los especialistas en marketing y empresas de medios activar contra un conjunto de datos amplio en CTV, audio, desktop y móvil.”

Los editores de AdExchanger evaluaron cientos de presentaciones de todo el mundo y seleccionaron a sus 50 principales Programmatic Power Players en base a la fortaleza y amplitud de sus ofertas, estudios de casos documentados y referencias de clientes.

Recientemente, Proximic by Comscore anunció una asociación estratégica con Epsilon para ofrecer valiosos conocimientos de Epsilon sobre contenido en miles de puntos de contacto con un enfoque en la idoneidad de la marca, la calidad del inventario, las categorizaciones de la IAB y de GARM. Proximic también anunció una asociación con Neutronian, una destacada empresa de verificación de privacidad de datos, para permitir a los compradores de medios utilizar las señales de privacidad de datos de Neutronian como criterio de decisión para sus campañas digitales con el objetivo de proporcionar soluciones publicitarias seguras y de calidad al mercado.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Para obtener más información sobre Proximic by Comscore y sus soluciones líderes en el mercado, visite https://www.proximic.com/home.

Acerca de Proximic by ComscoreProximic by Comscore, una división de Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR), es un líder en segmentación programática. Impulsado por los conjuntos de datos confiables de Comscore y el principal motor contextual de procesamiento de lenguaje natural de la industria, Proximic by Comscore permite a compradores y vendedores de medios maximizar la escala y el rendimiento de sus campañas. A través de su innovadora suite de segmentos de segmentación de audiencia y contenido basados en ID e ID-less, Proximic by Comscore apoya la evolución del ecosistema programático, permitiendo a clientes y socios seguir ejecutando estrategias publicitarias impactantes.

Contacto de [email protected]

“