Reseña del MacBook Air de 15 pulgadas (M3): Simplemente el mejor, pero aún mejor

A simple vistazo Clasificación del experto ProsAún un destacado rendimiento en su claseExcelente duración de la bateríaGran combinación de precio, características y rendimientoEl SSD de 256GB ahora tiene dos chips NAND, manteniendo el rendimientoContrasEl soporte dual de pantallas externas requiere cerrar la tapaCostosas actualizaciones de memoriaNuestro veredicto El MacBook Air recibe un buen impulso en rendimiento, gracias a la actualización del chip M3. El nuevo soporte dual de pantallas externas es un compromiso, pero es un cambio bienvenido en entornos de producción. En general, el MacBook Air M3 tiene éxito en continuar en su papel como la computadora portátil para todos. Precio al revisarse$1,749 (base) Mejores precios de hoy: Apple MacBook Air de 15 pulgadas (M3, 2024) $1749 $1,749.99 En los últimos años, hemos elogiado al MacBook Air como la computadora portátil para casi cualquier persona: es una combinación ideal de rendimiento, características y precio. Se volvió aún más convincente cuando Apple lo rediseñó y actualizó al chip M2 en 2022 y lanzó un modelo de 15 pulgadas M2 en 2023. El MacBook Air ahora se une a la fiesta M3 que comenzó Apple el otoño pasado. Es prácticamente la misma computadora portátil que antes, además de la actualización del chip, solo hay otras dos nuevas funciones en el nuevo MacBook Air M3. Mucho no ha cambiado con el Air, y tampoco ha cambiado nuestra percepción de la computadora portátil: el MacBook Air sigue siendo la mejor opción de computadora portátil para casi cualquier persona. MacBook Air de 15 pulgadas M3: Especificaciones El MacBook Air recibe una actualización del chip M2 al chip M3. No hay opciones para los chips M3 Pro o Max; para eso, necesitas mirar el MacBook Pro. Nuestra guía de la serie de chips M3 brinda más información sobre las diferencias entre los diferentes chips M3. La MacBook Air de 15 pulgadas en esta revisión es la configuración estándar más cara en la línea de Apple. Puede personalizarse con más memoria y un SSD más grande, lo que eleva el precio. La MacBook Air de 15 pulgadas en Starlight. Aquí están las especificaciones de la computadora portátil en esta revisión: CPU: M3 con una CPU de 8 núcleos (4 núcleos de rendimiento, 4 núcleos de eficiencia), Motor Neural de 16 núcleos GPU: GPU de 10 núcleos Memoria: memoria unificada de 16GB (ancho de banda de memoria de 100GBps) Almacenamiento: SSD de 512GB Pantalla: pantalla Retina líquida retroiluminada por LED de 15,3 pulgadas con tecnología IPS; resolución nativa de 2880 por 1864 píxeles a 224 píxeles por pulgada; brillo de 500 nits; color P3; True Tone Puertos: 2 Thunderbolt 4/USB-C; MagSafe 3; Audio de 3.5mm Conexión de red: Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3 Peso: 3.3 libras (1.51 kg) Dimensiones: 0.45 por 13.40 por 9.35 pulgadas (1.15 por 34.04 por 23.76 centímetros) Capacidad de la batería: 66.5Wh Precio: $1,699 MacBook Air de 15 pulgadas M3: Rendimiento 20 por ciento más de rendimiento que el MacBook Air M2 Rendimiento similar al MacBook Pro M3 Este actualización del MacBook Air se trata del aumento de velocidad que proporciona el nuevo chip M3. Nuestros benchmarks muestran cómo se compara con el anterior M2 y con los otros Macs M3 que ofrece Apple. Benchmarks de Geekbench 6.2.2 Usamos Geekbench 6 para verificar el rendimiento general de una Mac. En las pruebas de un solo núcleo y múltiples núcleos, el MacBook Air M3 fue un 20 por ciento más rápido que el MacBook Air M2: un aumento típico de una generación de chip a otra. En comparación con el MacBook Pro M3, puedes ver que el MacBook Air M3 ofrece prácticamente el mismo rendimiento. Eso es esperado ya que tienen el mismo chip. La diferencia principal es que el MacBook Air no tiene ventiladores, mientras que el MacBook Pro sí los tiene. Por lo tanto, en tareas intensivas que ejercen más presión sobre el chip, es posible que el MacBook Air reduzca un poco su velocidad para mantener una temperatura de funcionamiento adecuada. Se necesitaría mucho para hacer que el MacBook Air haga esto, por lo que la mayoría de la gente no debe preocuparse. Benchmarks de Cinebench 2024 Cinebench 2024 es una prueba que realiza renderizado 3D, la tarea intensiva que acabamos de mencionar. Si bien es probable que un MacBook Air no sea una herramienta principal para aquellos que usan dicho software, su rendimiento no lo descarta por completo. Esta prueba nos da un buen punto de comparación con los