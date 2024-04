Probé una bolsa Too Good To Go de Morrisons y fue de calidad.

Too Good To Go surge como una forma de combatir el desperdicio de alimentos, con muchas empresas ofreciendo bolsas de productos no vendidos cerca de su fecha de caducidad a un precio rebajado.

Muchas marcas como SPAR, Greggs, Harvester, Pizza Express e incluso Holiday Inn ofrecen estas opciones.

En su sitio web, se afirma: “El desperdicio de alimentos es un gran problema, y nosotros podemos ser la solución. Too Good To Go es la aplicación que te permite rescatar alimentos no vendidos de un destino inoportuno en tus lugares favoritos.”

Debido a mi interés en apoyar una causa que previene el desperdicio de alimentos, decidí probarla para ver cómo era.

Fue sencillo descargar la aplicación, pero admito que tuve más dificultades para ordenar una bolsa en mi Morrisons local.

Solo hay un número limitado de bolsas disponibles cada día y suelen agotarse increíblemente rápido.

Finalmente, después de varios intentos, logré ordenar una bolsa para recoger al día siguiente entre las 5pm y las 9pm.

Me dirigí a mi Morrisons local después del trabajo para recoger la bolsa y me sorprendió la cantidad de alimentos que contenía.

La bolsa Too Good To Go incluía una gran cantidad de artículos (Imagen: Newsquest)

Lo que obtuve en mi bolsa Too Good To Go de Morrisons



La bolsa Too Good To Go de Morrisons cuesta £3.09 por alrededor de £10 en productos de supermercado variados que están cerca de su fecha de caducidad, y obtienes una gran cantidad por ese precio.

Los productos que venían en mi bolsa eran:

6 huevos grandes de corral x3 (PPC: £1.85 por paquete)

Barra de pan de semillas (PPC: £1.30)

Ensalada de hojas mixtas x2 (PPC: 99p por bolsa)

Lonchas de queso blandas Port Salud francés x3 (PPC: £2.60 por paquete)

Champiñones grandes planos (PPC: 79p)

2 Budines de piña al revés (PPC: £2.50)

Fruta y nueces Morrisons Savers (PPC: 59p)

Aquí encontré un gran valor, especialmente al recibir tres paquetes de huevos y tres paquetes de queso Port Salud.

La bolsa incluía huevos, pan, ensalada y queso, entre otros (Imagen: Newsquest)

Casi todos los artículos iban a caducar al día siguiente o dos días después, excepto la mezcla de frutas y nueces que tenía una fecha de caducidad más generosa en septiembre.

Aunque los artículos juntos no formarían una comida completa, individualmente podrían contribuir fácilmente a complementar otros platos (como con los champiñones).

También es posible que haya ayudado el hecho de que todavía vivo en casa con mi familia, ya que pudimos usar los artículos de manera bastante eficiente entre todos.

La bolsa incluía tres paquetes de huevos grandes (Imagen: Newsquest)

Otra ventaja es que si no me gustaba un artículo (como con el queso Port Salud), algún otro miembro de la familia lo disfrutaría y lo utilizaría.

En cuanto a los artículos que probé personalmente, los huevos fueron excelentes para un rápido almuerzo de huevos revueltos, y el pan seguía siendo perfecto para tostar incluso un día después de haber caducado.

El Budín de piña al revés también estaba delicioso y obviamente todavía tengo mucho tiempo para consumir esa mezcla de frutas y nueces.

Si deseas probar la bolsa Too Good To Go de Morrisons, recibirás una mezcla ecléctica de artículos, pero sin duda valdrá la pena por el valor que ofrece.