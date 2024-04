A medida que ‘Sex and the City’ envejece, algunos encuentran la copa de cosmopolitan medio vacía.

Semanalmente, cientos de personas abordan un autobús temático de “Sex and the City” en Manhattan que los lleva a los sitios más reconocibles del programa: el apartamento de Carrie Bradshaw, su lugar de brunch favorito, una tienda de artículos para adultos en el West Village. El recorrido generalmente termina con, ¿qué más? Un Cosmopolitan.

“Nunca pasa de moda,” dijo Georgette Blau, la propietaria de On Location Tours. Es una entrada de tres horas y media a un mundo aspiracional en el que muchos de los pasajeros llevan décadas viendo, dijo.

Veinte años después de que se emitiera el final de la serie “Sex and the City”, una nueva generación de televidentes ha crecido hasta la adultez. Después de que todos los episodios se lanzaran en Netflix este mes, espectadores se preguntaron cómo el programa, y el comportamiento de Carrie, se sostendrían para la Generación Z.

¿Podrán manejar la ocasional crudeza del programa, las relaciones a veces tóxicas? ¿Están desactualizadas las referencias? “¿Puede la Generación Z manejar ‘Sex and the City’?” preguntó Vanity Fair. (Por su parte, la Generación Z parece oscilar entre desinteresarse y estar ligeramente horrorizada por lo que consideran una obra de época).

El programa tuvo un efecto muy diferente en sus fans de toda la vida, muchos de ellos una generación o dos mayores. Cuando se emitió, “Sex and the City” cambió la conversación en torno a cómo las mujeres salían en citas, desarrollaban amistades y transitaban el mundo en sus 30 y 40 años.

Aunque algunos arcos de personajes en el programa han envejecido mal, muchos de sus fans originales todavía se identifican con Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, sin importar lo poco realista que podría ser vivir en el Upper East Side con un vestidor lleno de Manolo Blahniks con el salario de una columnista de un periódico semanal.

“Si Carrie fuera a terapia, no habría programa”, dijo Anna Roisman, una comediante y súperfana. “Ella diría, ‘Amigos, estoy curada'”.

En las dos décadas siguientes, los súperfans del programa no han dejado de analizarlo y discutirlo. Un género de videos de TikTok analiza por qué Carrie era una mala amiga y por qué Samantha era una buena. El programa ha inspirado docenas de podcasts. Y en 2021, HBO lanzó “And Just Like That…”, en el cual las amigas — menos Samantha — navegan en sus 50 años. Muchos fans dijeron que el programa incluso había inspirado sus decisiones de mudarse a una gran ciudad como Londres o Nueva York.

En la primera semana del estreno del programa en Netflix, las personas pasaron 12.3 millones de horas viendo “Sex and the City”, y estaba en el Top 10 de programas de televisión en 42 países, incluyendo Estados Unidos, según Netflix.

Para Candace Bushnell, la fuerza creativa detrás de “Sex and the City”, el atractivo del programa proviene de seguir siendo relatable mientras brinda nostalgia.

“Había un romance en las citas que las mujeres más jóvenes me dicen que ya no existe”, dijo Bushnell en una entrevista telefónica. “Ahora las citas por internet y el uso de aplicaciones de citas se sienten más como un trabajo”.

Para Carrie y sus amigas, las citas son más un pasatiempo: conocen hombres en exposiciones de arte, cócteles, lanzamientos de libros, un partido de los Yankees, el gimnasio, y más. Las cuatro también tienen brunches semanales y cócteles interminables donde hablan sobre sus últimas aventuras.

Bushnell, que está de gira con su espectáculo unipersonal “True Tales of Sex, Success and Sex and the City”, dijo que el programa le dio a la gente una nueva forma de ver sus vidas románticas.

La prueba del tiempo es difícil de pasar, y el récord del programa está lejos de ser perfecto. Pero sus discusiones sinceras sobre sexo y expectativas de género parecieron abrir puertas para otros programas posteriores, como “Girls” e “Insecure”, y ayudaron a cambiar la imagen de las mujeres solteras en sus 30 años.

“De repente, la soltería femenina era glamorosa”, dijo Jennifer Armstrong, autora de “Sex and the City and Us”. “Esto no fue algo pequeño, y creo que sigue siendo resonante”.

Antes de “Sex and the City”, ser una mujer soltera se percibía de manera muy diferente, dijo Bushnell. “La gente realmente sentía que algo estaba mal contigo”.

Para los fans de toda la vida que ahora tienen la edad de Carrie o más, el programa ha pasado de ser aspiracional a relatable a reconocible — una vez más, menos esos cientos de pares de stilettos.

Al ver el programa ahora, Marta Barberini, de 37 años, dijo, “no estás hablando de tu yo futuro; estás hablando de tu yo presente”.

Barberini era tan fanática que, en 2008, tomó el tour de lugares emblemáticos de “Sex and the City”. En ese autobús, conoció a una amiga que luego le presentaría a su pareja de vida. El programa, dijo Barberini, fue “un punto de inflexión en mi vida”.

El papel del programa cambió de manera similar con el tiempo para Roisman, la fanática de toda la vida y comediante en la ciudad de Nueva York cuya imitación de Steve (novio de Miranda, luego no novio, luego padre de su hijo y eventualmente esposo) ha sido ampliamente compartida.

Roisman, una orgullosa millennial, dijo que vio por primera vez “Sex and the City” de niña con sus padres (“¡tan inapropiado!”). A medida que envejeció, se identificó cada vez más con los personajes y se sintió menos sola ante los desafíos que traían el trabajo y las citas.

Para entonces, la mayoría de los fans en sus 30 y 40 años han pasado por al menos parte de las decepciones amorosas, problemas de fertilidad o desafíos profesionales que se muestran en el programa.

Tanya Bailey, de 48 años, quien recientemente vio a Sarah Jessica Parker actuar en el escenario en “Plaza Suite” en Londres, dijo que volvía a ver “Sex and the City” a menudo y se relacionaba principalmente con la búsqueda de amor romántico de Carrie.

“Ha tenido relaciones fallidas, al igual que yo”, dijo Bailey. “Te hace pensar que no eres la única”.