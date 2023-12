Presidentes Universitarios Bajo Fuego Después de Evitar Preguntas Sobre El Antisemitismo.

El apoyo a los presidentes de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el M.I.T. se erosionó rápidamente el miércoles, después de que parecieron evadir lo que parecía una pregunta bastante simple durante una polémica audiencia en el Congreso: ¿Disciplinarían a los estudiantes que pidieran el genocidio de los judíos?

Sus respuestas legales a esa pregunta y a otras durante una audiencia de cuatro horas generaron respuestas incrédulas.

“Es increíble que se necesite decir esto: Los llamados al genocidio son monstruosos y antitéticos a todo lo que representamos como país”, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates.

Josh Shapiro, el gobernador demócrata de Pensilvania, dijo que encontró inaceptables las respuestas de Elizabeth Magill, presidenta de la Universidad de Pensilvania.

Incluso el académico liberal Laurence Tribe se encontró de acuerdo con la representante Elise Stefanik, republicana de Nueva York, quien cuestionó duramente al presidente de Harvard, Claudine Gay.

En sus declaraciones y a lo largo de la audiencia, la Dra. Gay, la Sra. Magill y Sally Kornbluth del M.I.T. dijeron que estaban consternadas por el antisemitismo y que estaban tomando medidas al respecto en el campus. Cuando se les preguntó si apoyaban el derecho de Israel a existir, respondieron afirmativamente y sin vacilación.

Pero en cuanto a la pregunta sobre disciplinar a los estudiantes por sus declaraciones sobre el genocidio, intentaron dar respuestas legales a una pregunta complicada sobre la libertad de expresión, que los defensores de la libertad académica dijeron que eran legalmente correctas.

Pero para muchos estudiantes, ex alumnos y donantes judíos, quienes habían observado las protestas pro-palestinas en el campus con aprensión y miedo, las declaraciones de las presidentas de las universidades no lograron captar el momento político al no hablar claramente y con firmeza contra el antisemitismo.

Para el miércoles por la tarde, una petición pidiendo la renuncia de la Sra. Magill había crecido a más de 3.000 firmas. Marc Rowan, el jefe de Apollo Global Management y presidente de la junta de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, pidió a la junta de fideicomisarios que retire su apoyo a la Sra. Magill.

El gobernador Shapiro, que es un miembro sin derecho a voto del consejo de la Universidad de Pensilvania, instó a los fideicomisarios a reunirse pronto. Fuentes universitarias, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que se estaban haciendo esfuerzos para celebrar una reunión de la junta por teléfono esta semana. La universidad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Buena parte de la crítica recayó fuertemente sobre la Sra. Magill debido a un extenso debate con la representante Stefanik.

La Sra. Stefanik dijo que en las protestas en el campus, los estudiantes habían coreado su apoyo a la intifada, una palabra árabe que significa levantamiento y que muchos judíos escuchan como un llamado a la violencia contra ellos.

La Sra. Stefanik le preguntó a la Sra. Magill: “¿Llamar al genocidio de los judíos viola las normas o el código de conducta de la Universidad de Pensilvania, sí o no?”.

La Sra. Magill respondió: “Si el discurso se convierte en conducta, puede ser acoso”.

La Sra. Stefanik presionó el asunto: “Estoy preguntando, específicamente: Llamar al genocidio de los judíos, ¿constituye acoso escolar o acoso?”

La Sra. Magill, una abogada que se unió a la Universidad de Pensilvania el año pasado con la promesa de promover la libertad de expresión en el campus, respondió: “Si es direccional y severo, es acoso persistente”.

La Sra. Stefanik respondió: “Entonces la respuesta es sí”.

La Sra. Magill dijo: “Es una decisión dependiente del contexto, congresista”.

En respuesta el miércoles, el senador Bob Casey, demócrata de Pensilvania, no se guardó las palabras. “Los comentarios de la presidenta Magill ayer fueron ofensivos, pero igual de ofensivo fue lo que no dijo”, dijo en un comunicado. “El derecho a la libertad de expresión es fundamental, pero llamar al genocidio de los judíos es antisemita y acoso, punto final”.

