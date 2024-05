Netanyahu afirma el derecho de Israel a luchar contra sus enemigos en un discurso desafiante

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu de Israel rechazó la presión internacional para frenar su campaña militar en Gaza y, hablando en un memorial del Holocausto, afirmó el derecho de Israel a combatir a sus “enemigos genocidas”. A pesar de estar casi siete meses en la guerra, el Sr. Netanyahu ha sido firme en su objetivo de destruir a Hamas. Esto, y la insistencia del Sr. Netanyahu en enviar tropas a Rafah, la ciudad más al sur de la Franja de Gaza, ha complicado los esfuerzos por poner fin a los combates y ha suscitado preocupaciones sobre el futuro de los rehenes retenidos por Hamas. Pero el Sr. Netanyahu ha permanecido desafiante. El domingo, habló en Yad Vashem, el memorial del Holocausto de Israel en Jerusalén, para conmemorar el día nacional del Holocausto. El ataque de Hamas el 7 de octubre, dijo, no fue un “Holocausto”, no porque Hamas no tuviera la intención de destruir a Israel, sino por su incapacidad para hacerlo. Cerca de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 200 fueron tomadas como rehenes ese día, dicen las autoridades israelíes. La intención de Hamas, dijo el Sr. Netanyahu, era la misma que la de los nazis. En su discurso, que duró unos 15 minutos y fue en su mayoría en hebreo, el Sr. Netanyahu rechazó las acusaciones de que Israel estaba cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Desde el inicio de la guerra, las autoridades gazatíes dicen que las tropas israelíes han matado a más de 34.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, aunque las estadísticas no diferencian entre civiles y combatientes. El Sr. Netanyahu dijo que el ejército de Israel hace todo lo posible por evitar dañar a los civiles y que ha permitido que la ayuda fluya hacia Gaza para evitar una crisis humanitaria. Un funcionario de Naciones Unidas dijo recientemente que partes de Gaza están experimentando una “hambruna total”. El Sr. Netanyahu se tomó un momento para decir algunas palabras en inglés dirigidas a la comunidad internacional. Invocó el Holocausto para afirmar el derecho de Israel a defenderse, con o sin apoyo internacional. “Si Israel se ve obligado a permanecer solo, Israel permanecerá solo”, dijo. “Pero sabemos que no estamos solos porque innumerables personas decentes de todo el mundo apoyan nuestra causa justa. Y les digo, derrotaremos a nuestros enemigos genocidas. ¡Nunca más es ahora!” El lunes por la mañana, después de su discurso, el ejército israelí dio la señal más fuerte hasta ahora de que iba a invadir Rafah al pedir a decenas de miles de gazatíes que evacuaran de la ciudad.