Programa de vigilancia secreto de la Casa Blanca permite a la policía acceder a billones de registros telefónicos de EE. UU.

El programa DAS hace eco de múltiples programas de vigilancia masiva que se remontan décadas atrás, incluyendo un programa de la Agencia de Control de Drogas lanzado en 1992 que obligó a las compañías telefónicas a ceder registros de prácticamente todas las llamadas entrantes y salientes a más de 100 países; el programa de recopilación masiva de metadatos de la Agencia de Seguridad Nacional, que el Segundo Circuito de Apelaciones de EE.UU. consideró ilegal en 2014; y el programa de Registros de Detalles de Llamadas, que sufrió “irregularidades técnicas” que llevaron a la NSA a recopilar millones de llamadas que “no estaba autorizada a recibir”.

A diferencia de estos programas pasados, que estaban sujetos a supervisión del Congreso, DAS no lo está. Un asistente senior de Wyden le dice a WIRED que el programa aprovecha numerosos “vacíos legales” en la ley federal de privacidad. El hecho de que esté efectivamente dirigido desde la Casa Blanca, por ejemplo, significa que está exento de las reglas que exigen evaluaciones de sus impactos en la privacidad. La Casa Blanca también está exenta de la Ley de Libertad de Información, reduciendo la capacidad del público para arrojar luz sobre el programa en general.

Debido a que la recopilación de registros de llamadas de AT&T ocurre a lo largo de una “columna vertebral” de telecomunicaciones, las protecciones consagradas en la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas pueden no aplicarse al programa.

A principios de este mes, Wyden y otros legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado presentaron una legislación integral de privacidad conocida como la Ley de Reforma de Vigilancia del Gobierno. El proyecto de ley contiene numerosas disposiciones que, de ser promulgadas, parchearían la mayoría, si no todas, de estas lagunas, lo que volvería efectivamente ilegal al programa DAS en su forma actual.

Lea la carta completa de Wyden al Departamento de Justicia de EE.UU. a continuación:

The Honorable Merrick B. Garland

Fiscal General

Departamento de Justicia de EE.UU.

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20530-0001

Estimado Fiscal General Garland:

Le escribo para solicitarle que autorice la divulgación pública de información adicional sobre el Proyecto Hemisphere. Se trata de un programa de vigilancia masiva de larga data en el que la Casa Blanca paga a AT&T para proporcionar a todas las agencias federales, estatales, locales y tribales de aplicación de la ley la capacidad de solicitar búsquedas a menudo sin orden judicial de billones de registros telefónicos nacionales.

En 2013, The New York Times reveló la existencia de un programa de vigilancia en el que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca paga a AT&T para rastrear los registros de sus clientes en beneficio de agencias federales, estatales, locales y tribales de aplicación de la ley. Según un documento de presentación de la ONDCP, AT&T ha conservado y consultado como parte del Proyecto Hemisphere registros de llamadas que se remontan a 1987, con 4 mil millones de nuevos registros agregados cada día. Ese documento de presentación aparentemente fue divulgado por una agencia local de aplicación de la ley en respuesta a una solicitud de información pública y fue publicado por The New York Times en 2013.