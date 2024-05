La clase de 2024 de América se gradúa en un mercado laboral incierto.

Mohammed pensó que la economía de los Estados Unidos estaba bien antes de graduarse la semana pasada. Después de buscar trabajos en finanzas sin suerte, ya no está tan seguro.

“He estado escuchando una serie de mensajes contradictorios sobre la fuerza laboral”, dijo el nuevo alumno de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, quien pidió que se mantuviera en el anonimato para proteger sus perspectivas laborales.

“Por un lado, estoy entrando en una gran fuerza laboral y, por otro lado, no hay muchos trabajos. No sé en qué creer…es un poco preocupante”.

La clase de 2024 tuvo las graduaciones de secundaria canceladas durante los bloqueos por coronavirus de 2020 y las recientes protestas por la guerra entre Israel y Hamás han interrumpido las celebraciones de graduación. Ahora muchos de ellos temen que un mercado laboral incierto deshaga sus esperanzas de otro rito de paso: sus primeros trabajos.

La Asociación Nacional de Colegios y Empleadores proyecta que los empleadores de EE. UU. reducirán su contratación de recién graduados en un 5,8 por ciento este año en comparación con 2023. Eso sería la mayor caída en la contratación desde que NACE comenzó a encuestar a los empleadores en 2015.

Mientras tanto, la tasa de desempleo para graduados de 20 a 24 años con títulos universitarios aumentó del 4,2 por ciento al 5 por ciento en el año hasta abril, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Si eres un estudiante universitario de último año, ya has pasado por mucho”, dijo Nick Bunker, economista del sitio de empleos Indeed. “Quizás conoces a alguien que se graduó hace un par de años cuando el mercado laboral estaba realmente apretado, y ahora, solo dos años después, no es tan fácil conseguir un trabajo como habrías pensado”.

Los recortes en la contratación en empresas farmacéuticas y fabricantes de electrónica, y en finanzas y seguros están impulsando la disminución, según la encuesta de NACE a sus miembros empleadores. Los recién graduados de este año dicen que han tenido dificultades para conseguir los tipos de roles de nivel de entrada bien remunerados para los que estudiaron.

La cantidad de ofertas de empleo para los tipos de roles de cuello blanco que los estudiantes en universidades selectivas tienden a preferir, incluidos finanzas, desarrollo de software y marketing, es “muy baja”, dijo Bunker, habiendo caído por debajo de los niveles pre-pandémicos después de un auge en 2022.

El crecimiento del empleo se ha desacelerado en general en los últimos meses, con los empleadores de EE. UU. sumando 175.000 puestos de trabajo en abril, muchos menos de lo que esperaban los economistas. Las vacantes han disminuido un 30 por ciento en los últimos dos años, según el departamento de trabajo, con los empleadores en finanzas y seguros recortando 158.000 puestos de trabajo anunciados en marzo, llevando el número de vacantes al nivel más bajo en tres años.

Joseph Mercadante, director asociado senior del Centro Wasserman de Desarrollo Profesional de la Universidad de Nueva York, dijo que entró en este ciclo de contratación con grandes esperanzas. Era la primera vez que las ferias de trabajo del centro se llevaron a cabo completamente en persona desde la pandemia.

Sus estudiantes, sin embargo, estaban inusualmente ansiosos.

“Durante los últimos dos años, todo lo que han visto en los titulares sobre el mercado laboral son miles de personas siendo despedidas”, dijo Christine Cruzvergara, quien lidera la estrategia educativa en Handshake, un sitio de empleos de EE. UU. dirigido a estudiantes universitarios.

El aumento de las tasas de interés llevó a las empresas tecnológicas a despedir a 263.180 empleados en 2023, un aumento del 59 por ciento con respecto a 2022, según el rastreador de recortes de empleo Layoffs.fyi.

Los miembros de la clase de 2024 presentaron más solicitudes en promedio y se postularon para una gama más amplia de roles que sus predecesores, según los datos internos de Handshake. En sus encuestas, clasificaron el deseo de estabilidad como el impulsor más importante en su búsqueda.

Las grandes empresas tecnológicas, incluida Meta, redujeron drásticamente sus programas de reclutamiento en el campus en muchas universidades, incluida la NYU, después de llevar a cabo rondas de despidos de alto perfil, pero las empresas de atención médica y las agencias gubernamentales estaban buscando desarrolladores de software y analistas de datos, dijo Mercadante. Los bancos de Wall Street y las firmas de consultoría aún se reunieron con los estudiantes en el campus de la NYU, agregó.

Pero esas empresas parecían hacer menos ofertas de trabajo este año que a las clases anteriores, dijo James, un estudiante de último año en la NYU que pidió que se mantuviera en el anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el proceso de reclutamiento.

“Definitivamente es un shock, especialmente porque [mis compañeros de clase] han estado haciendo todas las cosas correctas sobre el papel, buscando pasantías, haciendo mucha red con personas”, dijo. “Las oportunidades simplemente son escasas”.

Las firmas de servicios profesionales, incluidas McKinsey, KPMG y Bain, han trabajado para reducir sus plantillas en los últimos meses al forzar la salida de sus rendimientos más bajos, ya que el número de consultores que abandonan voluntariamente los grupos ha disminuido en medio de la incertidumbre económica. EY retrasó las fechas de inicio para algunos de sus contrataciones de graduados de 2023 casi un año, hasta julio y agosto de este año.

“Diría que el poder definitivamente se ha inclinado más hacia el empleador”, dijo Mercadante. “Tienen la ventaja un poco más…simplemente hay menos trabajos de los que había, pero todavía hay una buena cantidad”.

Branden Grimmett, decano asociado de la Universidad Emory en Atlanta, dijo que menos de sus estudiantes de último año tuvieron sus ofertas de trabajo diferidas o canceladas este año que el pasado. Los graduados de Emory de este año recibieron ofertas de AstraZeneca, BlackRock, la Ciudad de Atlanta, Epic Games y el Departamento de Estado de EE. UU.

Mohammed todavía tiene esperanzas de encontrar un trabajo, diciendo que su plan es trabajar durante cinco años antes de comenzar su propia empresa. Sin embargo, la mayoría de los graduados siguen temiendo por el mercado laboral, dijo Grimmett.

Finalmente, James recibió una oferta de trabajo en una consultoría de gestión de tamaño mediano. Su búsqueda de empleo fue “desmoralizante y difícil”, dijo, pero “sé que soy uno de los afortunados”.