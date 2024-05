El tribunal superior de Sudáfrica prohíbe a Zuma ser legislador.

El tribunal superior de Sudáfrica ha prohibido al ex presidente Jacob Zuma postularse para el parlamento en las elecciones generales de la próxima semana. El Tribunal Constitucional dictaminó que su sentencia de 15 meses de prisión por desacato al tribunal lo descalificaba. El Sr. Zuma fue condenado en 2021 por negarse a testificar en una investigación sobre corrupción durante su presidencia, que terminó en 2018. Ha estado haciendo campaña bajo la bandera del recién formado partido uMkhonto weSizwe (MK) después de pelearse con el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA). El líder de MK, Sihle Ngubane, dijo que el partido estaba decepcionado con la decisión, pero que no afectaría a su campaña. “Él sigue siendo el líder del partido. No afecta en absoluto a nuestra campaña”, dijo. La cara del Sr. Zuma seguiría en la papeleta electoral para las elecciones del 29 de mayo, agregó el Sr. Ngubane. Los sudafricanos votan por los partidos políticos, y los candidatos en la parte superior de sus listas obtienen escaños parlamentarios según la cantidad de votos que recibe el partido. Algunos miembros de MK cantaron y bailaron afuera del tribunal, mientras que los que estaban dentro del tribunal, algunos vestidos con trajes tradicionales zulúes, se sentaron en silencio cuando se dictó la sentencia. El Sr. Zuma aún no ha comentado sobre la decisión. El líder del CNA y presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo a una emisora local que “notó” la decisión. “El tribunal ha dictaminado, y como he dicho a menudo, ese es el tribunal más alto del país y le hemos dado al poder judicial el derecho a dirimir disputas entre nosotros en términos de nuestra constitución”, dijo en una entrevista con 702. La aparición de MK ha planteado la posibilidad de que el CNA pierda su mayoría parlamentaria por primera vez desde el fin del apartheid hace 30 años. uMkhonto we Sizwe es el nombre original de la rama armada del CNA, que luchó contra el apartheid.