El senador John Fetterman, un demócrata de Pensilvania, calificó el testimonio como “fracaso significativo”.

“No hay moral equivalente y no es ‘libertad de expresión’, simplemente es discurso de odio”, dijo en un comunicado. “Fue vergonzoso para una universidad venerable de Pensilvania, y para los líderes, debería ser reflejo condenar el antisemitismo y defender a la comunidad judía o cualquier comunidad que enfrente este tipo de invectivas”.

El miércoles por la noche, la Sra. Magill se disculpó por su testimonio.

“En ese momento, me estaba enfocando en las políticas de larga data de nuestra universidad alineadas con la Constitución de Estados Unidos, que dicen que el discurso por sí solo no es punible”, dijo en un video. “No estuve enfocada en, pero debería haberlo estado, el hecho irrefutable de que un llamado al genocidio del pueblo judío es un llamado a una de las violencias más terribles que los seres humanos pueden perpetrar. Es malvado, simplemente.”

Añadió: “En mi opinión, sería acoso o intimidación”.

También dijo que Penn iniciaría “una revisión seria y cuidadosa de nuestras políticas”. Tanto la Dra. Gay como la Dra. Kornbluth recibieron las mismas preguntas sobre el genocidio.

La Dra. Gay hizo eco de la idea de que “dependerá del contexto” si el llamado al genocidio de los judíos viola las normas de conducta de Harvard.

La Dra. Kornbluth respondió al principio: “No he escuchado pedir el genocidio de los judíos en nuestro campus”.

La representante Stefanik intervino: “Pero has escuchado cánticos de intifada”.

La Dra. Kornbluth dijo: “He escuchado cánticos que pueden ser antisemitas dependiendo del contexto cuando se llama a la eliminación del pueblo judío”.

Will Creeley, director legal de FIRE, la Fundación para Derechos Individuales y Expresión, dijo que los tres presidentes estuvieron “legalmente correctos”.

“Depende del contexto”, dijo el Sr. Creeley. Pero agregó que fue frustrante “verlos descubrir escrúpulos por la libertad de expresión mientras estaban bajo fuego en una audiencia del Congreso”, en lugar de hacerlo de manera más principista.

Fue la invocación del contexto lo que indignó a muchos grupos judíos.

“Estamos consternados por la necesidad de afirmar lo obvio: Los llamados al genocidio contra los judíos no dependen del contexto”, dijo Penn Hillel en un comunicado.

Jacob Miller, el presidente estudiantil de Harvard Hillel, dijo que “el testimonio de ayer fue una bofetada en la cara, porque había una respuesta clara y fácilmente correcta y optó por no decir eso”.

Bill Ackman, el multimillonario gestor de fondos de cobertura y exalumno de Harvard, pidió la renuncia de los tres presidentes, citando los intercambios sobre el genocidio.

“‘Depende del contexto’ y poder realizar el ‘discurso en acto’, es decir, matar a judíos, en realidad”, escribió en X. “Esto podría ser el testimonio más extraordinario jamás obtenido en el Congreso”.

“Todos deben dimitir en desgracia”, continuó. “Si el CEO de una de nuestras empresas diera una respuesta similar, estaría frito dentro de una hora”.

El M.I.T. no respondió a las solicitudes de comentarios, pero el miércoles, la Dra. Gay intentó de nuevo con una nueva declaración.

“Algunos han confundido el derecho a la libertad de expresión con la idea de que Harvard respaldará llamados a la violencia contra estudiantes judíos”, dijo la Dra. Gay. “Permítanme ser clara: Los llamados a la violencia o el genocidio contra la comunidad judía, u cualquier grupo religioso o étnico, son repugnantes, no tienen lugar en Harvard y los que amenazan a nuestros estudiantes judíos serán responsabilizados”.

Su declaración no indicó qué constituiría una amenaza, o si los cánticos de “Solo hay una solución: intifada, revolución” cumplirían con la definición, como argumentó la Sra. Stefanik durante la audiencia.

Campbell Robertson contribuyó en la elaboración del reportaje.