Alemania: El tribunal dice que el partido de extrema derecha AfD es sospechoso de extremismo.

El AfD niega que sea anti-democrático. Los líderes del partido rechazan la decisión, acusando a los jueces de no proporcionar suficientes pruebas para su decisión. Los abogados del AfD han dicho que apelarán esta decisión. Pero cualquier desafío adicional solo puede centrarse en problemas de procedimiento, no en el contenido legal de la decisión de hoy. El AfD ha estado disminuyendo recientemente en las encuestas, del bajo 20s a principios de este año a alrededor del 16%. Esto posiblemente se deba en parte a las protestas masivas contra el AfD en todo el país después de que se revelara que funcionarios del partido habían asistido a una reunión secreta donde se discutió la deportación de personas con herencia no alemana. Varios escándalos relacionados con presuntas actividades de espionaje para China y presuntos lazos con el Kremlin también han perjudicado el apoyo. Argumentablemente, un problema mayor para el AfD es que otros partidos de derecha están comiendo en sus números en las encuestas. Nuevos partidos insurgentes difunden un mensaje similar anti-migrante y algunos conservadores convencionales suenan cada vez más radicales cuando se trata de solicitantes de asilo, en algunos casos incluso presionando por un esquema tipo Ruanda al estilo del Reino Unido. La decisión podría simplemente impulsar el apoyo de extrema derecha entre los votantes clave del AfD, que se sumergen en una narrativa de victimización y creen que el partido está siendo atacado por la Alemania convencional. Sin embargo, los líderes del AfD están preocupados por tales casos. Mientras el partido se ha vuelto más radical con el tiempo, sus líderes intentan al mismo tiempo desintoxicar la marca para apelar a los votantes indecisos. En las partes rurales de Alemania Oriental, el AfD ya es una fuerza dominante en algunos consejos, a veces incluso cooperando con otros partidos en cuestiones locales de base. Pero a nivel regional y nacional, ningún otro partido trabajará con el AfD para formar coaliciones, por lo que hasta ahora ha sido excluido del poder político real. Por eso son tan importantes las próximas elecciones regionales en tres grandes estados alemanes del este en septiembre. El AfD está en primer lugar en las encuestas en algunas regiones y a corto plazo quiere ingresar a una coalición de gobierno regional. A largo plazo, su objetivo es ingresar al gobierno nacional. Anuncios como la decisión del lunes hacen que eso sea más difícil, no solo al alejar a los votantes moderados, sino también al avivar el debate sobre la prohibición del AfD por completo. Durante años, las discusiones sobre una prohibición han surgido regularmente. Los críticos de la idea dicen que simplemente le daría la razón al AfD al impulsar su narrativa de victimización. Legalmente también sería difícil, llevaría tiempo y posiblemente sería rechazado por el tribunal constitucional. Pero con cada nuevo escándalo que involucra al AfD, los llamamientos son más fuertes de todos los partidos convencionales para investigar si hay al menos motivos suficientes para intentarlo.