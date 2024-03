Princesa Kate y la Familia Real: Una Cronología de los Últimos Meses.

Durante meses, casi todos los ojos han estado fijos en los altibajos de la familia real británica, con el Rey Carlos III y Catalina, la Princesa de Gales, en el centro de atención debido a cuestiones de salud.

Pero, últimamente, la ausencia prolongada de Catalina, también conocida como Kate, de la vista pública ha impulsado una ola de rumores sobre su paradero, dejando finalmente al público aún buscando respuestas.

Aquí tienes una rápida cronología de momentos clave para ponerte al día.

25 de diciembre, 2023

Kate hace su última aparición pública.

La última aparición pública oficial de Kate fue el Día de Navidad, cuando asistió a un servicio religioso en la Iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra.

Fue fotografiada con un conjunto azul real de pies a cabeza mientras caminaba hacia la iglesia junto a su esposo, el Príncipe Guillermo, y sus tres hijos, el Príncipe George, la Princesa Carlota y el Príncipe Luis, como hacen rutinariamente cada Navidad. Toda la familia coordinada en azul y verde.

17 de enero, 2024

Kate se somete a una cirugía.

Un poco más de tres semanas después, el 17 de enero, el Palacio de Kensington anunció que Kate había sido ingresada en la Clínica de Londres para una cirugía abdominal. Los funcionarios dieron pocos detalles sobre su salud, pero dijeron que la cirugía fue exitosa y que su condición “no era cancerosa”. Se esperaba que permaneciera hospitalizada por hasta dos semanas.

Horas más tarde, el Palacio de Buckingham anunció que el Rey Carlos III sería tratado por una próstata agrandada.

18 de enero, 2024

Guillermo visita a Kate en la Clínica de Londres.

Al día siguiente, se fotografió a Guillermo conduciendo lejos del hospital, donde Kate se estaba recuperando de la cirugía abdominal.

29 de enero, 2024

Kate es dada de alta del hospital.

Casi dos semanas después, Kate regresó a casa en Windsor, justo afuera de Londres. Los funcionarios del Palacio de Kensington dijeron que convalecería en casa durante dos a tres meses y que no reanudaría sus deberes públicos hasta después de Semana Santa, a finales de marzo.

A diferencia de su suegro, el Rey Carlos III, quien fue fotografiado saliendo de la Clínica de Londres después de su procedimiento, no hubo fotografías de Kate saliendo de la clínica.

5 de febrero, 2024

El Rey Carlos es diagnosticado con cáncer.

Funcionarios del Palacio de Buckingham anunciaron a principios de febrero, justo días después de que Carlos hubiera sido tratado por una próstata agrandada, que al rey se le había diagnosticado cáncer.

El palacio no compartió de qué tipo de cáncer se trataba, pero un oficial del palacio dijo que no era cáncer de próstata. Los médicos habían descubierto el cáncer durante el procedimiento anterior.

4 de marzo, 2024

Kate es vista por primera vez en meses.

La sed insaciable del público por información sobre el paradero y la recuperación de Kate alcanzó un punto álgido en la primera semana de marzo. Y alrededor de esa época, TMZ publicó una foto granulada de paparazzi de Kate viajando en un automóvil conducido por su madre.

Fue la primera vez que se veía a Kate desde su hospitalización. A pesar de que la fotografía circulaba en internet, los periódicos y emisoras británicos no la republicaron, citando la solicitud de Kate de privacidad durante su convalecencia, aunque informaron sobre el avistamiento.

10 de marzo, 2024

Kate y los niños aparecen en una fotografía del Día de la Madre.

Para celebrar el Día de la Madre en Gran Bretaña, casi dos meses después de su cirugía abdominal, el Palacio de Kensington publicó una fotografía oficial de una sonriente Kate rodeada de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. El palacio no dio muchos detalles sobre la imagen, excepto que fue tomada por Guillermo la semana pasada en Windsor, donde la familia vive en Adelaide Cottage, en los terrenos del Castillo de Windsor.

Aunque la imagen estaba destinada a destacar una familia feliz durante las vacaciones y calmar los rumores, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio después de que la agencia de noticias The Associated Press, y varias otras agencias de fotografía, emitieran una “orden de eliminación”, pidiendo a sus clientes que la eliminaran de todas las plataformas debido a preocupaciones de que hubiera sido manipulada. The New York Times, que inicialmente había utilizado la imagen en una historia, también la eliminó.

11 de marzo, 2024

Kate se disculpa por la foto familiar alterada.

El lunes, Kate asumió la responsabilidad y se disculpó por el fiasco de la foto del Día de la Madre.

“Como muchos fotógrafos aficionados, a veces experimento con la edición”, dijo en redes sociales. “Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que pudiera haber causado la fotografía familiar que compartimos ayer”.

Kate es conocida como entusiasta de la fotografía, y el palacio a menudo distribuye sus fotos de la familia. Los funcionarios del palacio enfatizaron que Kate hizo ajustes menores para lo que se suponía que era una foto informal de la familia tomada por Guillermo.