demás Macs, y muestra que el MacBook Air M3 puede mantenerse durante estas tareas. Codificación de video HandBrake 1.7.3 Utilizamos HandBrake para codificar el video Tears of Steel de 4K a un archivo H.265 de 1080p. Cuando hacíamos la codificación completamente en software utilizando el codificador de video H.265 (x265), el M3 era un 26 por ciento más rápido que el M2. Cuando utilizamos la aceleración de hardware disponible a través del codificador H.265 (VideoToolBox) de HandBrake, el M3 fue un 17 por ciento más rápido. Benchmarks de video iMovie 4K Exportamos un video de 4K de 10 minutos en dos configuraciones en iMovie para evaluar el rendimiento de la CPU. El M3 fue 24 por ciento más rápido que el M2 al exportar el archivo utilizando el códec ProRes. Cuando cambiamos la configuración de calidad de la exportación a Alta, la ventaja del M3 se redujo al 11 por ciento. Al probar la velocidad del SSD de 512GB en nuestra unidad de revisión, los resultados entre el M3 y el M2 son prácticamente los mismos. Un punto interesante de comparación entre el M3 y los resultados del M1: el MacBook Air M1 que probamos tenía un SSD de 256 GB, que se implementa como un solo chip NAND, mientras que el SSD de 512 GB del M3 es un par de chips NAND. Como detallamos en la sección “Precio y disponibilidad” a continuación, dos chips son mejores que uno, y se puede ver eso aquí. Apple usó un chip NAND de 256GB en los MacBook Air M1 y M2, pero eso ha cambiado con el SSD de 256GB en el MacBook Air M3. Según un desmontaje de Max Tech, Apple ahora está utilizando dos chips para el SSD de 256GB. ¡Hurra! Benchmarks de cómputo Geekbench 6 El benchmark de cómputo de Geekbench prueba el rendimiento de la GPU utilizando las APIs Metal u OpenCL. El M3 muestra una ligera mejora del 4 por ciento que probablemente no notarías. Por lo tanto, es seguro decir que los MacBook Air M3 y M2 ofrecen el mismo rendimiento de GPU. El M3 sí proporciona un impulso significativo, notable sobre el M1: 44 por ciento. Es otro aspecto del MacBook Air M3 que lo convierte en una actualización atractiva desde el MacBook Air M1. Rise of the Tomb Raider y Civilization VI son juegos antiguos escritos para Intel y no optimizados para la API de gráficos Metal de Apple. Eso podría explicar por qué los resultados del M3 y el M2 son los mismos: estos juegos no aprovechan las optimizaciones de la API de Metal que están disponibles. El Modo Juego para macOS aún se activa, aunque lo hace automáticamente cuando se lanza un juego. MacBook Air de 15 pulgadas M3: Diseño y construcción Mismo diseño y construcción que el MacBook Air M2 Nueva opción de color Midnight con sello de anodización Apple introdujo el diseño actual del MacBook Air con el modelo M2 de 2022. Si bien no refleja exactamente el diseño del MacBook Pro, se ve tan similar que a simple vista tal vez no puedas distinguir la diferencia. Quizás pases mucho tiempo en la tienda de Apple y hayas desarrollado un agudo sentido de los colores de los MacBooks y puedas usar eso para identificar instantáneamente cuál es cuál. Pero las MacBooks hablan el mismo lenguaje de diseño. De hecho, Apple “tradujo” una característica del MacBook Pro Space Black a la opción de color Midnight del MacBook Air. Ese modelo ahora tiene el mismo “sello de anodización revolucionario” que Apple dice reduce las huellas dactilares. La computadora portátil en esta revisión es Starlight, no Midnight, así que no pude verificar el sello, pero sí revisé un MacBook Pro Space Black, y el sello funciona: no evita completamente las huellas dactilares, pero no son muy aparentes y son fáciles de limpiar. Ayuda a mantener la estética de diseño de Apple. Además de Midnight y Starlight, el MacBook Air también está disponible en Plata y Gris Espacial. Son cuatro opciones de color, en comparación con las dos únicas disponibles para el MacBook Pro. La forma de cuña se ha ido. El MacBook Air toma sus indicaciones de diseño del MacBook Pro. En general, el diseño y la construcción son lo que esperarías de Apple: bien pensado, duradero y elegante. Sin embargo, ya no es la forma única de cuña que era sinónimo del MacBook Air y que era muy popular entre los usuarios de Air. Si eso es lo que realmente, realmente quieres, puedes encontrar el último Air con forma de cuña, el MacBook Air M1 descontinuado, en la tienda Refurbished certificada por Apple o a través de minoristas de terceros con stock restante. MacBook Air de 15 pulgadas M3: Puertos y conectividad Mismos puertos que el modelo anterior Nueva función…